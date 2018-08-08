Racid lḥaḥi

بمناسبة الأسبوع الذي خصصه نشطاء شبكات التواصل الاجتماعية للإحتفاء والكتابة باللغة الأمازيغية، هذا مقال باللغة الأمازيغية عن "عبد الإله بنكيران وشبيبته"، خلاصته: دعوه وشأنه، فأفعاله وممارسته السياسية كذبت خطابه، واهتموا بالأهم!

Benkiran bu wawal d i3rrimn ns

tsnmm Benkiran ad, iɣ tka dfaṛn mdnn ar srs tqlnn managu araysawl, maynna, myra ayni, mad yadlli srs inmk –i3ni-, ma s isawl d mammi isifiḍ iwaliwn…ra nn afn iguya nsn zrinn yan 40 n usgʷas yaḍni g bbi gigi bbix gik d wawal ixwan ur yakann ḥtta kra n tyafut ula iqnn asdrm g tudert tanamurt n imɣribin.

hati anawn nna uraytrmay, ula rajju irmi ula rayfis iɣ issn is srs sksan mdnn ar tqlnn managu raysawl, acku mayan aɣ ittafa agayyu ns d mammi yga d unamk n tudert ns.

Nkʷni mlli ɣ iga aslway n tnbaḍt, ig aslway n ukabar ns, nsksa sis mayttini d mayskar, nzṛa mammi izḍar s tiwwuriwin ns lli kulu ismutlnn tamazirt ula tamaziɣt, sxcntt f ufgan ussan ula aDann, waxxa d iskrkas bu ybaḍan ar ignnu mdnn g uCwariy, slawan akw ifrxann da srs itẓallan.

Ajja tt d i 3rrimn ns d ukabar ns gratsnn , urra tn tsfrkm s ɣmklli s a tzrram tiɣawsiwin ula ra darsn nɣẓan acku tidyulujit d umsawal lli s d nkrnn sggimn flass ura t nn yaj ad sfawn ula ad frnn ula rgmnn, ajjat nn I uzmz d ussan, ajjat nn i laf3al nsn.

mac anini yan wawal, mdnn nna lkmnn ad skrnn yan usnmalay –tnḍim- mqqurn, t nn ismunn, wiyaḍ nɣd wilin nn ɣamanin g umwan nfattasn, iɣ iɣli yan trmnn mraw, kra ifiss ur sul dars izri yat, kra immaɣ n grass, ikabarnn kra ycḥa ur izḍar a ymqqur, kra winn tt iwsarnn qnn f i3rrimn d tmstayin timaynutin, kra izrit uzmz igammi a srs yfrk, kra ntta yumz acbaṛ urss makka yra, ilinn willi umznin ihuna ula ynrura, munn d taɣart g uflla qnn isḍar glin ula amzziz.

mac acka d anẓr iguya nx, nsmaql g tsggiw yaḍni n twwuri, mara nn skar ghassa? Imma benkiran icqqa ad ifiss ula aygawr kra kkan mdnn nsksan sis ar tqln managu arad dax irẓm imi ns!