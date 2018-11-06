المخاطب الوحيد بالصحراء

عبد الرحمان شحشي

أمام ظهور بعض "النَّزَعات الانفصالية"، كان على الملك قطع الطريق عليها قبل تفاقم الوضع، وحسم مادة الفتنة قبل انتشارها، لهذا تدخل الحسن الثاني بتاريخ 02 شتنبر 1981 ليعلن انطلاقة المجلس الاستشاري الملكي الخاص بالشؤون الصحراوية، مبينا أسباب النزول التي دفعت إلى تكوين هذا المجلس ذي الطبيعة الخاصة، إذ يقول الملك إن أعضاءه ليسوا منتخبين برلمانيين ولا منتخبين محليين؛ ولكنهم يمثلون جميع القبائل وجميع الزوايا وجميع الأسر المعروفة في الصحراء: "ومن ثمة رأينا لزاما علينا أن نجد بجانبنا مجلسا يتكون من جميع القبائل، سيعطينا من النصائح ما يجب أن نعرف عن البيئة الاجتماعية والدينية لكل بيت في صحرائنا".

وإذا كان أعضاء المجلس يمثلون القبائل والأسر الصحراوية، فليس معنى هذا أن الملك يريد إذكاء "العصبية القبلية" بين أعضاء الصحراء؛ لهذا سينبه إلى ذلك قائلا: "عليكم أن تكونوا في قبائلكم وقراكم ومدنكم الممثلين الشخصيين لأمير المؤمنين، وعليكم أن تعطوا انتماءكم إلى مجموع الأمة المغربية".

وعليه فإن الملك يعي كل الوعي بأن الولاء يجب أن يكون للوطن لا للقبيلة والعشيرة.

ومن مهام المجلس الأساسية مد الملك بالمقترحات والمطالب اليومية لسكان الصحراء؛ فهو يعتبر الأمانة في أعناق أعضائه أمانة ثقيلة جدا.

ولكن لماذا هذه الأمانة هي كذلك؟ يجيب الملك: "بالنسبة لي عليكم أن تشيروا علي بما يوحيه ضميركم، فالدين النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: لمن يا رسول الله، قال: "لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". إذن إظهار النصيحة واجب عليكم، ولكن كذلك واجب التبليغ هو في عنقكم، رجالا ونساء. عليكم أن تبلغوا قبائلكم كيف نرى نمو ناحيتكم ونمو جهتكم، عليكم ألا تقولوا، بل من الواجب أن يحسوا من خلال مخاطبتكم إياهم وفي نظركم لهم أن ما تقولونه عنا هو حق راسخ".

والحسن الثاني ما كان لِيَخْفَى عليه ما يروجه أعداء الوحدة الترابية بأن الملك إنما أراد الصحراء ليس حبا في عيون سكانها، ولكن حبا في فوسفاطها وثرواتها؛ وعليه سيصرح علانية لأعضاء المجلس الاستشاري: "قولوا لهم إنه كيف ما كان الحال فإن عددا من الناس في الخارج يظنون أننا أردنا الصحراء من أجل فوسفاط بوكراع، ولا يعرفون أن الكميات الموجودة في شمال المغرب أضعاف مضاعفة من فوسفاط بوكراع. إنني لا أريد أن يقال إن المغرب أخذ الصحراء ليمتص خيراتها، لذلك أقول إن خيرات الصحراء ستبقى في الصحراء لأن الصحراء محتاجة إلى كل شيء...".

سنة بعد تأسيس المجلس الاستشاري الملكي الخاص بالشؤون الصحراوية بدأ يعطي ثماره؛ لهذا أبدى الملك سنة 1982 انشراحه وارتياحه لأنه مخاطب وحيد يستمع إليه ويتحاور معه، قائلا: "هذا بالذات أحد المقاصد الكبرى للمجلس الاستشاري الخاص بسكان الصحراء. وقد أسسنا هذا المجلس ليكون بجانبنا وحرصنا على أن يتسم انطلاقا من تأليفه بصفة التمثيلية القصوى، حتى يعد بصدق المتكلم الحق بألسنة القبائل، والزوايا وجماعات أقاليمنا في الجنوب. فحينما أسسنا المجلس الاستشاري الملكي للصحراء لم يكن التأسيس حشوا أو إطنابا سياسيا، فهذا المجلس الاستشاري الصحراوي ليس زائدا بل هو تأكيد للأواصر التي تربط الصحراويين بالمؤسسات وبمحامي تلك المؤسسات؛ فأوجدنا هذا الميكانيزم الذي يمكننا في مستوى الإشارة والأعمال غير البرلمانية من أن نجد المواطنين والخدام الصحراويين اللائقين الذين يمكنهم أن يطلعوا بواجبهم. لهذا من جملة المهام التي سأنيطها بالمجلس الملكي الاستشاري عقد جلسات مع الأمين العام للحكومة، ومع المصالح التشريعية للأمانة العامة للحكومة، وخلق دواليب ونماذج مكاتب للصيد، ومكاتب للفوسفاط تكون منبثقة عن الوزارات".

وأصبح "المجلس الاستشاري الخاص بالشؤون الصحراوية" بالفعل بيتا لكل الصحراويين، و"دارا للندوة"، يناقشون فيها مشاكلهم ويطرحون مطالبهم على أمير المؤمنين، وملاذا "للضالين" من أبناء الوطن؛ فبعد نداء "إن الوطن غفور رحيم" استجاب بعض هؤلاء لنداء الملك وعادوا إلى الوطن، فكان لا بد من تأطيرهم؛ فاقترح الملك إلحاقهم بالمجلس الاستشاري للصحراء، بعد أن استقبلهم بالقصر الملكي بمراكش، قائلا: "أبينا إلا أن نلحقهم بهذا المجلس ليكون هذا العمل برهانا آخر على أن الوطن غفور رحيم وأن ملككم رؤوف كريم".

ولما استقبل الملك ممثلي المجلس الاستشاري في الشؤون الصحراوية بتاريخ 16 شتنبر 1992، ألقى فيهم كلمة بشر فيها بالإطار القانوني والإداري الجديد، قائلا إن اللامركزية الجهوية "ستكون مفتاح الخير على هذا البلد الأمين، ولا وسيلة أحسن ولا طريقة أضمن للتطبيق والتشييد والعمل والتشاور لما فيه خير الجميع من أن يتناول الناس أمورهم ومشاكلهم بأنفسهم، دون أن يكون ذلك بالطبع ضد الرواسخ والثوابت التي تضمن وحدة التراب ووحدة الأمة. وها نحن نطبق على أرض الصحراء والأقاليم الصحراوية هذه الفضيلة الوطنية حتى تنعم تلك الجهة بما تستحقه من خير ورفاهية وفاء بوعدنا واحتراما لالتزامنا أن نبدأ بالأقاليم الصحراوية".

لقد وجد الحسن الثاني في "الجهة" مفتاحا للعديد من المشاكل، وبالخصوص المتعلقة بالأقاليم الصحراوية، موردا: "علينا أن نحلل شيئا ما عملنا ونشاطاتنا بالنسبة للأقاليم الجنوبية، وأن نطرح السؤال على أنفسنا: هل نحن حينما قررنا أن نفتح الأوراش ونبني الطرق والمطارات والمراسي، وأن نفتح المدارس والمستشفيات والعيادات، وحينما قررنا أن نربط الهاتف الجنوبي بالهاتف الشمالي، وحينما قررنا أن نوسع شبكات الراديو والتلفزيون، هل فكرنا أن هذا كله وقع دون أي مشاكل داخلية؟ هل لم نخلق تناقضات خفية؟.. أظن أنه لم يقع أي شيء لذا يجب علينا ألا ننسى أن تاريخ المغرب يضرب جذوره في الأقاليم الجنوبية، إذ لم نأت إلى أرض موات من الناحية البشرية والثقافية، وللحفاظ على هذه الثقافة المحلية؛ كانت الجهوية هي المفتاح لإيجاد الحلول الثابتة والجيدة".