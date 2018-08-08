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كُتّاب وآراء
Benkiran bu wawal d i3rrimn ns
بمناسبة الأسبوع الذي خصصه نشطاء شبكات التواصل الاجتماعية للإحتفاء والكتابة باللغة الأمازيغية، هذا مقال باللغة الأمازيغية عن "عبد الإله بنكيران وشبيبته"، خلاصته: دعوه وشأنه، فأفعاله وممارسته السياسية كذبت خطابه، واهتموا بالأهم!
Benkiran bu wawal d i3rrimn ns
tsnmm Benkiran ad, iɣ tka dfaṛn mdnn ar srs tqlnn managu araysawl, maynna, myra ayni, mad yadlli srs inmk –i3ni-, ma s isawl d mammi isifiḍ iwaliwn…ra nn afn iguya nsn zrinn yan 40 n usgʷas yaḍni g bbi gigi bbix gik d wawal ixwan ur yakann ḥtta kra n tyafut ula iqnn asdrm g tudert tanamurt n imɣribin.
hati anawn nna uraytrmay, ula rajju irmi ula rayfis iɣ issn is srs sksan mdnn ar tqlnn managu raysawl, acku mayan aɣ ittafa agayyu ns d mammi yga d unamk n tudert ns.
Nkʷni mlli ɣ iga aslway n tnbaḍt, ig aslway n ukabar ns, nsksa sis mayttini d mayskar, nzṛa mammi izḍar s tiwwuriwin ns lli kulu ismutlnn tamazirt ula tamaziɣt, sxcntt f ufgan ussan ula aDann, waxxa d iskrkas bu ybaḍan ar ignnu mdnn g uCwariy, slawan akw ifrxann da srs itẓallan.
Ajja tt d i 3rrimn ns d ukabar ns gratsnn , urra tn tsfrkm s ɣmklli s a tzrram tiɣawsiwin ula ra darsn nɣẓan acku tidyulujit d umsawal lli s d nkrnn sggimn flass ura t nn yaj ad sfawn ula ad frnn ula rgmnn, ajjat nn I uzmz d ussan, ajjat nn i laf3al nsn.
mac anini yan wawal, mdnn nna lkmnn ad skrnn yan usnmalay –tnḍim- mqqurn, t nn ismunn, wiyaḍ nɣd wilin nn ɣamanin g umwan nfattasn, iɣ iɣli yan trmnn mraw, kra ifiss ur sul dars izri yat, kra immaɣ n grass, ikabarnn kra ycḥa ur izḍar a ymqqur, kra winn tt iwsarnn qnn f i3rrimn d tmstayin timaynutin, kra izrit uzmz igammi a srs yfrk, kra ntta yumz acbaṛ urss makka yra, ilinn willi umznin ihuna ula ynrura, munn d taɣart g uflla qnn isḍar glin ula amzziz.
mac acka d anẓr iguya nx, nsmaql g tsggiw yaḍni n twwuri, mara nn skar ghassa? Imma benkiran icqqa ad ifiss ula aygawr kra kkan mdnn nsksan sis ar tqln managu arad dax irẓm imi ns!
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لكن إذا كان النشطاء الأمازيغ يرفضون تفناخ، فبأي وجه، لا يزال ليركاميون يُسَنْطِحون بجباههم مدافعين على هذا الحرف المسخ، ويسعون لفرضه بالزعيق في القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية؟
نتمنى أن يستقر رأي كل النشطاء الأمازيغ على اللاتيني باعتباره الحرف الملائم لكتابة الأمازيغية، وأن ينشئوا موقعا إلكترونيا خاصا بهم، ويواضبوا على نشر مقالاتهم الأمازيغية فيه بهذا الحرف، متنمنين أن تصبح لموقعهم هذا، قوة جاذبة، وأن تتوسع قاعدة قرائه، وألا يظلوا مضطرين، من أجل توصيل رسالتهم للقراء، للمرور عبر مواقع تنشر موادها باللغة العربية المجيدة والخالدة..