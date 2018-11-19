"الفتيان الغرباء الروح"، مجدّدون أم تنويريون؟

عبد الهادي المهادي

1. أثناء قراءتي لإحدى المجموعات القصصية للأديب السوري الراحل عبد السلام العجيلي، والموسومة بـ"قناديل إشبيلية"، وجدتُني أقف بإعجاب أمام أقصوصة لا تتجاوز صفحاتها العشر من القطع المتوسطة، وقد عنونها بـ"الرؤيا".

وتحكي بشكل أدبي بديع عمّا يمكن تسميته بـ"جناية المنامات" على واقع الفرد والمجتمع ومستقبليهما. وهدفها الواضح الذي لاتخطئه عين القارئ العادي، هو التنبيه للخطر الداهم، بل الكارثي،الذي يمكن أن يصاحب التأويل الخاطئ "لبعض واردات الإنسان الغيبية"، وإعطائها أبعادا -ربما - لا تحتملها.

وأكثر ما يقع هذا الأمر في الأوساط الشعبية المحافظة.

تبدأ الحكاية بإلقاء الخبر المركزي، رجل رأى في منامه بأنه يصلي، وأنه قرأ في صلاته سورة النصر، ليتم تأويل منامته من قِبل فقيه القرية بقرب أجله الذي لن يتعدى الأربعين يوما، مما سيصيب الرجل بالهلع، فتتجمد حياته تماما، ويصبح هو وعائلته وكل أهل قريته عاجزين عن الفعل والحركة، وسيكتفي الجميع بالانتظار.

وستجري أثناء ذلك وقائع وأحداث واعترافات وتفاصيل وحوارات تنبئ عن تخلف ذلك الوسط المجتمعي ومرضيته وخرافيته، إلى حين عودة معلم القرية من عطلته، ليتفاجأ، بل قل ليُصدم، من هول ما سمع. ثم يبدأ التحول التدريجي في مسار الحكاية على أمل إخراج الرجل من هذه المتاهة وإنقاذه من نفسه ومن مجتمعه، وأيضا من المسار الذي اتخذه التأويل الفاسد لرؤيته. ولن يستطيع هذا "المتنور" أن ينتصر على الفقيه الذي سَمّمَ حياة الرجل وأهله إلا باتباع نفس المنطق الذي يحكم بنية المجتمع وذهنيته. فاستخدم بإتقان كبير "حيلة كراماتية"، أما العقل ومنطقه فقد أدرك جرّاء مخالطته لأهل هذه القرية بأنه لن يجدي نفعا. المهم أن "أويس" عاد إلى حياته وإلى طبيعته.

الغريب - والجميل أيضا - أن الحكاية تنتهي بطريقة غير متوقعة تماما، حيث سلّم الراوي، ومن ثم الكاتب، بانتصار "التقليد" و"الجمود" والسكونية على الإقناع والإفهام والتعليل، أو مايمكن أن يسميه البعض بـ"الحداثة".

لم "أحرق" لكم متعة القراءة، متأكد من ذلك، فالمتعة مازالت تنتظركم هناك.

2. يذكرني هذا المتن بعملين أدبيين رائعين يناقشان نفس الإشكالية، إشكالية "الصدام بين القديم والجديد وخصومتهما". (هناك من يعتبرها إشكالية دخيلة ومستوردة ومصطنعة استدعاها بعض من يفكر بالفرنسية ويكتب بالعربية). وقد فضل كلا العملين أن يخرجا بحل توافقي ونتيجة تصالحية بين ذهنيتين ونمطين من التفكير.

الأول هو الرواية/ التحفة "قنديل أم هاشم" لأستاذنا يحيى حقي، والثاني للمبدع الطيب صالح في عمله البديع الموسوم بـ"دومة ود حامد".

وكلا الأديبين - في الحقيقة - غالط القراء، لأن كليهما، بحكم تكوينهما، لم يقدرا على صدم قرائهما بمكنون تصوراتهما، ففضلا أن ينتظرا مع المنتظرين قدوم "الفتيان الغرباء الروح". ولكل قارئ تصوره لماهية هؤلاء، حسب مرجعيته وخلفيته الفكرية، فهم "مجددون" عند البعض، "تنويريون" عند البعض الآخر.

3. بعض الناس - وخاصة العقلانيين منهم الذين لا يؤمنون بوجود أبعاد أخرى غير المنطق العقلي - يتخذون من مثل هذه الوقائع المتكاثرة في تاريخنا مدخلا سهلا للتنديد بـ "الاتجاه الروحاني" في تراثنا، لأنهم يعتبرونه المنتج للخرافة والمفرّخ لها. بل يدعون صراحة إلى القطيعة النهائية معه، كما فعلت -تماما - أوروبا التنوير. ويحمّلون دعاته كامل المسؤولية في تخلف العقل المسلم، وانسداد أفقه.

وفي هذا الإطار يَعتبر المثقفُ علي زيعور قضية الكرامات - مثلا - "أسوأ كارثة حلت بالذات العربية". ولا أدري من أين جاءته هذه الوثوقية، (ربما بسبب هوسه الكبير بالتحليل النفسي) لأن العقلاء يجمعون بأن أكبر كارثة حلت بالأمة العربية - الإسلامية وأشنعها هي الاستبداد، فهو الذي - من بين أبسط ما فعل - دفع جزءا من الأمة أن ينعزل عن المجتمع ويعتزلَه. ودفع جزءا آخر لينتج نصوصا ومتونا ومقولات بعيدة عن واقع الأمة وشأنها العام. وهو الذي "ربّى" الأمة - طول هذه القرون - على ذهنية التواكل والخنوع، وأشْرَبَها عقلية السمع والطاعة، ونبذ منطق النقد والنصيحة.

نحن - حقيقة - لا ننكر ما جنته ذهنية المناقب والكرامات والمنامات على الأمة، وما ينبغي لنا ذلك، ولكننا نَعتبر الاستبدادَ السياسي أم الجنايات ورأس البلاء. ومتشبثون نحن بفكرة "لا مستقبل للأمة إلا بسقوطه".