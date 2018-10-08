السجن كمدرسة؟

عبد الرحمان شحشي

تنقسم المؤسسات المخصصة لاستقبال المدانين إلى:

1. السجون المركزية.

2. السجون الفلاحية.

3. السجون المحلية.

4. مراكز الإصلاح والتهذيب.

وتتوفر هذه المؤسسات على تنظيم إداري ونظام أمني داخلي، يهدفان إلى تأمين وتطوير سبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع.

وتعتبر السجون الفلاحية التي تحدث على مستوى كل جهة، مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات، تختص هذه السجون بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي، وبتهييئ بعض المدانين الذين اقترب الإفراج عنهم للعودة إلى الحياة العادية.

أما السجون المحلية فتختص بتلقين المدانين، تبعا لمؤهلاتهم، تكوينا مهنيا، قصد تأهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم.

في حين تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهـم في الوسط الاجتماعي.

وفي داخل هذه المؤسسات يخضع النزلاء لمجموعة من التدابير التأديبية، إما تلقائيا أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية عن مدير المؤسسة السجنية، وذلك بسبب اقتراف مجموعة من الأفعال الممنوعة، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين بالمعقل.

يعين العضوين المدير العام لإدارة السجون، ولهما دور استشاري.

ويعتبر خطأ تأديبيا:

- ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين بالمؤسسة أو الزائرين لها أو المعتقلين وكذا تعمد تعريضهم للمخاطر.

- حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص.

- المساهمة في كل حركة جماعية من شأنها الإخلال بأمن المؤسسة وبالنظام داخلها.

- حيازة أو تناول أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل.

- السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات وذلك بكل الوسائل.

- تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها.

- التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات الإدارية والقضائية أو للموظفين أو الزوار أو المعتقلين.

- حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها.

- القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء.

- إحداث الضوضاء.

- عدم المحافظة على نظافة المؤسسة.

- عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة.

- الهروب أو محاولته.

- عدم احترام القانون الداخلي.

- التحريض على القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه.

ويمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:

1. الإنذار مع التسجيل في الملف الشخصي.

2. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات، ما عدا مواد وأدوات النظافة، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج، أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنصوص الصادرة تطبيقا له.

3. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل آلة تم الترخيص باستعمالها.

4. الحرمان لمدة أقصاها 3 أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل.

5. الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجـاوز7 أيام.

6. الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل.

7. الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61.

وإذا كانت هذه بعض التدابير والإجراءات التي نص عليها القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية لإعادة تأهيل النزلاء باعتبار السجن مدرسة، فإن المؤسسات السجنية هي في الوقت نفسه مدارس للتكوين على الإجرام؛ ففي "محبات" الاعتقال الجماعية للمدانين يتم التعايش بين النزلاء والاختلاط الى درجة الانسجام، ولكن داخل هذا "المجتمع الموازي" تتكون أعراف وتقاليد، حيث للعنبر زعيمه من النزلاء وتراتبيته الخاصة به ويحتكم إلى قانون الأسود والثعالب للبقاء، أما الضعفاء فمجرد خدم أو ممونين للعنبر في أحسن الأحوال.

وفي هذا المجتمع الموازي يتعلم النزيل دروسا في ارتكاب الجريمة من سرقة بكل أنواعها، ومن الاتجار في الممنوعات بكل أصنافها، ومن طرق النصب والاحتيال.

إن المؤسسات السجنية لن تصبح مدارس للتهذيب وإعادة التأهيل، ولن ترقى إلى المدينة الفاضلة في تطهير النفوس وغسلها من الخطايا والذنوب، ولكن يمكنها التخفيف من الإجرام ونسبته؛ وذلك إذا خصصت أماكن للاعتقال بسبب الجريمة نفسها، فكيف أن نجمع بين سارق بالصدفة ومحترف في الإجرام حيث يصبح الثاني أستاذا للأول؟