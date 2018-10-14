الخطب الملكية والشارع .. بين الأمس واليوم

محمد الزهراوي*

في العادة والمألوف في تاريخ الشعوب أن المناخ العام المتسم بالاحتقان والقلق يحتاج إلى معالجة متعددة الأبعاد والمستويات؛ ومن خلال التجربة المغربية، فالخطابات الملكية منذ عيد العرش ومرورا بخطاب 20 غشت وصولا إلى خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان جاءت وفق الأبعاد التوجيهية والإجرائية التي غايتها معالجة بعض الاختلالات الاجتماعية والإدارية والتدبيرية، وتضمنت مجموعة من التدابير والإجراءات المؤطرة بأجندة زمنية محددة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في الظرفية الراهنة يتمثل أساسا في مدى تفاعل الرأي العام مع الإشارات والإجراءات المعلنة من طرف الملك؟ بمعنى آخر، هل الأبعاد المرتبطة بالتوجيهات والتوجهات الإصلاحية والتدابير العملية المحددة بسقف زمني كافية لامتصاص الغضب وتخفيف الاحتقان وتحسين مناخ الاستثمار؟ أم أن هناك أبعادا ومداخل أخرى لا ثقل أهمية عن الأولى في عملية الإصلاح؟.

إن التعاطي مع هذه الإشكالات يتطلب نوعا من الرصد والملاحظة لكيفية تعاطي وتجاوب الشارع مع الخطابات الملكية الأخيرة، خاصة المتعلقة بعيد العرش وثورة الملك والشعب وافتتاح الدورة الخريفية. هذا بالإضافة إلى ضرورة استحضار بعض التجارب والمحطات المشابهة عند بعض الدول.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه يصعب من الناحية المنهجية الإقرار بنتيجة معينة أو خلاصة يمكن الاعتماد عليها لتأسيس تصورات أو رؤية مغايرة، أو خلاصة تصب في اتجاه معين؛ لكن هذا لا يمنع من الاعتماد على ردود الفعل والانطباعات ومختلف التعبيرات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، للإقرار بأن ثمة شيئا ينقص، وبأن هناك أبعادا أخرى جرى إهمالها أو لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأن هناك محاذير و"فرامل" حالت دون حدوث التأثير المفترض لتلك الخطب أو التفاعل المنتظر منها، خاصة من طرف المجتمع.

هذه الأبعاد ترتبط أساسا بالأفكار والتصورات التي تساعد على التعبئة وحشد الجماهير، وهي أبعاد نفسية وثقافية تجمع بين التاريخ والمستقبل وبين الماضي والحاضر، مليئة بالرموز والقيم والمتخيل، وتتفاعل بشكل مباشرا مع الانتظارات والتخوفات والآمال. فالمحطات الكبرى في تاريخ الشعوب تؤسس على فكرة أو مشروع أو تصور، لاستعاد الثقة ولتعبئة الجماهير خلف القائد. وفي خطوة ثانية، يتم إعلان التدابير والبرامج وطرق التنفيذ والسقف الزمني وغيره، وكل ما يندرج في ما يسمى السياسات العمومية..

والتجربة الأمريكية غنية بالتجارب والمحطات التي كان الفصل فيها لبعض الشعارات أو الأفكار التي حسمت الصراع الانتخابي في معظم الأحيان، مثل رفع شعار التغيير وغيره..لكن، في التجربة المغربية، يجب الإقرار بأن عهد محمد السادس جاء تحت شعار "العهد الجديد" أو "ملك الفقراء"...وسمحت هذه الشعارات أو التصورات بخلق تعبئة غير مسبوقة في الأوساط الشعبية، مكنت المؤسسة الملكية من تقوية مكانتها السياسية والاجتماعية. واستتبعت تلك الأفكار والشعارات بخطوات وتدابير (المفهوم الجديد للسلطة، الأنصاف والمصالحة، الأوراش الكبرى، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، عززت بدورها وأغنت رصيد المشروعيات التي ترتكز عليها الملكية؛ فبالإضافة إلى المشروعية الدينية والتاريخية، انضافت المشروعية التنموية بفعل زيارات الملك إلى المدن والقرى والمداشر (المكوث بقرية انفكو في فترة الثلج لمدة تزيد عن أسبوع..) وتدشين مجموعة من المشاريع.

على صعيد آخر، فطيلة الفترة الممتدة من خطاب الملك في 9 مارس 2011، أي لما يقارب ثماني سنوات، لم يكن هناك ما يقوي أو يسمح بالحفاظ على المكانة الاجتماعية للمؤسسة الملكية، بل بالعكس، فالصراع الخفي الذي يخاض بأشكال مختلفة مع الإسلاميين المنخرطين في العملية السياسية وخارجها، أفقدها ونال من بعض رصيدها المعنوي والرمزي، خاصة في ظل تفاقم وتردي الوضع الاجتماعي، وممارسات ومناورات كل من رئيس الحكومة السابق، بنكيران، الذي استطاع أن يمرر خطابا ورسائل مفادها أنه لا يحكم، ورئيس حكومي حالي يمرر بدوره الرسالة نفسها من خلال صمته وكلامه الذي يوحي بأنه مجرد موظف سام وليس رئيسا للحكومة بصلاحيات كبيرة ويشرف على تعيينات في مناصب سامية تفوق ألف منصب..

في المحصلة، فالجيل الجديد من الخطب الملكية في مجمله تشخيصي/إجرائي، لكنه يفتقر إلى الروح أو المعنى، فهو يحتاج إلى إطار أو سياق يحفز ويشجع ويجعله ينفذ إلى وجدان المغاربة، وإلى نخب جديدة، ونفس جديد في التدبير؛ لأن الأبعاد الأخرى المعنوية والنفسية المؤسسة على فكرة أو تصور أو شعار مرحلي تظل بدورها مهمة وضرورية على الأقل في المرحلة الراهنة، لأنها تساعد على تعبئة وحشد الجماهير؛ فالمواطنون وأغلب الفئات في المجتمع قد لا يعنيها في شيء الحديث عن مجموعة من الإصلاحات من قبيل "ميثاق اللاتركيز" والجهوية وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وغيرها؛ فرغم أهمية هذه الأوراش الهيكلية فإن المدخل العام والمفتاح الرئيسي في المحطات المهمة هو القدرة على تعبئة الناس، وعلى خلق اصطفاف جديد، والقدرة كذلك على استعادة الثقة وجمع الناس حول فكرة أو تصور جديد.