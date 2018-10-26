إشكالية تغييب الإرادة في الجرائم

عبد الرحمان شحشي

كيف يفكر المجرم؟

لقد تحوّل السجن إلى مدرسة حقيقية لتعلم السلوك الإجرامي، وأول الدروس التي يتعلمها المعتقل وهو لا يزال على ذمة التحقيق إنكار الفعل الإجرامي، وهو الدرس الذي يتلقاه من باقي المجرمين ذوي السوابق العدلية على شكل نصيحة: "الناكر لا يبيت في الحبس"؛ وهو ما يشكل صعوبة أمام القاضي لتكوين قناعة تامة حول المعتقل وفعله الإجرامي، ما يدفع إلى التشكيك في محاضر الشرطة والدرك أحيانا، ويهدر كذلك المجهودات المبذولة في تحرير المحاضر وتدبيجها بالليل والنهار حرصا على تطبيق المساطر القانونية.

ولكن ليس هذا بيت القصيد، أمام تنامي الجريمة في وطننا الحبيب بشكل مخيف؛ حتى أن الواحد منا أصبح يخاف على أولاده ونفسه من ضربة طائشة من جانح بسكين أو ساطور وهو في حالة لا وعي تحت تأثير أقراص الهلوسة أو المخدرات أو الخمر.

إن القانون الجنائي في الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية، الفصول 132 – 140 يعتبر كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:

الجرائم التي يرتكبها،

الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها،

محاولات الجنايات،محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.

ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

ولكن السؤال الذي يؤرق هو أن هؤلاء المجرمين ومن خلال الدروس التي تلقوها في السجن أصبحوا فقهاء في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لهذا ترى الواحد منهم في كامل قواه العقلية وعندما يريد ارتكاب جريمة شنعاء يُغَيِّبُ هذه القوى العقلية وهذه الإرادة الواعية بتناول ما يعطلها مما ذكرناه. وهكذا يخطط لترويع الدرب أو الحي أو الزقاق ويسب الدولة والناس بل ينادي بحضور الشرطة ويتحدى الساكنة المرتجفة، ويا ويل من سولت له نفسه تهدئته أو الاقتراب منه إلا وكان جزاؤه ضربة من سيفه البتار.

تقع الواقعة مرارا ويسقط الضحايا رجالا ونساء وأطفالا أبرياء، ذنبهم هو وجودهم في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب، فتشوه الوجوه أو تسفك الدماء وتزهق الأرواح بسبب فعل جانح تحت تأثير ما يغيب الإرادة. وحين ترفع الشكايات إلى الشرطة أو الدرك ويتم اعتقال الجاني، وحين تحرر المحاضر ويذكر أن الجاني كان في سكر طافح أو تحت تأثير أقراص الهلوسة، يكون المجرم قد دخل المخفر وهو مرتاح ويعلم علم اليقين بأن 24 ساعة أو 48 ساعة كافية للعودة إلى البيت.

إن العاهات العقلية التي نص عليها المشرع في المواد: من الفصول 134 – 136 هي كالآتي:

الفصل 134: لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.

وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.

أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.

لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.

وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.

أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.

الفصل 135: تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا.

وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78.

أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.

الفصل 136 : إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 (30 أبريل 1959) الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.

وكثيرون من الجناة حين صحوتهم من المؤثرات العقلية وإخبارهم بما اقترفوه من الجرائم ليس فقط في حق الأغيار ولكن حتى في حق أقاربهم بل أنفسهم يجهشون في البكاء بطريقة هستيرية.

فمتى ستبقى الشرطة والدرك يعتقلان، والقضاة يطلقون سراح الجناة؟ ألا يجب تشديد العقوبة في مثل هذه الحالات؛ لأن الجاني استعمل ما يُغَيِّبُ الإرادة مع سبق الإصرار والترصد حتى لا يُسْأَل؟