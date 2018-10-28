المديونية وكنز الحكومة الظاهر الخفي

يونس فنيش

إذا كان الدين قد وصل إلى 65% من الناتج الداخلي الخام، فهذا يعني أنه لم يتبق سوى 35% إضافية لإعلان الإفلاس التام. وهذا يعني أيضا أننا على حافة اليأس الكلي. ولكننا لن نيأس لأن المال موجود والحمد لله، ولا نحتاج سوى إلى حسن إنفاقه وتدبيره. طيب.

الموظف العمومي الذي يقترض من البنك ويرهن جزءا من أجرته أو حتى نصفها لتسديد دينه، لا يغامر بمال الغير لأن المال ماله الشخصي، وهو حر في تدبيره كما يشاء وفقا لمصلحة أسرته. ولكن الحكومة التي تقترض من البنك الدولي إنما ترهن مال الشعب، وقدرات الشعب، ومستقبل الشباب، وتكبل الجيل القادم بل الأجيال القادمة. مسؤولية الحكومة إذن في هذه الحالة تهتز لهولها الجبال.

لا مفر للحكومة من المسؤولية، ولا يمكنها أبدا الإلقاء بثقل المسؤولية على الدولة، ما دامت حكومة قائمة لم تقدم استقالتها؛ وماعدا ذلك كلام فاضي. الحكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الذي اتضح أنه حزب بلا لون ولا رائحة ولا روح سياسية ولا نضالية، حسب آراء وآراء. ولكنه يبقى، دستوريا، حزب يقود حكومة مسؤولة.

ولن ينفع الاستمرار في تقييم الأوضاع السياسية وأضرارها، وألاعيبها التي لا تنتهي، ولن ينفع البكاء على الأطلال ولا التباكي عل الفرص الضائعة أيضا.

نحن اليوم في حاجة إلى توفير المال لتسديد الدين في أقرب وقت ممكن. حسنا.

لدينا مال يصرف هباء منثورا في الإدارات والوزارات والجماعات المحلية وكافة التشكيلات الإقليمية، مال يمكننا توفيره بسهولة من أجل تسديد أقساط مهمة من الدين الذي يمنعنا من تحقيق النهضة الاقتصادية. كفانا من الحلول الجاهزة التي لا تتعب العقل، بل لا تجعله يبذل مجهودا يذكر. كفانا من التركيز فقط على الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تتصاعد بشكل مهول، والتي من شأنها إحداث "سكتة قلبية حقيقية" مفزعة مروعة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

عجيب أمر الحكومة. إنها تبحث على المال في حين إنها تجلس على كنز عظيم. أسطول سيارات وزارات الحكومة، مثلا، المملوكة لها من جهة والمستأجرة من شركات محظوظة من جهة أخرى... مصاريفها، وقودها، وكيفية توزيعها على موظفين وموظفات... مصاريف الحلويات والشكولاته في دواوين الوزارات وجميع المرافق الحكومية أيضا... مصاريف الورود أيضا... الإكراميات والعلاوات "القانونية" في شتى المرافق العمومية لموظفين دون غيرهم، وفي وزارات دون غيرها... مصاريف التنقلات الوهمية أو غير الضرورية بتاتا...

لا داعي لوضع الأصبع على الجرح مجددا، ولا داعي لتسمية الأشياء بمسمياتها لأن لدينا وطنا علينا إنقاذه والوقت يداهمنا. ولكننا نحتاج إلى قرار حاسم. قرار يضع حدا جذريا لهدر مالي لم يعد الوطن قادرا على تحمله.

نحتاج، بدل التباكي بأن تقاعد الموظفين العموميين في خطر، والتلميح بضرورة فرض مزيد من الاقتطاعات على أجور البؤساء، إلى وضع حد لدلع الموظفين المحظوظين، وهو دلع مادي يرهق الميزانيات الحكومية بدون مبرر معقول، هؤلاء الذين يستفيدون، مثلا، من سيارات الدولة بمبرر التنقل الشخصي من وإلى مقر العمل فقط ويحتفظون بها في منازلهم كما لو كانت ملكا لهم، وهؤلاء الآخرون الذين يتصرفون في الميزانيات ويصرفون قسطا هائلا منها لاقتناء الحلويات، والشكولاتة، والورود، والمياه المعدنية، ومن أجل سفريات عجيبة، ومن أجل التنقلات الوهمية أو التنقلات غير الضرورية. كفى!

وكفى من صرف الملايين أو الملايير على تقارير وخبرات يمكن لموظفين نزهاء أكفاء إنجاز أفضل منها بالمجان. كفى من الإنفاق الفاضي أو من هدر المال العام يمينا وشمالا بلا فائدة تذكر.

قد يطول الحديث ولكن يمكن تلخيص الأمر لعل الرسالة تصل. سيارة للمسؤول، وأخرى للزوجة وثالثة للأطفال؟ يا للهول! وكيف تمنح سيارات الدولة لغير حاملي السلاح العاملين فعلا في الميدان، ولموظفين وموظفات يقتصر عملهم في مكاتبهم فقط، وكيف لا يتم تنظيم استعمال سيارات المصلحة بعقلانية علمية واضحة ناجعة، مع أن المديونية العامة بلغت 65% من الناتج الداخلي الخام؟

قال أحدهم إن الحكومة مجبرة على اقتناء سيارات داسيا، مثلا، في مطلع كل سنة من الصانع الفرنسي، وبالتالي فالحكومة مضطرة لتوزيعها على موظفين محظوظين يمينا وشمالا وعشوائيا. لا! فحتى لو كانت الحكومة مضطرة بموجب عقد أو ميثاق عجيب لاقتناء عدد معلوم من سيارات داسيا أو غيرها، مثلا، فما الذي يمنعها من إعادة بيعها مباشرة بعد اقتنائها من أجل توفير المال وخفض رقم الخسارة؟ لا شيء يمنعها.

وبدل اللجوء إلى الحلول السهلة كرفع الضرائب المباشرة على المجتهدين، وغير المباشرة على المستهلكين، وفرض المزيد من الاقتطاعات على أجور الموظفين المستضعفين، يمكن للحكومة أن تلغي تقاعد الوزراء والبرلمانيين وأن تقلص عددهم إلى 11 أو 14 وزيرا فقط، ومعلوم أن هذا عدد يكفي لتسيير شؤون البلاد على أحسن وجه وبشكل أفضل.

خلاصة:

كيف لحكومة تدعي الفقر أن تستمر في إنفاق المال بدون فائدة تذكر وبعيدا عن المصلحة العامة بالنظر إلى الظروف المالية الصعبة؟ وكيف لها أن تستمر في الزيادة في الضرائب، وفي ثمن البنزين، وفي أثمنة المواد الغذائية؟ وكيف لها أن تستمر في الإجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين وغيرهم دون توفرها على حد أدنى من المصداقية؟ ألا تخشى الحكومة أن تؤدي قراراتها إلى عصيان مدني جديد قد تصعب معالجته؟ ومعذرة على هذا القسط من الصراحة الضرورية نظرا لمحنة الوطن الحالية في مواجهة الديون الخارجية. والله المستعان.