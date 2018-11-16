24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. الهجهوج: كبريات الشركات العالمية تتسابق على المدينة الذكية "زناتة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الثابت والمتغير في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله

الثابت والمتغير في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله

الثابت والمتغير في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله
عبد الهادي المهادي
الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:35

(1)

ليتمكن أي فكر من أن يمتد في الزمان والمكان عليه أن يتميز بخاصيتين أساسيتين، بالإضافة إلى أخرى لا يتسع هذه المقال للتطرق إليها:

- أ - أن يوسّع من مساحة المتغير فيه على حساب الثابت الذي ينبغي أن تضيق مساحته ألى حد كبير.

- ب - و أن تكون نصوصه التأسيسية قابلة لتعدد التفسيرات، وغزارة التأويلات.

وبدون هذين المقومين نعتقد - يقينا - بأن هذا الفكر سينتهي تدريجيا بوفاة مؤسسه، وسيتخشب ويتحنط ويتكلس مع تلامذته المباشرين، الذين - عادة - ما يقدمون أنفسهم باعتبارهم "الأمناء" و"الأوصياء" الوحيدين على الفهم السليم لمتن المنظر، رافضين كل قراءة جديدة لاتنسجم مع فهمهم وتفسيرهم.

(2)

والأستاذ ياسين - رحمه الله - ترك ميراثا فكريا غنيا، يتميز - أساسا - بالعمق والتركيب، نابذا كل تسطيح وتبسيط. وكان دائما يطمح ويستبشر بأن مدرسته الفكرية ستلقى القَبول، وسيكتب لها الذيوع والانتشار بين العالمين. ونحن كقارئين له نسلم له بهذا الطموح المشروع، بل ونراه يتحقق بسلاسة وتدرج، لأن "نظريته" بالفعل شاسعة المتغير، غزيرة التأويل.

(3)

إن الثابت الوحيد الذي ينبغي على تلامذة الأستاذ - رحمه الله - أن يعملوا على استقرائه وتوليده وتثويره هو تلك الرابطة التي كان يريدها أن تكون قوية ومتينة ومشبّكة بين مفهومي "الصحبة والجماعة"، وطبعا على القارئ النبيه أن يدرك - أأكد على ذلك - أن تحت هذا الكلام علم كبير. فكل الأعطاب التي أصابت الأمة على طول تاريخها مردها أساسا إلى افتراق هذين المقومين بالحسنى مرة، وخصومة مرات عديدة.

أما من يعتبر - من تلامذة الأستاذ ياسين - بأن "الخصال العشر" التي بسط الأستاذ الكلام عنها في العديد من كتبه، وما تحتها من شعب الإيمان، التي تصل إلى 77 شعبة، فقد جانبه الصواب، لأن مساحة الثابت حينها ستكون شاسعة الوسع.

أما نحن فنعتبرها أعمالا قلبية وجوارحية، تربوية وسلوكية وأخلاقية لاتندرج أصلا في ثنائية الثابت والمتغير. فخذ مثلا شعبة "إزاحة الأذى عن الطريق"، أتراك إن لم تزحه ستكون قد أخللت بثابت من ثوابت "نظرية المنهاج النبوي" ؟ إذن فما أكثر الثوابت التي ستتجاوزها ولن تلتزم بأدائها..!

إن التصور الفكري للأستاذ ياسين سيكون - مع مرور الأيام - في أزمة وجودية حقيقية إن أصر تلامذته - مثلا - على اعتبار كل اجتهاداته وتنظيراته وتصوراته واستشرافاته مكتفية بذاتها، غير قابلة للتنمية والتطوير، وسَيّجُوها بسياج الكمال. وهذا ما نستبعده من تلامذة نراهم في تصريحاتهم ومواقفهم يحسنون استنطاق النصوص والواقع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.