الثابت والمتغير في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله

عبد الهادي المهادي

(1)

ليتمكن أي فكر من أن يمتد في الزمان والمكان عليه أن يتميز بخاصيتين أساسيتين، بالإضافة إلى أخرى لا يتسع هذه المقال للتطرق إليها:

- أ - أن يوسّع من مساحة المتغير فيه على حساب الثابت الذي ينبغي أن تضيق مساحته ألى حد كبير.

- ب - و أن تكون نصوصه التأسيسية قابلة لتعدد التفسيرات، وغزارة التأويلات.

وبدون هذين المقومين نعتقد - يقينا - بأن هذا الفكر سينتهي تدريجيا بوفاة مؤسسه، وسيتخشب ويتحنط ويتكلس مع تلامذته المباشرين، الذين - عادة - ما يقدمون أنفسهم باعتبارهم "الأمناء" و"الأوصياء" الوحيدين على الفهم السليم لمتن المنظر، رافضين كل قراءة جديدة لاتنسجم مع فهمهم وتفسيرهم.

(2)

والأستاذ ياسين - رحمه الله - ترك ميراثا فكريا غنيا، يتميز - أساسا - بالعمق والتركيب، نابذا كل تسطيح وتبسيط. وكان دائما يطمح ويستبشر بأن مدرسته الفكرية ستلقى القَبول، وسيكتب لها الذيوع والانتشار بين العالمين. ونحن كقارئين له نسلم له بهذا الطموح المشروع، بل ونراه يتحقق بسلاسة وتدرج، لأن "نظريته" بالفعل شاسعة المتغير، غزيرة التأويل.

(3)

إن الثابت الوحيد الذي ينبغي على تلامذة الأستاذ - رحمه الله - أن يعملوا على استقرائه وتوليده وتثويره هو تلك الرابطة التي كان يريدها أن تكون قوية ومتينة ومشبّكة بين مفهومي "الصحبة والجماعة"، وطبعا على القارئ النبيه أن يدرك - أأكد على ذلك - أن تحت هذا الكلام علم كبير. فكل الأعطاب التي أصابت الأمة على طول تاريخها مردها أساسا إلى افتراق هذين المقومين بالحسنى مرة، وخصومة مرات عديدة.

أما من يعتبر - من تلامذة الأستاذ ياسين - بأن "الخصال العشر" التي بسط الأستاذ الكلام عنها في العديد من كتبه، وما تحتها من شعب الإيمان، التي تصل إلى 77 شعبة، فقد جانبه الصواب، لأن مساحة الثابت حينها ستكون شاسعة الوسع.

أما نحن فنعتبرها أعمالا قلبية وجوارحية، تربوية وسلوكية وأخلاقية لاتندرج أصلا في ثنائية الثابت والمتغير. فخذ مثلا شعبة "إزاحة الأذى عن الطريق"، أتراك إن لم تزحه ستكون قد أخللت بثابت من ثوابت "نظرية المنهاج النبوي" ؟ إذن فما أكثر الثوابت التي ستتجاوزها ولن تلتزم بأدائها..!

إن التصور الفكري للأستاذ ياسين سيكون - مع مرور الأيام - في أزمة وجودية حقيقية إن أصر تلامذته - مثلا - على اعتبار كل اجتهاداته وتنظيراته وتصوراته واستشرافاته مكتفية بذاتها، غير قابلة للتنمية والتطوير، وسَيّجُوها بسياج الكمال. وهذا ما نستبعده من تلامذة نراهم في تصريحاتهم ومواقفهم يحسنون استنطاق النصوص والواقع.