التعيين في المناصب العليا

عبد الرحمان شحشي

في إطار ما تعرفه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي من جهود متواترة من أجل إعادة إيجاد النموذج الأمثل للتعليم عموما، والجامعي خصوصا، لم يهتم أحد بأن من مكونات إعادة الصياغة لإنجاح هذه الجهود ضرورة خضوعها للمساطر المتبعة بدء من التنظير، مرورا بالتطبيق، وانتهاء بالتقييم للضوابط القانونية المرسومة سلفا بعيدا عن كل الاعتبارات التي تضعف مصداقية وآثار كل هذه الجهود.

ذلك أن الحجر الأساس في بناء التعليم الأمثل ينطلق من اختيار أصحاب القرار ومسؤولي التسيير بناء على اعتبارات موضوعية، لا شخصية.

وما يمكن أن يقدم مثالا عن ذلك يتعلق بالتعيين في المناصب العليا من رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس العليا من اعتبارات غير الشروط التي يجب توفرها في المرشحين لهذه المناصب العليا، التي قلما تعتمدها اللجان المعينة للانتقاء، خاصة للاعتبارات السياسية؛ ما يجعل من الإدارة المغربية-كما ناقشتها جلسات مجلسي البرلمان-ملحقات حزبية (راجع جلسة يوم الإثنين 11 يونيو 2018 بمجلس النواب).

فتطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، حدد القانون التنظيمي رقم 02.12 بتاريخ 17 يوليو 2012 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتبعا للمرسوم رقم 02.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر 2012، الشروط التي يجب توفرها في المرشحين لهذه المناصب، وكذا المبادئ التي يقام عليها الانتفاء، ومعايير التعيين، التي قلما تعتمدها لجان الانتفاء، والتي يوجب النص القانوني حينها على رئيس الحكومة إذا تبين له أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحين لم تراع فيها مبادئ معايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 تصحيح المسطرة.

أما المعايير التي حدد طبيعتها المرسوم رقم 02.12.412 ووصفها بالشروط التي لا يستقيم الترشح بدونها للمناصب العليا، فهي، فضلا عن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتحلي بالنزاهة والاستقامة:

- التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة.

- التوفر على تجربة مهنية بإدارة الدولة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات، أو المقاولات العمومية، أو في القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه.

- تقديم مشروع تطوير المؤسسة.

وأما المبادئ التي يؤسس عليها هذا التعيين في المؤسسات العمومية، فهي أولا وقبل كل شيء الاستحقاق الذي به يتم الترتيب مقرونا بالشفافية والمساواة، وتكافؤ الفرص والمناصفة بين النساء والرجال. فضلا عن عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين، سواء بسبب انتمائهم السياسي، أو النقابي، أو بسبب اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو الإعاقة، أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور.

وإذا كانت مذكرة الوزارة الوصية على قطاع التعليم رقم 01/2377 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 قد استحدثت تطبيقا لذلك، وبما سمح لها به النص القانوني، شبكة للتقييم مبينة في الملحق رقم 3 من المذكرة ذاتها وأقامت فيها التقدير على ثلاثة مكونات متوازية هي تقييم السيرة الذاتية (300/100)، وتقييم مشروع تطوير المؤسسة (300/100)، وتقييم المقابلة (300/100)، فهي بذلك قد جعلت من كل الشروط الموضوعية والمعايير والمبادئ المحددة بالنص القانوني الآمر كفة أولى، ومن شرط تقديم مشروع تطوير المؤسسة المعنية بالترشيح كفة ثانية، وهذا خلل جوهري؛ إذ بدلا من أن يشكل مشروع تطوير المؤسسة مجرد شرط خاضع للفحص والتقدير كبقية الشروط الأخرى، جعلته بمعدل تقييمه موازيا لكافة الشروط الأخرى.

ويزداد الاعتبار الشخصي في تقدير المرشحين بدل الضوابط الموضوعية بأن جعلت من تقديم المشروع ذاته أمام لجنة الانتفاء كفة ثالثة، لينتهي الأمر بها أن أصبحت الشروط الموضوعية والمعايير والمبادئ مما يقيم بثلث النقطة (300/100)، وأصبح في المقابل شرط تقديم المشروع يقيم بـ (300/100)، ثم عرضه أمام لجنة الانتفاء ليقيم هو ذاته بـ (300/100)، أي إن المشروع ذاته يقيم بثلثي النقطة (300/200) لتعصف شبكة التقييم هذه بكل الضوابط الموضوعية المحددة بالنص لحساب معايير شخصية.

علما أنها اعتبارات خارجة عن إطار الظهير الشريف رقم 01.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012، لا سيما أنه سبق للمجلس الدستوري-الذي كان يقوم مقام المحكمة الدستورية-أن قضى بمطابقة الشروط والمعايير والمبادئ المقررة قانونا للدستور كما ورد في نص الظهير الشريف رقم 01.12.20، وما دون ذلك باطل بنص الدستور وكذا الظهير لتبقى المذكرة الوزارية فيما حددته من ضوابط للتقييم باطلة لمخالفتها لهما.