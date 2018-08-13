أبناء الذوات!

أحمد إفزارن

هذا رأي في قضية..

قضية نجلة الوزير السابق، "رئيس جهة مراكش آسفي"..

لقد حركت إشكالية أجيال تحسب نفسها فوق القانون..

هذه الشابة تسببت في حادثة سير بسيارة رباعية تعود ملكيتها إلى الجهة التي يرأسها والدها.. واصطدمت بعمود كهربائي في حي الرياض، بالرباط..

الواقعة تدق الطبول حول قضية السيارات التي يقودها أبناء مسؤولين كبار، دون علم آبائهم، وتتسبب في هزة وطنية واجتماعية وعائلية وفي أوساط مؤسسات الدولة..

جل كبار المسؤولين عندنا معرضون لمثل هذه الأحداث التي قد تتضخم وتتحول إلى مشكل وطني، خاصة عندما يتدخل الوالد، أو أحد الأقارب، فيتم إطلاق سراح السائق الشاب: البنت أو الابن..

وفي هذا السياق، يتوجب أن نفرق بين تهور الابن أو البنت، وبين مسؤولية الوالد..

التهور له قانون..

ومسؤولية الوالد له قانون..

ويجب عدم الخلط، خاصة عندما يكون الوالد نفسه ضحية لسلوك متهور..

ويتوجب قرع الجرس لتحديد المسؤوليات..

ومثل هذه الحالة تقع لكثير من كبار المسؤولين الذي يجدون أنفسهم بين النص القانوني ومشاعر الأبوة..

وهذه الحالة - من الإحراج والخرق - قد تقع لكل الآباء الذين يترامى أبناؤهم على سيارات الدولة وهي في مرآب الوالد، ولا يفرقون بين ملكية الوالد وملكية الدولة..

كثير من كبار المسؤولين يقع لهم هذا..

فيجب الانتباه إلى خطورة ترامي الأبناء على سيارات الآباء المسؤولين..

وعندما نتناول الموضوع من زاوية علاجية إعلامية، علينا أن نفرق بين الفرد والموضوع، تماما كما نفعل عندما نمارس النقد..

ففي حالة النقد، ننتقد الموضوع، لا الشخص..

وإذا كان نقدا أدبيا، نعالج - بشكل أدبي - الموضوع، دون المساس بالحياة الشخصية للأديب..

الحياة الشخصية لا يجوز الإضرار بها..

وبدل الحياة الشخصية، تتم معالجة الموضوع الذي ينتقده الناقد..

وهذا ينطبق أيضا على حالة رئيس الجهة، الوزير السابق..

ونفتح قوسا لتنبيه كبار مسؤولينا إلى ضرورة توعية أبنائهم وبناتهم بأن يستوعبوا جيدا أنه لا يجوز قيادة سيارة الدولة، ولو كان من يسوقها قبلهم هو والدهم.. وأن يستوعبوا أن الوالد حتى وهو رئيس جهة، أو وزير، ليس هو مالك السيارة.. السيارة تملكها الدولة.. والدولة ليست فلانا أو علانا.. الدولة شأن عمومي، وليست ملكية خصوصيا..

وعلى الآباء أن يجعلوا أبناءهم يدركون أن الوزير، أو رئيس الحكومة، أو رئيس الجهة، ليست له يد طولى في أن يفعل ما يشاء..

يده قصيرة.. محدودة.. ولا يستطيع أن يحمي حتى نفسه إذا خرق القانون..

هذه أبجديات يجب تبليغها إلى أذهان أبناء وبنات كبار مسؤولينا، حتى لا يقعوا في الخطأ..

إن المغرب يتغير..

مغرب اليوم هو مغرب آخر..

مغرب لم يعد فيه الوزير قادرا على فعل ما يريد..

وإذا كان أبناؤه يرون فيه السلطة المطلقة، فهم خاطئون.. الوزير ليس سلطة مطلقة..

والأبناء الذين يتصرفون في ما يملك الوالد، ليس لهم حق التصرف في شؤون الدولة، حتى ولو كان الوالد مسؤولا عن شأن من شؤونها..

المسؤولية لا تعني التصرف المطلق..

ولا تعني تفويت التصرف من الأب إلى الابن أو البنت..

لقد أصبح جل كبار مسؤولينا متجاوزين..

الأبناء يتجاوزين آباءاهم وأمهاتهم..

سلطة الأنترنيت توحي إلى الأبناء بأن أباهم هو الكل في الكل.. وهذا وهم.. ليس صحيحا..

ومع ذلك، نحن أمام جيل جديد، بحاجة إلى فهم حقيقة ما يقع..

وهذا دور الأسرة والمدرسة والشارع وكل المجتمع المدني..

أطفالنا يجب أن يفهموا منا أن القانون فوق الجميع، وأننا حتى ونحن آباء، لسنا فوق القانون، وأننا جميعا، علينا باحترام القانون..

هذه الأبجديات القانونية يجب تعليمها لأبنائنا وبناتنا.. وهذا أيضا دور إعلامي: الإذاعة والتلفزيون وبقية المنابر الورقية والعنكبوتية..

الإعلام لا يقبل شخصنة الأحداث..

ولا أن يصطدم بواقع بعيد عن تصورات أجيالنا الجديدة..

ودور الإعلام مهم جدا..

ويستطيع حسن التوجيه، إذا كان في قيادته من يحسنون التعامل بالمجداف..

ما أحوجنا في هذا الظرف بالذات إلى دروس وطنية تنبه الجميع إلى التفريق بين المسؤوليات..

إن الأمهات والآباء قد أصبحوا متجاوزين من قبل بناتهم وأبنائهم..

أجيال الأنترنيت تخلق أحلاما وتصورات وأوهاما ليست هي الواقع.. فعلى الأسرة والمدرسة وغيرهما تعليم الأبناء واجب الالتزام بالحدود، حتى لا يسيئوا للوالدة والوالد..

وعلينا بمنهجية تعليمية من شاكلة ما هي عليه في دول متطورة، حيث يتعلم الأطفال معنى الأخلاق.. ومن معانيها ما ينطبق على الحرية، بمعنى أن حريتي تنتهي عندما تبدأ حريتك..

ومع الأخلاق، يتعلمون الدروس التواصلية، ومهارات ميدانية، وكيفية العمل...

إذا أردنا ألا نصطدم بالأجيال الصاعدة، فعلينا بتعليمها أن الحدود ليست مطلقة.. حدودك تنتهي عندما تبدأ حدودي..

وهذا أساس لحماية أي منا، من أضرار اجتماعية قد لا ندرك مداها..

ولا تحسبن أن أمهات وآباء المسؤولين، عن سيارات الدولة، ينامون نوما هادئا، من جراء سلوكات طائشة من أبناء تصرفوا بطيش في سيارات هي تحت مسؤولية الوالدة أو الوالد..

- يا شبابنا! انتبهوا!

أبوكم ليس كما تتصورون، على كل شيء قدير..

لا تسيئوا لوالدكم.. نبهوه هو أيضا أن عليه باحترام القانون..

- وأن القانون فوق الجميع!

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