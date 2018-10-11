نظام الإرث الإسلامي تأصيل نظري لأدلة الحداثيين وحجج المحافظين

حاتم حمزي

مقــدمــــة :

دعا زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي قبل سنوات خلال لقاء حزبي بمدينة الرباط إلى ضرورة مراجعة أحكام الإرث، مشددا على أهمية فتح حوار حول هذه المسألة.وعلى نفس المنوال أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسة وطنية مستقلة سنة 2015 توصية بضرورة تعديل مدونة الأسرة حتى تضمن نوعا من المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالإرث، هذه الدعوات أثارت غضب التيار المحافظ داخل المجتمع المغربي ودفعت رئيس الحكومة آنذاك وزعيم الإسلاميين "عبد الإله بن كيران" إلى مطالبة رئيس المجلس "إدريس اليزمي" إلى الاعتذار للمغاربة وسحب التوصية لأنها يمكن أن تثير الفتنة في المجتمع. 1

في دولة عربية مسلمة أخرى هي دولة تونس لا زال إعلان الرئيس التونسي عن عزمه إعداد قانون حول المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة2 يثير جدلا واسعا في الأوساط العلمية والإعلامية والسياسية التونسية، حيث بالإضافة للانتقادات التي وجهتها حركة النهضة الإسلامية إلى الرئيس واتهامه مباشرة بسعيه إلى إعادة تونس إلى أجواء الصراع الإيديولوجي، تدخل الأزهر على الخط لتسفيه هذه الدعوة مؤكدا مصادمتها للشريعة3.

إن مثل هذا الجدل ليس جديدا على المجتمعات العربية فهو يندرج ضمن تعارض قديم ومعروف، هو التعارض بين القيم الدينية الثابتة والمتغيرات الدنيوية، كان ولا يزال يخلق انقساما داخل المجتمعات العربية والإسلامية بين تيارين يشكلان طرفي النقيض الثقافي والفكري والسياسي ويخلقان تقاطبا واصطفافا اجتماعيا وسياسيا حادا،فمن جهة هناك تيار علماني يرفع شعار الحداثة ويرى ضرورة القطع مع التشريعات ذات الأساس أو المصدر الديني كمدخل أساسي للرقي والتقدم، وتيار في الجهة المقابلة محافظ يتوسل خطاب ديني هوياتي (علماء دين،حركات إسلامية ودعوية ، مؤسسات دينية رسمية...) يشدد على عدم جواز التفريط فيما جاء به القرآن وكرسه الفقه في مجال الإرث.

ورغم ما يكشف عنه هذا الموضوع من انقسام عميق داخل المجتمع وما يخلقه من ضجة وصخب إعلامي ، فإنه ينذر أن نجد تأصيلا علميا محكما أو تأسيسا نظريا متينا لموقف التيارين الحداثي والمحافظ، فأغلب ما نجده حول الموضوع هو مجرد بيانات مقتضبة أو مقالات متهافتة تميل لهذا الطرح أو ذاك، أو تصريحات مناسباتية يطلقها فاعلون سياسيون أو مدنيون أو دينيون هنا وهناك، للتسفيه والتبخيس والطعن في النوايا والبواعث، وتوجيه الاتهامات المتبادلة إما بالتغربن والتبعية والكفر أو بالرجعية والتخلف والإرهاب .ولهذا تبقى النقاشات الفكرية الجادة التي تناولت رؤى هؤلاء بعمق وترو وأخضعتها للدراسة العلمية ، شحيحة جدا.

ومن هنا فإن هذه الورقة البحتية هي محاولة للإسهام في وضع تأصيل نظري وفكري لموقف التيارين المحافظ /الحداثي حول المواريث، من خلال تسليط الضوء على أهم المرتكزات الفكرية والحجج العقلية والفلسفية التي يسند بها الطرفان أطروحتيهما، بغية تمكين الجمهور القارئ من الاطلاع على مصادر المعرفة التي ينهل منها الطرفان المتخاصمان، ليكون الاختيار بعد ذلك اختيارا واعيا وعقلانيا وليس مجرد اتباع وتعصب أعمى.

وقد حرصت هذه الدراسة في سبيل ذلك على اعتماد منهجية موضوعية تأخذ المسافة نفسها من الأطروحتين، وتمنح نفس الحق لكلا الفريقين في استعراض حججهم وأدلتهم، ولهذا سيجد القارئ نفسه أمام أشد الأدلة والأفكار تعارضا، في إطار مناظرة فكرية تلامس مجموعة من الإشكالات التي يطرحها هكذا موضوع ومنها مثلا :

هل القوانين الوضعية تتعارض بالضرورة مع القوانين الشرعية؟

هل يوجد في الدين ثوابت لا يجوز المساس بها ؟

هل الاجتهاد في الدين يطال منطقة الفراغ التشريعي فقط؟

هل الأحكام القرآنية صالحة لكل زمان ومكان ؟

هل من الممكن أن تصير الأحكام القرآنية بمرور الزمان وتغير أحوال الناس متعارضة مع المصالح المجتمعية وقواعد العقل ؟

هل الواقع هو الذي يجب أن يخضع للدين أم أن هذا الأخير هو الذي يتبع الواقع ؟

ما حقيقة انحياز أحكام الإرث للرجل وحيفها تجاه المرأة ؟

هذه الأسئلة وغيرها سيتم مقاربتها في هذه الدراسة من خلال محورين مركزيين، تندرج تحت كل محور مركزي محاور فرعية كما يلي :

المحور الأول : حجج الحداثة في ضرورة تغيير نظام الإرث الإسلامي .

المحور الثاني : حجج المحافظين في ضرورة التمسك بنظام الإرث الإسلامي.

خاتمــــــــــــة : تشتمل على الرأي المقترح في الموضوع .

المحور الأول : حجج الحداثيين في ضرورة تغيير نظام الإرث الإسلامي

سنعرض في هذا المحور مختلف الحجج القانونية والسياسية والفقهية والفلسفية التي تؤصل للمشروع الحداثي العلماني الرامي إلى إعادة النظر في التشريع الإسلامي عامة وأحكام الإرث خاصة.

المرتكز القانوني : مبدأ سمو المواثيق الدولية يفرض تغيير نظام الإرث الإسلامي

يدعو أنصار تغيير نظام الإرث الإسلامي إلى تحييد الدولة اتجاه الدين وإنهاء اعتمادها على قوانين تنهل من المرجعية الدينية، فالقوانين يجب أن تتخذ من المرجعية الإنسانية مرجعية لها لأنها القراءة الوحيدة الموافقة للواقع والتي تعتبر نتاج لتطور وتراكم قانوني لتجارب إنسانية عبر التاريخ. وقد تبنت الدولة المغربية هذه المرجعية حينما نص دستور الملكة لسنة 2011 في ديباجته بكل وضوح على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها على التشريعات الوطنية، ومن أهم وأبرز الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و تنص على ضرورة مساواة الرجل بالمرأة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. نجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صودق عليها سنة 1979 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1981، وتحث في مادتها الرابعة على الإسراع بمساواة المرأة مع الرجل، وفي المادة الخامسة تدعو دول الأطراف إلى تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية وقوانينها الأخرى وتغيير القوانين والأعراف التي تشكل تمييزا ضد النساء4.

ولهذا فمجرد تواجد المغرب كطرف في هذه الاتفاقيات ذات الطابع الكوني يحتم عليه تبني سياسات عمومية وتدابير قانونية تلغي جميع أشكال وصور التمييز القائمة على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي فالدولة مدعوة إلى إعمال المساواة في الإرث وفاءا لالتزاماتها الدولية واحتراما لأسمى قانون في البلاد وهو الدستور، فمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المنصوص عليه دستوريا معناه أن يعمل به ضدا على ما جاء في قوانين المملكة،ولا يجوز التذرع بأية خصوصية محلية، وإلا فسمو القوانين الدولية يكون على ماذا ؟

في هذا المضمار يرى نبيل بن عبد الله أحد زعماء اليسار المغربي أنه في إطار التأقلم مع المنظومة القانونية الدولية، يجب أن يكون هناك سمو للتشريعات الدولية على القوانين الوطنية وهذا ما نص عليه الدستور الجديد طالما أن البرلمان المغربي يصادق عليها.5

المرتكز الفقهي : علم مقاصد الشريعة يدعو إلى تغير نظام الإرث الإسلامي

من المفارقات الملفتة للانتباه في السجال الدائر حول موضوع الإرث أن كلا الطرفين (الحداثيون والمحافظون ) يسعيان لإيجاد تأصيل فقهي للدفاع عن وجهة نظرهما، أي أن الجميع يقف على الأرضية الدينية نفسها لتبرير موقفين متناقضين في الجوهر,وهكذا يسعى التيار الحداثي العلماني إلى اقتحام مجال الفقه الإسلامي لاستنباط المتكئات الشرعية التي تستند عليها فكرة ضرورة مراجعة نظام التوارث الإسلامي .ساعيا إلى إفراغ الحجج الدينية والفقهية التي يستعملها المحافظون من مضمونها في محاولة من هذا التيار لزعزعة منظومة الفقه الإسلامي باختراقها من الداخل ,ولعل أبرز علوم الفقه الإسلامي التي يستند إليها الحداثيون هو علم مقاصد الشريعة، هذا الفقه الذي استنبطه علماء الإسلام من النصوص الدينية في القرآن والسنة حينما تبين لهم أن جميع نصوص الوحي معللة بعلة جلب المصالح ودفع المفاسد، أصبح اليوم من الحجج القوية التي يستعملها الحداثيون لتبرير جميع المراجعات التي يجب إن تطال الأحكام الدينية.

إن الرؤيا المقاصدية للشريعة التي أسسها كبار العلماء "كالجويني" (الملقب بإمام الحرمين) (478ـ419) وأبي حامد الغزالي(1058ـ1111) و"العز بن عبد السلام"(1181ـ1262) والإمام "الشاطبي"(توفي عام 1388) وغيرهم، تقوم على ضرورة تعقب نوايا التشريع ومقاصده المضمرة وأهداف ونوايا الشارع من وضع التشريع، إذ يتعين على العالم المجتهد الغوص في أبعاد ومقاصد الشريعة لاكتشاف القيم العليا ومعرفة الروح العامة التي تسري في نصوصها ,ومن تم الوصول إلى إدراك المصالح والمنافع التي ينبغي جلبها والمضار والمفاسد التي يجب دفعها، فلكل حكم شرعي علة مقصودة، ولهذا قال الفقهاء قديما الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، وذلك نظرا لان الواقع الإنساني متغير وغير مستقر، ومن هنا كانت الدعوة ملحة وواجبة إلى تجديد إعمال العقل في مقتضيات الفقه وأحكامه كلما تغير الواقع، فالشريعة الإسلامية بمقاصدها العليا وقيمها السامية خالدة، أما الفقه والأحكام الشرعية فهي متحركة 6 وفي مقدمة ما ينبغي استحضاره من المقاصد الكبرى للشريعة مقصد إقامة العدل والحرص عليه مصداقا لقوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى( النحل 90) فإذا ما ظهر لظروف ما، أن الحكم الشرعي لم يعد يحقق هذا المقصد وزاغ عنه، وجب مراجعته، وفي هذا المعنى المقاصدي الذي يتلمس الأهداف والغايات والقيم ولا يقف عند حرفية النصوص والأحكام يقول ابن القيم الجوزية (1292ـ1350) الفقيه والعالم أن "الشريعة .. هي عدل كلها رحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت إليها بالتأويل " 7 فيضع هنا "ابن الجوزي" معايير واضحة لقبول الأحكام الشرعية أو رفضها، تبعا لمدى استجابتها وتحقيقها للأهداف والقيم الكبرى للشريعة الإسلامية كالرحمة والعدل والحكمة ...

وبتطبيق هذا المنظور المقاصدي يمكن القول أن نظام الإرث هو جزء من التشريع الإسلامي الذي لم يعد ــ بسب اختلاف سياقنا المعاصر عن سياق نشأته ــ قادرا على تحقيق هذه الغايات الكبرى والمقاصد العليا، وذلك كما هو الشأن بالنسبة لأحكام أخرى تم إبطال العمل بها في هذا الزمان كأحكام الرق وملك اليمين وفقه الجهاد والحدود ..الخ. فالقول بالصلاح الأبدي لهذه الأحكام هو قول منافي للدين نفسه ولمنطقه التشريعي، لان الشريعة هي احتكاك بالواقع وإجابة عن أسئلته الآنية والمتجددة، والواقع كما ذكرنا متحول بطبعه.

وعليه فإن نظام الإرث الإسلامي الذي يمنح الذكر ضعف حظ الأنثى ويشرك أقارب البنت من جهة الأب (عمومتها وأبناء العمومة مهما بعدو...) في ميراثها من والديها في إطار ما يسمى بنظام التعصيب8 أصبح في زماننا مجحفا في حق المرأة وظلما بينا لها.

فالتشريع الإسلامي في الميراث كان لصيقا بالمنظومة الاقتصادية وعلاقات الإنتاج القائمة في عصر النبوة ودور المرأة وموقعها داخل هذه المنظومة، أما اليوم فقد تغير دور المرأة وتبذل موقعها داخل علاقات الإنتاج، فبعدما كان دورها هامشيا في بداية الإسلام أصبحت اليوم مساهمة في الإنتاج وفي خلق الثروة الوطنية ومتحملة لمختف الأعباء المادية الأسرية والوطنية على قدم المساواة مع الرجل (كالضرائب مثلا)، ولهذا لم يعد هناك ما يبرر تفوق الذكر على الأنثى في التركة، فالاحتفاظ بنفس الأنصبة التي وضعت لها في عهد لم يكن لها موقع في المنظومة الاقتصادية للمجتمع هو تحيز واضح واعتداء على مصالح المرأة وهدر لحقوقها بشكل يجافي روح الشريعة ويتنافى مع مقاصدها.

كما أنه بأي حق وبأي ميزان أن يعطي نظام التعصيب لأخت الميت نصف التركة حال موته عن بنت واحدة، وثلثها حالة موته عن بنتين فأكثر مع أن تلك الأخت أسست أسرتها المستقلة وانفصلت معيشيا وحياتيا عن ذلك الميت ولم تكن لها أي مساهمة في تكوين أسرته9، أليس هذا مجافيا للعدل الذي أمرت الشريعة وقصدته من جميع أحكامها، وبأي حق يرث العم وابن العم مع البنت أو البنات، مع إعفاءه من أية مسؤولية تجاههن و عدم مساهمته بشيء في ثروة الهالك، إن العدل والإنصاف يقتضي إلغاء العمل بهذا النظام الذي ارتبط تاريخيا بنظام اجتماعي كان منسجما معه وهو النظام القبلي والعشائري، حيث كانت العشيرة تتشكل من الجد والأعمام وأبناءهم يعيشون في مكان واحد ويساهمون جميعا في تنمية ثروة العشيرة ويتولون مسؤولية الدفاع عنها وحمايتها.

هذا الفكر المقاصدي الذي يبرر به العلمانيون تغيير الأحكام الشرعية تبعا لتغير الواقع ، هو بالنسبة إليهم منهج قراني أصيل، يمكن استكشافه وملاحظته بسهولة في سيرة الرسول ص وعمل الصحابة حيث تم تجسيد هذا المنهاج في ممارساتهم العملية:

بالنسبة للقران الكريم نزل منجما أي مقسما وهذه قضية يستفاد منها أنه تشريع للواقع، فكلما كان يحدث أمرا كان الوحي يتفاعل معه ويصدر حكمه، ولو كانت الأحكام القرآنية صالحة لكل الأزمنة والأمكنة لنزل دفعة واحدة بصيغة عامة ومجردة ليطبق في جميع الأحوال والمناسبات ومن هنا ظهر علم أسباب النزول10 الذي يؤشر على الحضور الضاغط للواقع على الوحي وتفاعل النص والواقع، فصار هذا العلم مدخلا أساسيا في تفسير الآيات القرآنية . ثم نجد أيضا فقه الناسخ والمنسوخ11 الذي أسسه الفقهاء، وإن كان لظاهرة النسخ أن تعني شيئا ، فهي أنها تفصح عن صلات لم تنقطع بين التشريع والاجتماع الإنساني، بين الوحي والتاريخ، وبيان ذلك أن مبنى الشريعة ومبدأ قيامها إنما على مصالح العباد، وهذه ليست ثابتة وإنما تتغير لتغير أحوال الناس، ولهذا السبب نسخ الوحي (أي غير واستبدل) الكثير من الآيات القرآنية بآيات أخرى 12.

فمثلا كان المسلمون يصلون في البداية نحو بيت المقدس ثم نزلت أية "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" (البقرة الآية 144) فنسخت هذه ما كان قبلها في أمر القبلة. أو كقوله تعالى في الإرث "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " التي قال فيها معظم العلماء والأئمة الأربعة أنها نسختها الآية التي بعدها حيث أنزل الله فيها الفرائض فأعطى لكل ذي حق حقه فأصبحت الصدقة فيما أوصى به المتوفى فقط .

تطبيقات الرسول ص : راجع رسول الله (ص) العديد من الأحكام القطعية التي شرعها للمسلمين ثم رأى أن أسبابها وعللها انتفت وتغيرت، وذلك كقوله (ص) "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".فقد نهى الرسول عن زيارة القبور في البداية خوفا أن يعود الناس لعاداتهم في عبادة الأصنام وقبور الصالحين ثم لما ثبت الأمر بالمسلمين وتمكن التوحيد من قلوبهم سمح لهم بالزيارة.

تطبيقات الصحابة : اشتهر سيدنا عمر بن الخطاب بالعديد من الاجتهادات الفقهية التي راجع من خلالها على ضوء فهم مقاصدي الكثير من الأحكام الدينية القطعية وذلك في مدة زمنية محدودة هي أقل من 10 سنوات لكنها اشتملت على تحولات ومستجدات حصلت في فترة حكمه استدعت أعمال الاجتهاد المقاصدي. وذلك كتعليقه لحد السرقة في عام الرمداء (القحط)، وإلغاءه لحق المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة، ومراجعته لأمر رسول الله( ص) يتعلق بالإبل الشاردة التي أمر رسول الله بتركها وعدم التعرض لها ، لكن بعد تغير أحوال المسلمين وتوسع بلاد المسلمين في عهده ، أصبحت هذه الإبل تتعرض للسرقة مما حذا بعمر بن الخطاب لإصدار أمره بإيداعها بيت مال المسلمين مخالفا بذلك حكما شرعيا صادرا عن رسول الله ولم يعب عليه أحد.

حاصل القول أن هذه القراءة المقاصدية التي تنهل من نفس المرجعيات الفقهية التي يحتج بها دعاة المحافظة على الإرث الشرعي، تقود إلى القول بضرورة مساواة الرجل بالمرأة في الإرث وإلغاء نظام التعصيب من اجل تحقيق مبدأي المساواة والعدل اللذين نادت بهما الشريعة الإسلامية.

المرتكز الفلسفي: نظرية تاريخية النص الديني تبرر تغيير نظام الإرث الإسلامي

كثيرة هي النظريات الفلسفية والاديولوجيات التي تؤسس من خلالها العلمانية موقفها تجاه الأديان، كالنظرية الوجودية والوضعية والماركسية ..وتسوغ لها شرعية تغيير النصوص والأحكام الدينية التي تنظم شؤون المجتمع، وتبقى أبرز هذه النظريات التي أثارت الكثير من الجدل نظرية تاريخية النص الديني التي يعرفها "محمد عمارة" أنها مذهب يقرر أن القوانين الاجتماعية تتصف بالنسبية التاريخية وأن القانون من نتاج العقل البشري وتعمم ذلك في الشرائع الإلهية أيضا 13 فهي مذهب يؤمن بنسبية المعارف والقوانين والأحداث والأفكار والقيم بما فيها الدينية لكونها نتاجا خاصا لسياق وضعية تاريخية معينة، وقد كان "جيب مبا تيشا فيكو"14 أول مفكر في الغرب يبلور مفهوم التاريخية، أي أنه نص على أن البشر هم الذين يصنعون التاريخ وليس القوى الغيبية كما يتوهمون، كما جاء بعده "جوهان غوتفريد فون هيردير"15 الذي صرح بأن كل شعب يتخيل أن دينه أو تراثه شيء كوني أو مطلق لأنه يعيش داخله كالعصفور داخل القفص ...).

ويعتبر نصر حامد أبو زيد من المفكرين العلمانيين الذين حاولوا تطبيق هذه النظرية وإقحامها في المجال الديني الإسلامي بغرض نزع القداسة عن القران، ليسهل بعد ذلك إعادة النظر في أحكامه ومن جملتها أحكام الإرث.

يبني أبو زيد تحليله العام على أساس فرضية أن القران نتاج ثقافي وسياق تاريخي معين، حيث في نظره أن القران الكريم وخلال 20 سنة تبلور كنص من خلال الواقع والثقافة ولهذا لم يعد ممكنا القول انه كان للقران وجود ميتافيزيقي قبل النزول (أزلي غيبي ) ومن يقول بمثل هذا الكلام فهو يسعى إلى التكتم على كون القران نتاج ثقافي ويحول دون فهم ظاهرة النص فهما علميا 16 فمن غير المنطقي والعقلي أن نعد الوحي نصا أزليا سرمديا كما كان يتصور ذلك أهل الحديث ثم نربطه فيما بعد بالأحداث التاريخية من خلال اعتباره نصا تشريعيا دنيويا يؤطر ويوجه السلوكات اليومية للمؤمنين، فليست النصوص الدينية مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت في إطارها والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقا حقيقة كونها نصوص لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي. فمن المعلوم أن النص القرآني تكون خلال ما يربو على العشرين عاما وارتبطت أجزاء كثيرة منه لحظة تولدها بسياق يطلق عليه في الخطاب الديني (الفقه الإسلامي ) أسباب النزول، الذي يعني كما سبقت الإشارة لذلك أن كل آية نزلت نتيجة سبب خاص استوجب نزولها، كما أن الآيات التي نزلت ابتدءا ودون علة خارجية قليلة جدا 17 فالنص منذ لحظة نزوله الأولى أي مع قراءة النبي ص له لحظة الوحي تحول من كونه نصا إلهيا وصار فهما إنسانيا، لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل، إن فهم النبي (ص) للنص حسب "أبو زيد" يمثل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشري، وهكذا فهو يعتبر أن القرآن ومنذ نزوله لم يعد نصا إلهيا مقدسا وثابتا بل مفهوم إنساني متغير وغير مقدس .

لعل نظرية تاريخية النص الديني كما طرحها أبو زيد وغيره من المفكرين العلمانيين أمثال "محمد أركون" و"عبد الله العروي" و"عبد الله شارف" وغيرهم من أبرز النظريات العلمانية التي تسيطر على العقل العلماني تجاه القضايا الدينية وتحتل مكانة مركزية في المنظومة الفكرية العلمانية، حيث تعتبر محددا ومرجعا أساسيا لتصورات وآراء النخب العلمانية تجاه قضايا الشأن الديني، "فأحمد عصيد" أحد رموز التيار العلماني بالمغرب يقرر في أحد مقالته حول الإرث "المتحدثون باسم السماء حجتهم ضعيفة حينما ينحازون إلى النص من باب العاطفة لا غير أو إلى التراث الفقهي ضد الإنسان وضدا على الواقع إذ الغلبة في النهاية للواقع وللتاريخ الذي لا يقوى أحد على تحديهما...ولنا العبرة فيما حدث للمسلمين خلال القرن 20 وبداية 21 حيث اضطروا إلى التخلي عن الكثير من الممارسات والتشريعات وأشكال التدين التي كانوا يعتقدون أنها من صميم الدين وجوهره ليتبين لهم أن تلك القوانين الدينية إنما كانت تستجيب لأوضاع لم تعد قائمة18

والنتيجة التي نخلص إليها هنا أنه إذا كانت النصوص الدينية نصوص بشرية بحكم انتماءها للغة والثقافة في فترة تاريخية محددة هي فترة تشكلها وإنتاجها بالضرورة نصوص تاريخية فيجب التعامل مع القرآن والسنة على هذا الأساس، وبسبب هذه الرؤية يجب أن تطرح الكثير من الأحكام الإسلامية والقرآنية جانبا، ومن هذه الأحكام حكم الربا والغناء والجزية ومفاهيم أخرى كالإرث مثلا لان هذه القضايا مرتبطة بالثقافة الجاهلية.19

المرتكز السياسي: بناء الدولة الديمقراطية يقتضي تغيير قوانين الإرث الإسلامي

يتستر التيار العلماني خلف خيار استراتيجي من أجل تصريف وجهة نظره العلمانية حول مدونة الأسرة ويتعلق الأمر بخيار بناء الدولة الديمقراطية، إذ يرى منظرو هذا التيار أن العلاقة بين العلمانية والديمقراطية علاقة تلازم وتكامل، فبناء الدولة الديمقراطية يمر بالضرورة عبر ترسيخ المبادئ العلمانية . العلمانية مذهب يهدف إلى إبعاد الدين من الحياة بعزله والديمقراطية ترمي إلى إسناد السلطة العليا للأمة دون الرجوع لسلطة الوحي وتعطي الحرية الكاملة للشعب ليشرع ما يشاء وفق مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..وبالتالي لا يمكن الخضوع لأي شرائع سماوية سابقة تقيد إرادة المجتمع وتكبح تطوره .ففي النهاية كل من العلمانية والديمقراطية يلتقيان حول هدف واحد هو تأسيس الدولة المدنية وإلغاء الدولة التي تحكم بقوانين دينية.

ويستند أنصار هذا الطرح الذي يقيم ربطا حتميا ما بين الديمقراطية والعلمانية إلى التجربة الأوروبية في عصر النهضة حيث تساوق قيام الديمقراطيات الأوروبية مع إقرار العلمانية كأداة تسوية تاريخية فصلت بين مجال الدين ومجال السياسة .

وإذا كان المغرب من الدول التي ينص دستورها على الخيار الديمقراطي كخيار ثابت واستراتيجي فان ترسيخ هذا الخيار يتطلب العمل على تكريس المبادئ الآتية :

أ ـ حلول النخبة السياسية محل النخبة الدينية في التشريع وإدارة الدولة والشأن العام : هذا المقتضى هو ما يشدد عليه الدستور المغربي الذي أوكل للأحزاب السياسية مهمة التأطير السياسي وتمثيل المواطنين في المؤسسات المنتخبة التنفيذية والتشريعية واستبعد النخب الدينية من كل ما يتعلق بإدارة الشأن العام20 .

ب ـ حلول القانون الوضعي محل الشرائع السماوية : أهم مقومات الدولة الديمقراطية وفق المنظور العلماني أن الشأن التشريعي لا يجب أن يتقيد بأي سلطة عليا كيفما كان نوعها، فالدولة الديمقراطية تستند إلى مبدأ الشعب مصدر السلط وهو صاحب السيادة يمارسها عبر ممثليه بعيدا عن سلطة النصوص والمؤسسات الدينية، إذ يخضع التشريع إلى منطق مصلحة المواطنين والوطن فقط لا غير.وذلك أيضا لكي لا يقع التعارض في تعدد المرجعيات القانونية للدولة، ويرى أنصار هذا الطرح أن الدستور المغربي سار في هذا الاتجاه حينما لم يتم التنصيص إطلاقا على أن الإسلام مصدرا للتشريع.

ج ـ الحياد الديني للدولة وتعزيز قيم المواطنة :الدولة الديمقراطية هي الدولة التي لا تنحاز إلى أي دين أو مذهب،وتتموضع على نفس المسافة إزاء جميع الأديان، فيغدو الدين مجرد شأن شخصي لا علاقة له بأمور الدولة والتشريع، أما دورها تجاه الشأن الديني فيقتصر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين على قدم المساواة.

حياد الدولة الديني يفضي إلى إلغاء الاعتبارات الدينية في العلاقات مع الأفراد، فالدولة مؤسسة وطنية تربطها بالمحكومين علاقة قانونية يؤطرها قانون الجنسية، فهذه الأخيرة هي المعيار الوحيد للانتماء في إطار الدولة الديمقراطية. وعليه فليس من حق الدولة الانحياز إلى رؤية دينية معينة في تنظيم الشؤون الأسرية للمواطنين.فالقانون مشتق من مبدأ المصلحة العامة ومعبر عن سيادة الأمة .

يرى العلمانيون أن ورش بناء الدولة الديمقراطية لن يكتمل ما لم يتم ترسيخ المبادئ المذكورة سابقا والتي تفضي إلى استبعاد جميع القوانين ذات المنشأ أو الصلة بالدين التي لا زال معمول بها، وفي مقدمتها أحكام الإرث.فترسيخ التوجه العلماني ضرورة لا محيد عنها لانجاز التحول الديمقراطي المنشود، وهذا لا ينفي أن الدولة قطعت أشواطا مهمة نحو الديموقراطية من خلال إقرارها ببعض المبادئ المذكور آنفا إلا أنها لازالت مترددة في بعض المجالات، كاستمرارها الاعتماد على مرجعية دينية في مجال تنظيم شؤون الأسرة أوفي مجال الحريات الفردية، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر مسار الإصلاح الديموقراطي.

المحورالثاني: حجج المحافظين في ضرورة التمسك بأحكام الإرث الإسلامي

بعد ما حاولنا الإحاطة بأهم الحجج والمبررات التي يسوقها التيار الحداثي للدفاع عن وجهة نظره تجاه أحكام الشريعة الإسلامية بصفة عامة وأحكام الإرث بصفة خاصة، سنستعرض خلال المحور الثاني أبرز المرتكزات أوالشرعية والعقلية التي يقدمها المحافظون لمناهضة دعاوي الحداثيون الرامية إلى تغيير نظام الإرث الإسلامي .

أولا : الأدلة الشرعية في ضرورة الحفاظ على نظام الإرث الإسلامي :

يمكن أن نناقش في هذا المضمار مرتكزين اثنين يسوغان ضرورة التمسك بأحكام الإرث الشرعي .المسوغ الأول ينطلق من المنظور الإسلامي للمال المستنبط من القرآن الكريم أما المسوغ الثاني فيتمثل في استحضار القاعدة الفقهية المشهورة لا اجتهاد مع النص.

أـ النظرية القرآنية للمال تمنع تغيير أحكام الإرث الإسلامي:

إن التصرف في الأموال والممتلكات حسب التيار الإسلامي المحافظ ينبغي أن يتم في إطار عقيدة الإسلام وشريعته. إن الإسلام عقيدة وشريعة أسس لمفهوم خاص للمال، فجعل تصرف الإنسان في أمواله وممتلكاته ذو طابع تعبدي حيث يرغب المؤمن في الثواب ويحذر من العقاب، وكل تصرف في ممتلكاته يخضع للمنظور القرآني الذي يجعل هذا الإنسان أو صاحب المال ليس مالكا حقيقيا له، بل مجرد وكيل أو مستخلف فيه، أما مالكه الحقيقي فهو الله، ولهذا يجوز له التصرف بحرية مطلقة لما في حوزته، وحتى لما سيتركه بعد موته لأنه كان مجرد وديعة استودعها الله عنده، يقول الدكتور جمعة محمد براج صاحب كتاب أحكام ميراث الشريعة الإسلامية في هذا السياق " لقد بينت الشريعة الإسلامية أن المال نعمة من نعم الله على العباد والله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للسماوات والأرض وما فيهن، الإنسان هو خليفته في الأرض يسر له الله ما في السماوات والأرض من نعم يستغلها في عمارة الأرض أو الاستعانة بها على طاعة الله، والمال الذي بأيدي العباد هو مال الله حقيقة،والعباد وكلاء يستعملونه فيما يرضيه سبحانه، وقد نظر إليه الخالق كوسيلة لتحقيق مصالح العباد ولم يجعله هدفا في حد ذاته، تتكالب عليه الأمم والأفراد جمعا وتكديسا فقط، وتتبع شتى الوسائل في سبيل جمعه من الحلال والحرام وقد جعل الله المال وديعة في يد الإنسان إلى أجل معلوم ينتهي بموته وخروجه من الحياة الدنيا ...وطالما أن المالك للمال هو الله والإنسان خليفته فيه مدى الحياة كان من الطبيعي أن يتركه بعد الوفاة لمالكه الحقيقي يضعه حيث يشاء حسب ما قرره في تشريعه الحكيم " وعليه فتقسيم الميراث ينبغي أن يتم وفق إرادة مالكه الأصلي التي يترجمها الوحي القرآني.مصداقا لقوله تعالى : "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" ثم قوله تعالى في نهاية الآية "فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما ".

ب ـ القاعدة الفقهية "لا اجتهاد مع النص" تعقل تغيير أحكام الإرث :

تعتبر أحكام المواريث المنصوص عليها في القرآن الكريم بالنسبة للمدافعين عن بقاءها،أحكام قطعية الدلالة والثبوت وخطوط حمراء لا تقبل التأويل ولا الاجتهاد، ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا أحوال الناس، فالقاعدة الأصولية التي أقرها فقهاء الإسلام "لا اجتهاد مع وجود النص " تفيد أنه لا يجوز الاجتهاد ولا يصح في حكم مسألة ورد بشأنها نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة، فالاجتهاد إذن يطال دائرة الفراغ التشريعي ولا يمكن أن يشمل ما ورد فيه حكم قطعي الثبوت والدلالة .

إذ ليس كل مسائل الشرع قابلة للاجتهاد، فحينما يكون لدينا نصا قطعيا الورود والدلالة فلا يسوغ أن يكون ثبوته وصدوره عن الله ورسوله موضع بحث واجتهاد، "فالشاطبي" مثلا جعل مسائل الاجتهاد قسمين المسائل الظنية والمسائل غير المنصوص عليها "الإمام الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة ص 104" لأنه إذا فتح باب الاجتهاد في كل شيء ( أي القطعي والظني ) فإنما نفتح باب تمييع الدين وتبديله وتحريفه فلا يبقى لها من ثابت ــ أي الشريعة ــ تتميز به وتجتمع عليه. وقد حدد "الإمام الغزالي" بدوره هذا الضابط في كتابه "المستصفى" فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان. ما يجوز الاجتهاد فيه وهو الظني الثبوت أو الدلالة، وما لا يجوز الاجتهاد فيه وهي النصوص المحكمة القطعية الثبوت والدلالة ( الغزالي أبي حامد. المستصفى ص 354 ) ونقل أيضا "الشوكاني" عن "الفخر الرازي" مثل ذلك فقال المجتهد فيه كل هو حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع (إرشاد الفحول ص 252 ) وذلك حتى لا يكون الخلاف مفضيا إلى النزاع، وهذه النصوص التي تعني معنى واحد فقط لا تقبل التأويل بصرفها عن ذلك المعنى ولا تقبل النسخ لانتهاء مدته بانقطاع الوحي ويطلق عليها علماء الأصول: المحكم 21

ــ في العصر الحالي تمسكت العلماء والمؤسسات الدينية بنفس القاعدة وجعلوها ضابطا لاجتهاداتهم، يقول "الدكتور يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا الصدد " مجال الاجتهاد هو كل مسألة شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة سواء كانت من المسائل الأصلية الاعتقادية أم من المسائل الفرعية العملية" 22

أما العلامة المغربي "الدكتور مصطفى بن حمزة" رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة فيقول "آيات الإرث هي في أعلى درجات الإحكام وغير قابلة لأي تأويل قطعا، لأنها تنص على الأنصبة بدقة متناهية فتتحدث عن الكسور في الأعداد وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، وهذه أنصبة لا يجوز أن يعتورها أي تأويل"23.

هذا التوجه الاجتهادي القائم على استثناء النصوص المحكمة من المراجعة يعد توجها رسميا للمؤسسات الدينية العلمية العريقة كالأزهر الشريف في مصر على سبيل المثال لا الحصر، اذ أصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا في موضوع الإرث مما جاء فيه " إن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة فلا مجال فيها لإعمال للاجتهاد، وما يجب أن يعلمه الجميع أن القطعي شرعا هو منطقي عقلا باتفاق العلماء والعقلاء وإنما يأتي الاجتهاد فيما كان من النصوص ظني الثبوت أوالدلالة أو كليهما معا فهذه متروكة لعقول المجتهدين" 24

ومن هنا فإذا أجمع الفقهاء قديما وحديثا على حرمة زواج المسلمة من الكتابي أو على أنصبة الوارثين رجالا ونساءا، فإن دائرة الاجتهاد والنظر في الحكمين أغلقت بالإجماع السابق وانحصر الاجتهاد في فهم فلسفة الحكم وحكمته، وكيفية تنزيله في الوقائع لا في نقضه وتغييره، ونظام الإرث هو من القضايا الإجماعية التي لا يجوز الخروج عنها، وهي تجسد الوحدة الفكرية والشعورية والعملية للأمة وتعصمها من التفكك والذوبان.25

ثانيا : الأدلة العقلية في ضرورة الحفاظ على نظام الإرث الإسلامي

إن التيار الإسلامي المحافظ لا يتوقف عند الأدلة الشرعية لمواجهة الخطاب العلماني، بل يسعى بدوره لتأسيس خطابا عقلانيا من أجل الدفاع عن نظام الإرث الإسلامي ونقض الشبهات التي تحوم حوله.

أ ـ لا تعارض بين النقل والعقل، ولا تصادم بين النص المصلحة

إذا كان حاملوا فكرة تغيير الإرث الشرعي يزعمون أن النصوص الدينية أصبحت في عصرنا الحاضر تصادم المصالح الإنسانية وتضاد العقل، فإن المنافحين عن أحكام المواريث يقطعون بعدم إمكانية مصادمة النص للعقل أو معارضة الأحكام الدينية القطعية للمصالح البشرية في جميع الأحوال، إذ لا مصلحة عقلية من إلغاء الأحكام القطعية كـأحكام الإرث سوى الإتباع الأعمى للغرب فيما سار عليه من قوانين وأعراف.

ويستند هذا التيار في موقفه على إجماع الفقهاء والعلماء الذين اجتهدوا على مر التاريخ في تكريس فكرة عدم مصادمة النصوص القطعية لمصالح الخلق في جميع الأزمنة من منطلق أن التشريع الإسلامي صادر عن من هو أعلم بمصالح العباد الكائنة والتي ستكون إلى يوم القيامة، يقول "الطبري" في هذا الصدد "ما أمر الله قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بما يصلح خلقه "26 قال "ابن حزم": الأمة كلها مجمعة على وجوب حكم النص وتماديه إلى يوم القيامة وكذلك حكمه على زان أو سارق هو حكم على كل زان أو سارق إلى يوم القيامة، وهذا كل حكم به النص في عين ما هو حكم في نوع تلك العين أبدا، ولو كان خلاف ذلك لبطلت لوازم نبوته (ص) في الزمان الآتي بعده وهذا كفر من معتقده 27 . فهنا ابن حزم يرى أن صدق نبوة رسول الله (ص) وربانية النصوص الدينية تكمن في صلاحيتها لكل زمان ومكان . بمعنى قدرتها على ضمان ورعاية المصالح الإنسانية ودرء المفاسد إلى يوم القيامة مهما تغيرت الظروف والأحوال أما من يعتقد بالمحدودية الزمنية للأحكام الدينية واقتصارها على جلب المصلحة في زمن النبي ً فقط وتعارضها مع المصالح في أزمنة أخرى، فهذا يعد من باب الكفر حسب ابن حزم الظاهري لأنه سيحكم بقصور الوحي وعجزه عن العلم بأحداث المستقبل. ويوضح الفقيه الأندلسي هذا المعنى قائلا: "الأمة مجتمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله ص وكل من أتى بعده (ص) وقبلنا ولا فرق" .28

ـ كما نقل عن "الإمام الجويني" (إمام الحرمين ) قوله : "أجمع المسلمون قاطبة على أن ما سبق من الخطاب في عصر رسول الله ص متوجه على أهل عصره كافة، فمن بعدهم مندرجون تحت قضيته، إذا لم نقل ذلك أدى إلى قصر الشرع على الذين انقرضوا" 29 أما الزركشي فيقرر "أن شمول الأحكام الدينية القطعية لكل الأزمنة وعدم تصادمها مع العقل في جميع العصور من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة "30

كما يعد "ابن تيمية" من أبرز العلماء الذين تصدوا لهذه المسألة في كتابه المعروف "درء تعارض العقل والنقل" وهو الكتاب الذي حاول فيه ابن تيمية الرد على أدعياء فكرة ما بين العقل والشريعة من تناقض التي تدعو الإنسان إلى موافقة العقل ومفارقة الشريعة، حيث قام ابن تيمية بتفنيد هذا الإدعاء والتأكيد أن العقل والشريعة متعاونان على رسالة واحدة.31

فمن المستبعد عقلا أن يكون التشريع الإسلامي المحكم إنما جاء لمجرد الانسجام مع السياق التاريخي والاجتماعي في عصر النبوة فقط وأنها تتغير بتغير السياق وتبدله كما يصور ذلك الخطاب الحداثي، فإذا جاز في العقل أن تتغير التشريعات وتصبح تابعة للمصلحة وللسياق التاريخي فإنه يجوز في العقل إبطال جملة الشريعة لأنه إذا جاز أن تأتي الشريعة بما يخالف المصلحة في بعض أحكامها كما جاز لكل واحد أن يقدم ما يراه مصلحة على أي حكم شرعي، وقد أشار "الشاطبي "إلى هذا المعنى حينما بين أن أحكام الشريعة لا تبطل بالعقل، وأن النقل لا يكون تابعا له فقال مستدلا على ذلك " إنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل وهذا محال باطل ..32 فتقديم المصلحة على النص القطعي بدعوى تعارضهما كما يزعم الحداثيون سيؤدي إلى إبطال الشريعة بما فيها أحكام العبادات كالزكاة والصيام والصلاة 33 حيث بدلا من أن تكون الشريعة هي الحاكمة على حياة الناس تكون تابعة لها في مصالحها فتتغير أحكامها بتغير مصالح الناس وتتبدل بتبدلها، وهذا الحال متناف بصورة قاطعة مع حقيقة الدين ومتناقض مع هدفه الأصلي، المتمثل في تنظيم حياة الإنسان وضبط تصرفاته 34

إن التيار الحداثي او العلماني يجتهد غالبا في وضع الأحكام الدينية سواء الظنية أو القطعية في صدام بنيوي مع العقل، وذلك بسبب التأثر بالتجربة الغربية تجاه الأديان، فالخلاف الذي نشأ في أوروبا بين الحركة التحررية العقلانية وبين الكنيسة هو الذي يوحي بفكرة مصادمة العقل للدين عند العلمانيين العرب، علما أن "هذا الصدام في الغرب لم يكن صداما مع جوهر الدين وإنما كان اصطداما بالكنيسة كمؤسسة خرافية مستبدة ومتغولة معادية للعقل ومشككة في أسئلته القلقة المشاغبة التي تعري خرافات الكنيسة "35 وعلى عكس ذلك تتميز التجربة الإسلامية بالمقابل في بناءها لهذا العقل واحتضانها له و تسديدها، ولم يكن أي تصادم بين العقل والنص، ومن يحاول إثبات هذا التصادم بالاستدلال على ذلك بصراع الفقهاء مع الفلاسفة ادعاءا بأن الفقهاء كانوا ضد الفلاسفة لأنهم يحملون لواء النقل والتقليد والغيب، في حين يحمل الفلاسفة لواء العقل والحرية والتفكير والتجديد، فهو مخطئ وغير مستوعب لحقيقة الأمر لأن الفلاسفة الذين سموا بالفلاسفة المشاءين أمثال ابن سينا والفارابي والكندي .. لم يكونوا يروجوا للعقل بالمعنى الواسع للكلمة وإنما كانوا يروجون لعقل خاص هو العقل اليوناني الغنوصي والذي كان ضد المعرفة العلمية التي نشأت بعد هذه الفلسفة متوهمين أنها عقلانية كونية إنسانية مطلقة، ومن هنا كان الاصطدام. فما ألفه الفقهاء المسلمون ضد هؤلاء كتهافت الفلاسفة للغزالي ونقض المنطق لابن تيمية، لم يكن مواجهة للعقل ومناقضة له، بل كشفا لحدود هذا العقل ونسبيته وارتباطه بالحضارة واللغة والتفكير اليوناني، ولهذا فهناك فرق كبير بين العقلانية المسلمة التي تأخذ العقل في نسبيته وتحكم فيه بالوحي بثوابته (النصوص القطعية) وعلو مرجعيته، وبين تأليه العقل الذي بدأ بالثورة على الكنيسة وانتهى إلى تأليه العقل الإنساني المسئول اليوم عن هذا الشقاء الذي يعيشه الإنسان الغربي36 ومن هنا يرفض المحافظون كل اجتهاد عقلي يخالف في مضمونه النصوص القطعية الدلالة إذ لا بد من مرجعية عليا تتمثل في نصوص الوحي القطعية إذ لا تعارض للعقل معها ولا غنى له عنها، فخطأ الحضارة الغربية أنها اعتمدت على العقل وحده فوقعت في أخطاء كثيرة كالزنا وزنا المحارم والإباحية والشذوذ .. وقد قام "ابن تيمية" قبل قرون بمجهود فكري لتوضيح العلاقة القائمة بين النص والعقل ونفي شبهة تعارضهما، فكان من ما جاء في كلامه قوله : العقل كالبصر والنقل كالنور لا ينتفع المبصر بعينه في ظلام دامس ولا ينتفع العاقل بعقله بلا وحي وبقدر النور تهتدي العين وبقدر الوحي يهتدي العقل، فالمؤمنون أبصر الناس بالحقائق الشرعية لجمعهم بين النقل الصحيح والعقل الصريح وحتى لو تعارض النقل والعقل في الظاهر قدم النقل على العقل لأن النقل علم الخالق الكامل والعقل علم المخلوق القاصر وهذا التعارض يكون بحسب الظاهر لا في حقيقة الأمر، فإنه لا يمكن أبدا حصول تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، وإذا وجد تعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صحيح، ويعزي ابن تيمية سبب ما يمكن أن يظهر بين الشريعة والعقل من تناقض إلى أن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا ويقصد العقل وإما في هذا ويقصد النص فمن عرف قول الرسول (ص) ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية وليس في المعقول ما يخالف المنقول" وقال في الرسالة العريشية 1/35 " ما جاء عن النبي (ص) كله حق يصدق بعضه بعضا وهو موافق لفطرة الخلائق، وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح، ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت37

ـ وعلى منوال القدامى يحذر الدكتور "يوسف القرضاوي" الذي يعد في طليعة العلماء المعاصرين الذين تصدوا للتيار العلماني، من الانخداع بأفكار هذا التيار الداعية إلى مراجعة النصوص القطعية ومنها أحكام الإرث بدعوى تعارضها مع العقل والمصلحة،قائلا : يجب التنبيه إلى توهم أن توجد مصالح حقيقية تعارض النصوص القطعية وأنه إذا وجد هذا التعارض رجحت المصلحة على النص، لأن الأحكام إنما شرعت لرعاية مصالح الخلق، فإذا وجدنا مصلحة يعارضها النص، علقنا النص وأمضينا المصلحة...إن الدعوة العريضة (التعارض بين العقل والنقل) لا يؤيدها دليل من العقل ولا من النقل ولا من الواقع، بل تنقضها أدلة العقول والنقول والوقائع، فإن الذي أنزل الشريعة الإلهية وبين أحكامها وكلف خلقه العمل بها هو الذي خلق الناس وعلم ما هم في حاجة إليه من الأحكام فشرعه، وعلم ما يصلحهم ويرقى بهم من الشرائع فألزمهم به "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" (الملك الآية 14 ) وإذا كان خالق الإنسان هو منزل الشريعة فلا يتصور أن يناقض مصلحة عباده فلا توجد مصلحة حقيقية في :

ـ إباحة الخمر التي حرمتها النصوص القطعية.

ـ إباحة الخلاعة التي حرمتها النصوص القطعية.

ـ التسوية بين الابن والبنت في الميراث الذي منعته النصوص38

بناءا عليه يمكن اختزال ما سبق في المعادلة الآتية : أحكام الإرث من النصوص القطعية التي تعتبر بإجماع العلماء والفقهاء ثوابت الدين الإسلامي ولهذا لا يستحيل أن تخالف العقل وتناقض المصالح البشرية وهي صالحة لكل زمان ومكان .

د ـ عدالة وموضوعية أحكام الإرث الإسلامي:

يرى تيار المحافظة على أحكام الميراث الإسلامي، أن القائلون بالمساواة لم يختبروها جيدا ولم يدرسوا هل هي أكثر تحقيقا للعدل من منظومة الإرث في الإسلام. لأن العدل هو ما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي قامت بتوزيع دقيق للتركة مراعية الوضع العام للذكر والأنثى داخل منظومة التشريع الإسلامي برمته. إذ ليس من المنطقي أن نفصل قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" عن باقي القواعد القانونية الأخرى التي تشكل منظومة قانونية متكاملة تنظم جميع مناحي الحياة الاجتماعية والأسرية. وتوزع الحقوق والواجبات على أساس اعتبارات واقعية وموضوعية. فالقراءة الشمولية للشريعة هي التي تمكننا من تلمس العدالة والإنصاف التي تسري في أحكامها .فمما ينبغي أن يدركه الحداثيون أن أحكام الإرث لا تنفصل عن باقي الأحكام الإسلامية الخاصة مثلا بالزواج والطلاق والقوامة والجهاد (الخدمة العسكرية) .. فالقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين التي يحتج بها العلمانيون على انحياز الإسلام للرجل أذا ما تمت قراءتها في السياق التشريعي العام هي قمة العدالة والإنصاف للمرأة وليس العكس .

وفي هذا السياق