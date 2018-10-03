إلى الحموشي: "السكايرية والحشايشية" يزعجونني

ميمون أم العيد

أسكن غير بعيد عن قصر الملك محمد السادس بأكادير، دائما أمر بجانب بيته حفظه الله تعالى وأرى فرقا أمنية ترابط بجانبه وأخرى تنظم المرور غير بعيد عن مدخله، وتهتم بكل غريب لا يحترم قانون السير أو يثير الاستغراب يمر بنواحي بيته الواسع الفخم الآمن..

على بعد أمتار يوجد البيت الذي أسكن فيه رفقة أسرتي، لكنه ليس محروسا ولا آمنا، فالسكارى يستبيحون حرمته كل ليلة، يشربون خمرا و"ماحيا" في عتبة مسكني بالضبط، يتحدثون بصوت عال، يتناقشون، ويطلقون الكلام الفاحش ليدخل من نافذة بيتي ثم يتبادلون الضرب في هزيع الليل..يفرغون مثاناتهم على دَرْجَتَي الباب، وقبل أن ينصرفوا يتركون لي قنينات فارغة بعتبة الباب عربون تحَدٍّ واعتزاز بكونهم يستهلكون المنتوج الوطني ويساهمون في اقتصاد البلاد. و"طُز" في الأمن وفي البوليس وفي الجيران!.

يتكرر الأمر كل أسبوع، وأحيانا كل يوم، ولا يفعلون ذلك لأنني كاتب أو صحافي، أو لأنهم ينتقمون مني نصرة لقضيتنا الوطنية الثانية، مادمت قد زرت إسرائيل ولي علاقات مع يهود تل أبيب وأُحسَبُ مع المُطبعين.. لا أبدا.

"السكايرية" لا يعرفونني أصلا، ولم يسبق لهم أن قرؤوا جملة مما كتبت، وأجزم أنهم ما سمعوا باسمي قط، فهم أعقل من أن يضيعوا وقتهم في قراءة "تقارير مخبر" أو "أوراق بوكافر السرية" أو حتى "مذكرات مغربي بإسرائيل"؛ ثم إن بلدية "المالوكي" لم تزود الزقاق الذي يشربون فيه بالإنارة الكافية.

أبصم بالعشرة أن السبب مرتبط بـ"بلدية أكادير" وبـ "ولاية أمن أكادير"، فقط. والسلام عليكم ورحمة الله. فالزقاق مظلم ليس فيه إنارة كافية، والسكارى يجدون المكان ملائما جدا للشرب بعيدا عن الأعين وكاميرات الهواتف التي يمكن أن تلتقط لهم فيديوهات، كما لم يسبق لدورية شرطة أن مرت بالمكان، حتى في تلك الليالي التي يستمر فيها الصراخ وتبادل الضرب بين السكارى حتى حدود السادسة صباحا، لم يسألهم أحد كم الساعة الآن! فالبوليس إن وُجد، يحرس الفلل الفخمة والأماكن السياحية والأحياء الراقية.

الجيران لا يشتكون في الغالب، فقد ألف كثير منهم رؤية قناني البيرة الفارغة و"الروج" في أبواب البيوت كل صباح، بعد أن ينصرف السكارى إلى حال سبيلهم، كما ألف كثير منهم سماع الكلمات النابية رفقة أبنائهم، فيتعلم الكثير من الصغار كلمات من قبيل "القحـ.. "، قبل أن ينطق كلمة ماما، من كثرة ترديدها من قبل هؤلاء طوال الليل في الأزقة المظلمة؛ والكثير منهم يخاف أن ينتقم منه "السكايرية" بتعنيفه أو تعنيف أولاده، لذلك يسالمهم ويتقي شرهم. ثم إن عددا كبيرا من هؤلاء من أبناء الحي، فهم لم ينزلوا من الفضاء أو جاؤوا من أحياء بعيدة.

مرة تشجّعَتْ جارة ذهب زوجها للعمل ليلا وطلبت بأدب من مجموعة من الشبان يسكرون بباب بيتها أن يدعوها تنام رفقة أطفالها، فما كان منهم سوى أن شتموها: "وبقاي تطلي علينا يا القـ..، حاضيانا حنا، سير قابلي ولادك الله ينعل..."، وهم ينصحونها أن تغلق نافذة بيتها وتصمت، وإلا فإن الحال لن يعجبها..

والحال ما عاد يُعجب أحدا في هذا البلد العجيب، وإلا لما رأينا جحافل الشبان تغادر نحو الفردوس الأوربي، دون أن نعرف حتى إن كانوا يصلون أم لا!

مرة قصدتُ رئيس الدائرة الأمنية، وأبلغته شكايتي، وفعلا لم يعد السكارى يسكرون بباب بيتي، دون أن تأتي دورية نهائيا، فانتابني شك غريب! كيف استطاع هذا الأمني المُحنّك أن يمنع "السكايرية" من إزعاجي دون أن يرسل ولو شرطيا واحدا، هل يعرفهم؟ هل ذهب مباشرة إلى عناوين سكنهم ووبخهم! بركاتك يا سيدنا "الكوميسير"! كَثّر الله من أمثالك.

لكنني صدمت عندما عرفت أن السبب الذي منعهم من السكر في الزقاق المظلم الذي أقطنه لا يتعلق بإجراء أمني حازم، بل لأن معظم الذين كانوا يسكرون بباب منزلي من الذين "يقطعون" 40 يوما قبل رمضان، ويشترون سجادات صينية، ويكثرون من الصلاة والدعاء في الشهر الفضيل، ثم يعودون للسكر مباشرة بعد انقضاء شهر الغفران؛ فقد عادوا مباشرة بعد رمضان ليسكروا أمام المنزل ويتغوطون ويتبولون بكل حرية في زقاقنا المظلم قرب مدرسة ابتدائية.

فكرت أن أتصل بالشرطة، وأنا أتذكّر ذلك القول المأثور بأن "الشرطة لا تحضر إلا إذا كان هناك دم"، لكنني بحكم اشتغالي على قضايا أمنية كثيرة، وتواصلي مع الكثير من رجال الشرطة، ونشري مئات المقالات عن الحوادث والجرائم في المغرب عموما وفي أكادير على الخصوص، فكرت أن أختصر الطريق.

سوف أتصل بمسؤول أمني خلوق أعرفه شخصيا، وأخبره بأنني كمواطن من حقه أن ينام نوما هنيئا، ومن حقي أن أحمي أبنائي من سماع شتائم نابية بباب بيتي، ومن حقي أن أجد باب بيتي نظيفا عندما أخرج صباحا نحو العمل.

هناك أماكن خاصة بالشرب والسكر، فالمدينة تعج بـ"الحُفر" والبارات، ومن أراد أن يسكر عليه أن يقصد هذه الأماكن التي تسري عليها قوانين خاصة، فليس من المعقول أن يكون باب منزلي "حُفرة" للسكر العلني.

استجاب المسؤول الأمني لطلبي، ولم تمض سوى ربع ساعة حتى حضرت دورية شرطة. كنت أراقب المشهد من نافذة الطابق الأول، وخمسة شبان مازالوا يشربون من قنينة "المُغربي"!

هرب شخص واحد، وبقي الآخرون، كانوا يستعطفون رجال الأمن بأن يتركوهم لحال سبيلهم، رغم أنهم كانوا في حالة سكر، ومازالوا يسكرون، فتركوهم، شرط أن يغادروا المكان؛ فقبل "السكايرية" الشرط، جمعوا خمرهم وسجائرهم وغادروا؛ لكن يبدو أن قطعة "حشيش" كبيرة ضيعها أحدهم، فعادوا جميعا بعد دقائق من مغادرة الدورية، للبحث عن "الحشيش" المفقود، وهم يشتمون هذا "البركاك" الذي وشى بهم. ثم جمعوا "حشيشهم" وخمرهم نحو عتبة بيت آخر في زقاق آخر أو حي آخر!.

أشفقتُ على الشُّرطي البئيس وأنا أتفرج عليه من النافذة!

شعرتُ بأنه "يطلب السلة بلا عنب" كما يقال في التعبير الدارج! فكل عناصر الجريمة من ركن مادي وقانوني ومعنوي متوفرة في المعنيين، ومع ذلك سمح لهم بالذهاب، هل تم ذلك خوفا منهم؟ اتقاءً لشرهم؟ أم هي المرة الأولى كمعلم يحسن الظن بتلامذته الأعزاء؟ يقول لهم: "يا الله سير آخر مرة الله يرضي على ولدي".

لنكن صرحاء، هناك تواصل كبير من قبل رجال الأمن في عهد السيد عبد اللطيف الحموشي، آلاف البلاغات عن مجهودات رجال الأمن، لكن ماذا تحقق في الواقع؟.

لقد ساهمتُ في نشر مئات المقالات عن المجهودات الأمنية، من قبيل "تمكنت الدائرة كذا"، "أفلحت فرقة كذا"، "تم القبض على كذا وكذا"، مقالات كثيرة عما يقوم به رجال الأمن من جهود هنا بأكادير، مما نتوصل به من مصادر أمنية، لكن ماذا تحقق على مستوى الواقع سواء في أكادير أو في مناطق أخرى بالمغرب؟.

كيف لي أن أصدق كل هذا وأنا الذي أكتبه أعاني كل يوم من إزعاج "المشرملين"، والخوف على أفراد عائلتي من أن يطالهم اعتداء من قبل هؤلاء إذا ما قمت بالتبليغ، أو اشتكيت من ضعف الأمن في حيي!.

إنني أقدر الإجراءَات التي يعلنها السيد عبد اللطيف الحموشي، وأثمن الكثير من الجهود الذي يبذلها رجال الأمن بأكادير والمغرب عموما، لكن أكرر السؤال المؤرق: ماذا تحقق في أرض الواقع؟ هل ينعم المغاربة بالأمن؟ هل يفرض البوليس سيطرته على "المشرملين" في الأحياء، أم أن هناك أحياء ومواطنين يعيشون تحت رحمة اللصوص وقاطعي الطرق؟.

فالمواطن لا يريد أن يقرأ بلاغات، بل يريد أن يشعر بالأمن!

في انتظار ذلك، فقد تمكنت دورية أمن من توقيف شخص يبلغ من العمر...إلى آخر الأسطوانة المشروخة.