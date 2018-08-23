مآل "كوطيف"..مؤسسة مركب الغزل والنسيج بفاس

عبد الرحيم الرماح

لازال الرأي العام يتابع باهتمام كبير مآل مركب الغزل والنسيج "كوطيف" بفاس، الذي تم إغلاقه سنة 2006..هل ستظل وضعيته على ما هي عليه الآن أم سيتم تحويله إلى منشأة اقتصادية تقوم بالدور نفسه الذي كانت تقوم به، خصوصاً في هذه الظرفية التي تعرف نقاشاً حول تشجيع الاستثمار وتفعيل اللامركزية وتنمية الاقتصاد على مستوى الجهات؟.

ولأنني كنت أنتمي إلى هذه المؤسسة لازلت أتابع أوضاعها وما آلت إليه، لكنها لم تعرف أي تغيير إيجابي مع الأسف. وسبق أن وجهت كمستشار برلماني باسم الفريق الفيدرالي في شهر يوليوز 2010 سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول مآل مؤسسة مركب الغزل والنسيج بفاس "كوطيف" جاء فيه:

"تم إنشاء مركب الغزل والنسيج بفاس كوطيف بناء على دراسة قام بها مكتب التنمية الصناعيةO.D.I ، إذ تم القيام بالإجراءات الإدارية سنة 1967، وبعدها شرع في بنائه على مساحة 16 هكتارا، وبعد ذلك تم شراء الآلات وتركيبها، وتطلب ذلك أربع سنوات. وفي بداية سنة 1972 شرع في الإنتاج، وقد تم تكوينه من خمسة أقسام، منها قسم الغزل (filature)الذي كان يحتوي على خمسين ألف مغزل، وقسم تهييء النسيج (préparation de tissage )، وقسم النسيج (tissage) الذي كان يتوفر على 960 آلة، وقسم خيط الخياطة (fil à coudre) وقسم التصفية finissage))، بالإضافة إلى قسم الصيانة (Entretien). ومنذ البداية ارتكبت عدة أخطاء: ومنها سوء الاختيار التكنولوجي، إذ تم شراء آلات قسم النسيج كلها من نوع واحد (بيكانو)، متجاوَزة تكنولوجياً، إذ كان قد مر على وصولها إلى السوق المغربية حوالي عشر سنوات. كما أن السوق عرف آنذاك وصول تكنولوجيات أكثر تقدماً ومردودية. أما قسم التصفية فكانت جل آلاته غير صالحة، ومنها ما لم يشتغل بصفة نهائية حالة آلة «لارام». وقد تم القيام ببعض الخطوات قصد تدارك هذا الخلل في الثمانينيات، وبالأخص ما بين سنوات 1980 و1984، إذ تم شراء عدة آلات جديدة لتطوير قسم النسيج، بعدما توصلت إدارة المركب بقرض بقيمة أربعة ملايير سنتيم من طرف وزارة التجارة والصناعة قصد تجديد تجهيزات المعمل .

وعلى مستوى الموارد البشرية وصل عدد العاملين في بعض المراحل إلى 1700 ما بين عمال ومستخدمين وأطر.

وأهم مرحلة عرفت ازدهار المؤسسة هي فترة الثمانينيات؛ ففي سنة 1988 تحقق أعلى فائض مالي بلغ خمسة ملايير سنتيم، عندما كان الطلب على منتجاتها قوياً، وخاصة على نوع الثوب المعروف بـ"البيضاوية" وسط التجار.

ومنذ تصنيف هذا المعمل ضمن المؤسسات المرشحة للخوصصة عرف في هذه المرحلة تراجعاً بسبب توقيف عملية الاستثمار وتجديد الآلات، إذ إن آخر آلة تم تجديدها اضطراراً لأسباب تقنية، ولأن الضرورة كانت تفرض ذلك، هي آلة لونكولاج بمبلغ مليار سنتيم.

وفي سنة 2005 تقرر إغلاق قسم الغزل بناءً على دراسة أنجزتها الإدارة العامة للشركة آنذاك دون إشراك الإدارة التقنية؛ واتضح في ما بعد خطأ هذا القرار رغم تشبث وإصرار السيد المدير العام به، لكونه اعتبر أن الخيوط موجودة في الأسواق بثمن أقل من تكلفة إنتاجه بالمعمل، فتقدمت ساعتها إدارة المركب بطلب إلى السلطات الإقليمية للاستغناء عن 502 عامل، وهو ما يعني جميع عمال قسم الغزل بناءً على المادة 67 من مدونة الشغل، إلا أن السلطات الإقليمية رفضت الترخيص لها بذلك، ما جعلها تلجأ إلى التوافق مع مندوبي العمال وفق ما تنص عليه المادة 66 من مدونة الشغل. وفي 30 شتنبر 2005 غادر هؤلاء العمال عملهم بعد أن توصلت إدارة المركب بخمسة ملايير سنتيم لتعويضهم من طرف الحكومة. وكان الأصح إذا كانت الضرورة تفرض التقليص من عدد العمال أن يتم ذلك من جميع الأقسام، مع الإبقاء على قسم الغزل، إذ إنه مباشرة بعد إغلاق قسم الغزل، وكما أشرنا إليه، لم تتمكن الشركة من تلبية حاجياتها من الخيوط في السوق، فظل باقي العمال عاطلين عن العمل يتقاضون أجورهم دون القيام بأي مهام، وخاصة عمال قسم النسيج. ويبدو من خلال قراءة الوقائع والمعطيات أن قرار الإغلاق النهائي للمؤسسة تزامن مع إغلاق قسم الغزل، وما تم بعد ذلك كان مجرد تسويف ومماطلة قصد تهييء الشروط لتنفيذ قرار الإغلاق النهائي؛ وهو ما كان واضحاً من خلال مواقف السيد المدير العام.

وفي يوليوز من سنة 2006 تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية على منح إدارة المؤسسة 2 مليار سنتيم لمواصلة العمل، وهو ما صرح به آنذاك وزير التجارة والصناعة في البرلمان إثر جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، إلا أنه مباشرة بعد الدخول من العطلة السنوية تم التراجع عن هذا القرار، إذ طلب المدير العام للمؤسسة من باقي العاملين ( 340 عاملا ومستخدماً وإطاراً) مغادرة المعمل والإغلاق النهائي له بتاريخ 30 نونبر 2006. وقامت الحكومة بمنح مبلغ مالي ثان بقيمة 3 ملايير و500 مليون سنتيم لتعويض من تبقى من العمال. وفي هذه المرحلة زار أحد مهنيي النسيج الكبار المعمل صحبة السيد وزير التجارة والصناعة، ووافق على شرائه بعد أن اشترط عليه من طرف وزارة التجارة والصناعة تشغيله في المجال نفسه؛ كما اشترط بدوره أن يكون المعمل فارغا من العمال. إلا أن هذا الحل لم يجد طريقه إلى التطبيق بسبب انسحاب المستثمر.

ومنذ ذلك الحين ظل المعمل في حالة إغلاق، ورفضت المحكمة التجارية بفاس فتح إحدى مساطر صعوبة المقاولة في حقه.

ومع بداية سنة 2010 بقي المعمل دون حراسة، نظراً لعدم توصل الشركة التي كانت مكلفة بالحراسة بمستحقاتها؛ ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض يوميًا لعمليات النهب، رغم الدوريات التي تقوم بها مصالح الأمن، والتي لم تكن كافية، لأن الأمر يتطلب حراسة مستمرة.

وفي فاتح يوليوز اندلع حريق بمقر إدارة المركب أتى على جميع الوثائق والملفات، وبعد ذلك بخمسة عشر يوما نشب حريق ثان بالمخزن الرئيسي (magazine centrale). وحالياً توجد بقايا وسائل العمل متناثرة في الأحياء المجاورة للمؤسسة.

وإذا كان مسار هذه المؤسسة قد ضيع على مدينة فاس فرصة تعزيز قطاع النسيج وعموم القطاع الصناعي، فإنه من حق هذه المدينة أن تستفيد من آخر ما تبقى من هذه المؤسسة، وهو رصيدها العقاري؛ فالمدينة في حاجة إلى هذا العقار الذي تبلغ مساحته 16 هكتارا، حتى يعزز الرصيد العقاري المخصص للصناعة. وفي هذا الإطار نطرح على سيادتكم السؤال التالي:

- كيف ستعملون على توفير الحراسة الأمنية الضرورية لوقف مسلسل السرقة والحرائق الذي تتعرض له المؤسسة؟.

- كيف ستعملون على تغطية الديون المتراكمة على المؤسسة، والمتمثلة في حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب والأبناك وبعض الممونين؟..وبدون ذلك سيتم بيع عقار ومنقولات الشركة وبضائعها عن طريق المزاد العلني، بعد أن صدرت أحكام قضائية في الموضوع، إثرها يوجد عقار ومنقولات الشركة تحت الحجز القضائي.

- ألا ترون أن الظروف مناسبة لتحويل الأوضاع السلبية الحالية إلى أوضاع إيجابية من خلال تخصيص عقار المؤسسة لمعرض صناعي وتجاري وكذا إحداث تيكنوبارك؟".

من خلال السؤال يتلخص الجواب في سوء التنسيق وغياب التكامل بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الاقتصاد والمالية.

ملحوظة

لم يكن السؤال المبادرة الوحيدة في الموضوع، فقد تعددت المبادرات، ولكنني آثرت التذكير به لتضمُّنِه معطياتٍ ووقائع أدت إلى ما أدت إليه من صيرورة ومآل.