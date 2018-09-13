الحفر على مهل: من العربية إلى العاميات

سليم عبد الإله*

يحيل كلود هجيج في كتابه "الفرنسية: قصة معركة" على سنة 842 ميلادية باعتبارها سنة قَسَمِ سترسبورغ، حين وقَّع ورثة إمبراطورية شارلمان، وهم الملوك لويس وشارل ولوتير، على المعاهدة الشهيرة باسم "معاهدة الفيردوم". هذه المعاهدة كانت فاتحة لتأسيس أوربا المعاصرة من الناحية الجيوسياسية؛ تقاسم الثلاثة أجزاءً من أوربا فحصل شارل على الأراضي الناطقة باللغة الرومانية، ولويس على الأراضي الناطقة بالجرمانية، بينما حصل لوتير على أراض إيطالية وأخرى محاذية لها، فكانت الكيانات الكبرى في أوربا (فرنسا وألمانيا وإيطاليا).

وقد كُتبت المعاهدة بعامية من عاميات شمال فرنسا، بحيث شكلت نواة الفرنسية الحالية التي لم تكن في الماضي سوى دارجة من دوارج أوربا. أما مُسوِّغ اختيار اللغة فهو فَهْمُ عساكر الملوك الثلاثة محتوى المعاهدة ماداموا لا يفهمون سوى العاميات؛ لذلك كان الأولى الكتابة بلغتهم بدل اللاتينية التي اعتُبرت لغة الخاصة ومحدودة الانتشار.

كانت هذه فاتحة مشروع طموح ماتت جراءه اللاتينية، وحلت محلها عاميات أوربا. أما بالنسبة إلى الفرنسية فقد ظل الفاعل السياسي وراء نمائها إلى أن عضده الفاعل الثقافي (مفكرو عصر الأنوار والأكاديمية الفرنسية).

وفق هذا التصور لا أبخس إرادة تضمين مقررات اللغة العربية في المغرب القليل من العامية المغربية حقها. فقد يدخل هذا الصنيع في مشروع طويل المدى اختار جزءا من الدولة (وزارة التعليم) لبدء الحفر لعل ذوي النيات الحسنة ينضمون إلى إرادة الحفر بعد حين لمواصلة الاختراق حتى تموت لغة، وتحل محلها لغات مادامت العاميات في المغرب متعددة حسب السهول والجبال والشمال والجنوب. وفي ذلكم لا محالة دواعي التشرذم والانقسام!.

أعشق دوارج بلادي حين أستمع إلى قصيدة "المالحة" بصوت بوزوبع الابن، أو "حاجتي ف غريني" بصوت أولاد بنعكيدة، وحين أحاور أحد أبناء مدينة الداخلة يترنم بحسانية تقترب أكثر فأكثر من العربية الفصحى. إلا أن ما يروج اليوم أفسد النظر إلى الدارجة والفصحى والمشهد اللغوي المغربي ككل. نحتاج إلى دولة لا تُخترق وزاراتها، وإلى هيئة وصية على وضع اللغات في البلاد، وإلى هيئات تروم تحسين جاذبية اللغات حتى لا يصير الأمر مجرد ملهاة على مواقع التواصل الاجتماعي.