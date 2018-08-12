عبد العزيز كوكاس

أولاد الفشوش أثبتوا أننا لسنا سواسية: هناك مواطن...‬وَن one ومواطن...‬تْفو tfou

أنا لا أريد محاميا يعرف القانون، بل أريد محاميا يعرف القاضي "كولونش"

المواطنة ‬بالمغرب ‬درجات... ‬إنه ‬اكتشاف ‬صارخ ‬بالنسبة ‬إلي.

ليس ‬هناك ‬مواطنون ‬بلغة ‬الجمع.. ‬بل ‬هناك "‬مواطن...‬وَن" ‬بلغة ‬الإنجليز، ‬مواطن ‬من ‬الدرجة ‬الأولى، ‬و"‬مواطن...‬تُو"، ‬بلغة ‬شكسبير، ‬من ‬الدرجة ‬الثانية، ‬وبلغتنا ‬الدارجة، ‬"مواطن.. ‬تْفُو" ‬عليه!‬

لقد عشنا في المغرب مؤخرا وقائع وأحداث تبرز أننا أبعد ما نكون كمغاربة سواسية أمام القانون، تتبعنا فصولا مؤلمة لأبناء من صلبنا ومن جلدتنا ارتكبوا خروقات قانونية واضحة، في مجال السير أو بتحدي أخرق لرجال ونساء أمن كانوا ضحايا النفوذ والجاه لمجرد أن قاموا بواجبهم المهني الذي يفرضه الضمير والوفاء للمسؤولية، أبناء أطلق عليهم الفيسبوكيون لقب "أولاد الفشوش" قاموا بسلوكات خارقة للقانون، ولما كان يتصدى لهم رجال الشرطة ونساؤها لتطبيق ما درسوه وما يتناسب وشرف البذلة التي يرتدونها، كانوا يعاملونهم بوقاحة ويواجهونهم بنفوذ آبائهم وأقاربهم.

لست ممن يتشفون في طيش هؤلاء ولا في آبائهم وعائلاتهم، فلا حسابات سياسية لدي، وكما يقول المغاربة في مثل هذه الأحوال، ولدي ذرية أيضا ولا أعرف بما يمكن أن يبتلينا الزمن، لذلك فأنا ضد تحميل الآباء وزر ما يفعله أبناؤهم، فلا تزر وزرة وزر أخرى، وما حدث مع اولاد الفشوش في وقائع متفرقة يعود إلى خلل في تصورنا لمعنى المساواة وقيمة العدالة وكونية الحقوق التي تنصب على جوهر الشخص الطبيعي الذي هو الإنسان بغض النظر عن جنسه أو نوعه أو انتمائه الاجتماعي أو مستواه الثقافي، حرية الفرد وحقوقه كمواطن داخل المجموعة البشرية خارج اعتبار الحسب والنسب والقرب أو البعد من السلطة أو الثراء والجاه.

إن الوقائع المتفرقة التي كان أبطالها أبناء أو زوجات وزراء أو أثرياء من ذوي النفوذ، تحولت إلى ظاهرة ملفتة للانتباه، تجعلنا نحس بأننا غرباء في البلد، وأن هناك "مواطن.. وَن"، أي مواطن من الدرجة الأولى، له الحق في أن يعبث بالقانون ويواجه رجالات الأمن بالسب والقذف والتعنيف والتهديد والوعيد، لأنه يعرف أن هناك قوة تحميه أقوى من سلطة القانون ومن مؤسسات الدولة، قوة لديها "الكارت بلونش" و"الليسي باسي"، بمعنى "دعه يفعل دعه يمر"، اتركه يخمر ويقود سيارة مجنونة تحصد الأرواح البريئة وتلحق الأضرار بسيارات غيره وتعطل مصالح العباد، أو دعها تقود سيارة في ملك الجماعة وبدون رخصة سياقة وتلحق أضرارا في حادثة سير... ونحن قادرون بحكم نفوذنا أن نسلها منها كما تسل الشعرة من العجين، ودع الناس تقول ما تشاء ويكفي أن نفعل كأبناء ذوات ما نشاء، لأننا مواطن..ون.

أما الباقون من أيها الناس فهم مواطن..تو، أي أشباه مواطنين، يدخلون السجون لأتفه الأسباب، تسلب وثائق سياراتهم وتحرر لهم المحاضر لأبسط مخالفة، لأن لا سند لهم، فهم من عامة الشعب.

إن الديمقراطية في أبسط تعاريفها هي إحساس المواطنين بأنهم سواسية كأسنان المشط أمام القانون، الذي لا تعلو عليه أي سلطة، وسواء كانوا أبناء ذوات أو من أيها الناس، محميون بقوة لا تميز بينهم بسبب دين أو جنس أو نوع، ولا تختل موازينها أمام سلطة المال ولا جاه ولا نفوذ، فكيف تكون لنا محاكم وعدالة وقوانين ومحامون وقضاة ووزارة خاصة بحقوق الإنسان ومجلس استشاري وديوان مظالم، و... و... ولدينا فراعنة أبناء ذوات يتصرفون بيننا كما لو أننا جزء من ممتلكاتهم، ويعبثون بنا كما يعبثون بأشيائهم المادية التي يفسدونها لأن لهم من يغيرها في رمشة عين، على خلاف معظمنا، نحن "مواطنون.. تفو"، الذين لا نجد ما نغير به جواربنا سريعة التلف التي نعيد خياطتها لتدوم أكثر.

إن الصرامة التي تعاملت بها إدارة الحموشي بعد الضجة التي فجرتها قضية حمزة الدرهم، تفرض تعميمها على كل من يحاول أن يتسيد علينا بداعي الجاه والنفوذ، وليس آخرهم صاحب الفراري الحمراء بمراكش الذي تسبب في تخريب سيارات مواطنين كانت مركونة في الشارع العام بالمنطقة السياحية أكدال، ولا كنزة أخشيشن التي قادت سيارة بلا رخصة.

لا معنى للمواطنة والإحساس بالانتماء إلى هذا البلد، إذا كانت معظم شرائحه غير محمية بقوة القانون وإذا لم يكن جميع المواطنين محكومين بقانون واحد يطبق عليهم جميعا بلا تمييز، فهل طلبنا المستحيل؟