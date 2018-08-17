أمازيغية وأرفض التطبيع مع الصهاينة

ثورية تناني

اندهش والدي الأمازيغي المَحتد والمولد واللسان، الشيخ الجميل ذو الذاكرة المذهلة، الحافظ لأسرار الأساطير وقصص الأنبياء، وسيرة الأميرة ذات الهمة وسيف بن ذي يزن، وحمزة البهلوان وكل الحكايات التي يرويها أصحاب الربابة والحلقة... اندهش عندما قلت له بأن بعض المثقفين الأمازيغ يتبرأون من علاقتنا بفلسطين، ويعزون أسباب تخلفنا وخيباتنا وانكساراتنا إلى مايسمونه الغزو العربي الإسلامي وإلى القومية العربية. ولم أندهش أنا من دهشته، لأنني تذكرت لحظتئذ حُرقته على غزو العراق ومقتل الرئيس العراقي صدام حسين، وإعجابه بأخيه الذي عاد من الحرب (حرب أكتوبر 1973) وفي جيبه طوق من الياسمين الدمشقي، ومِلء حلقه غصة وحسرة على زوجته السورية التي علمته الكتابة والقراءة والشعر العربي. وتذكرت عمي موحا القاطن بالجبل والذي لا يحسن الحديث باللغة العربية، لما اشترى تلفازا ليتابع بنشوة سقوط صواريخ العباس والحسين على تل أبيب. كما تذكرت أيضا خالي سي أحمد المناضل الذي رضع الأمازيغية من والدته القوية، إذ لم تفتنه بذلته العسكرية ولا رتبته كواحد من رجال الدرك النزهاء،

بل انتمى بجوارحه وقلمه ولغته الفرنسية الأنيقة إلى القضية العربية حيث أنه لم ينم ليلة نهب متحف بغداد.

الدافع لكتابة هذه الخاطرة الملأى بالشجن والحب هو مشاهدتي لفيديو على اليوتوب للناشط الأمازيغي الأستاذ محمد عصيد مُرحبا بما أسماهم "أمازيغ اسرائيل".

ويؤكد هذا الموقف مثلما تؤكد تصريحات السيد عصيد المتعددة والمتنوعة وكذا الزيارات السرية والعلنية لمغاربة ومغربيات إلى فلسطين المغتصبة اختراقنا من طرف اللوبي الصهيوني اختراقا قويا يجب مواجهته بوعي وطني كبير.

فحينما يصرح مثقف له صوت جهوري وقدرات تواصلية هائلة بأن المستوطنين من الأمازيغ في فلسطين المحتلة، لهم كل الحقوق في بلدهم المغرب متناسيا الصفقة التي عقدت من أجل بيع فلسطين للعدو الصهيوني، وتهجير اليهود المغاربة واقتلاعهم قسرا من بيئتهم المغربية، بدا أن المقصود في كلامه ليس سوى تقوية العلاقة وتمتين الروابط مع دولة عنصرية مغتصبة زرعت بأمر من الامبريالية المتوحشة. ومتناسيا أيضا أن اليهود المغاربة الوطنيين المناهضين للصهيونية ظلوا متشبتين بمغربيتهم ومعتزين بانتمائهم لحركة التحرر العالمية والوطنية.

تماما مثلما تناسيه قبلها أيضا، أن إسرائيل هي كيان فاشي يبذر بذور التعصب الديني والعنصري وأن المستوطنين من اليهود الأمازيغ الذين ينعمون بخيراتها هناك، فيهم قياديون في الحكومة وفي جيش الاحتلال، وأن عقيدتهم تصهينت بما فيه الكفاية للكفر بوطننا المغرب. وليس مستبعدا أن يلعبوا دورهم المعتاد في دعم وتأجيج الهويات القاتلة و في المساهمة على قيام الحركات الفاشية.

ما أثارني وأحزنني في الوقت نفسه هو أنني أحترم في الأستاذ عصيد قتاليته وشراسته وحجاجه في مقارعة التيارات النكوصية ذات المرجعية التقليدية وفي كشف ألاعيبها وأضاليلها وعنف بعضها، كما أقدر فيه دفاعه عن حقوق النساء ودعمه لترافع الحركة النسائية حول حقوقهن التي يفترض أن لا يرفضها عاقل، لكني أعيب عليه دعمه لما يسميه "أمازيغ اسرائيل".

وأرى أن خطورة تصريحاته ومواقفه ليس لكونها تصدر عنه كفاعل مؤثر وموجه للرأي العام وإنما لأنها تدخل ضمن سياق تلعب فيه أمم كبرى، وتتحرك فيه أجندات ليست بالتأكيد في صالح المغاربة والمغرب.

وعلى سبيل الختم، إن الخطر على المغاربة لا يكمن في إيمانهم بتحرير فلسطين وتعاطفهم الكبير مع شعبها المكافح، شأنهم في ذلك شأن كل الأحرار من شعوب العالم، وإنما الخطر كل الخطر يكمن في دولة الاستبداد النهابة التي ترعى الفساد، وخلاياه المتوحشة التي أطبقت بأنيابها على الدولة واستأثرت بخيراتها.

وكغيري من المغربيات الحُرّات والمغاربة الأحرار سيظل عدوي هو الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية، وسأبقى مناهضة للتطبيع مع كيان الإرهاب الصهيوني، منحازة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الديموقراطية من النهر الى البحر.