مغرب الفضاء!

أحمد إفزارن

دخل المغرب في نادي الفضاء..

أصبح لبلدنا قمران صناعيان لمراقبة الحدود، والأمن، والمسح الطوبوغرافي، والوقاية من الكوارث، ورصد البيئة، والطقس، والفلاحة، و غيرها...

وهذا مهم جدا..

فما العمل بعد العمر الافتراضي للقمرين الصناعيين، وهو 5 سنوات؟

هذا يستوجب من الآن التفكير والتخطيط في ما بعد الخمس سنوات القادمة..

- وما دام بلدنا قد وضع خطواته الأولى في مدارات الفضاء، ويخوض السباق الدولي إلى استخدامات العلوم الفضائية، فإن ظروفنا الحالية هي أكثر إلحاحا على معالجة قضايا عاجلة ذات ارتباط بالفضاء الأرضي، بكل أبعاده المحلية والمحيطية والكونية..

- إن وجودنا في الحلبات الفضائية، إلى جانب الأقطاب العالمية، هذا يعني أن لنا مسؤوليات فضائية، وأن علينا ألا نتراجع.. علينا بالتالي أن نعمل بجد وحزم حتى لا نكون مجرد زبناء للآليات الفضائية، بل أيضا منتجين لها، ومبتكرين لما بعدها..

- وعلينا بتشجيع ثقافة الخيال العلمي بكل تفرعاتها.. فلا يكفي أن يكون عندنا خبراء في مجالات فضائية، أو تقنيون، بل يجب تحرير المنافسات العلمية لتخليق أفكار قادرة على تطوير وجودنا الفضائي.. وهذا يستطيع التعليم أن يشتغل فيه، إلى جانب بقية مواده العلمية والأدبية والمندرجة في خانة العلوم الإنسانية..

فعلوم الفضاء هي نفسها من إنتاج كتاب الخيال العلمي..

- فيجب إيلاء عناية خاصة للتعليم العمومي، وتطهير مواده من الخرافات، ومن تجارة الغيبيات، لأن التكنولوجيا الفضائية، ومعها الخيال الفضائي، لا تقبل إلا منطق التفاعلات الكونية..

وهذا يستوجب شراكات دولية..

ولا تتسنى أية شراكة فعالة بدون إنتاجات علمية..

- ولا ننسى أن علوم الفضاء لا تقتصر على مراقبة سطح الأرض، بل تغوص في جوف هذا الكوكب، لاستكشاف مواقع الثروات.. وهذا أيضا يرتبط بضرورة تطوير التعليم، ويتطلب تعميق البحث العلمي..

فهل عندنا بحث علمي في مستوى أقمارنا الصناعية؟

- وإن الفضاء الطبيعي لتنشيط وجودنا الفضائي، هو أن نضع أقدامنا على أرض اجتماعية وسياسية واقتصادية صلبة.. فعلينا بالعمل بكل جدية لبناء دولة مؤسسات، لكي نحمي دولتنا من مخاطر تداخل السلطات الدستورية، في معالجة قضايانا الفضائية..

- وسواء في الأرض أو في الفضاء، نحن دائما بحاجة إلى أحزاب وبرلمان وحكومة وغيرها، من أجل توليد وبلورة تصورات واستراتيجيات للسير قدما إلى أمام، لأن عصر العلوم الذي نحن فيه لا يقبل أن نكون مجرد مستهلكين.. العصر الفضائي الذي دخلناه لا يقبل إلا أقوياء الفكر والمعرفة..

ويجب التخلص من الطريقة المزاجية في تعيين مسؤوليات، وخاصة في تدبير وتسيير الفكر العلمي، لأن عصرنا هو عصر علمي، لا عصر جهل وعبث..

- وعلينا بالجدية العالية لكي يكون عندنا، نحن أيضا، أمن فضائي.. وهذا يعني أن بلدنا يجب أن يتطور، ويسير قدما إلى أمام، لا أن يتقهقر..

- وفي أضواء هذا الواقع، وجب الطلاق التام مع الرشوة وبقية مظاهر الفساد، حتى لا ننزلق في رحلات فضائية.. وهذا، إذا كان لنا طموح فضائي حقيقي..

- والطلاق التام مع من في مؤسساتنا قد يعتبرون أن الأقمار الصناعية هي مجرد ذر للرماد على العيون.. هؤلاء لا يفهمون أن الفضاء هو علم بلا نهاية..

وأن لا خيار لنا إلا أن نتقدم..

وهذه الخطوات الفضائية التي بدأناها، تنبني على أبحاث بلا حدود..

- ولا تستهتروا بأحلام الدول الكبرى!

لقد مضى زمن الحماية..

وحتى زمن المصالح المادية..

الدول الكبرى مقبلة على عصر المشاركة الفعلية الفعالة في الأبحاث الكونية..

ومن ليس في مستوى الشراكات الكونية، لا مكان له في عالم الغد..

- وحتى السياسة لن تبقى هي السياسة بمفهومها الحالي.. السياسة تنبني على مصالح كونية.. مصالح تكمن في سباق جنوني دولي قد أصبحنا نحن فيه..

والمصالح الدولية لم تعد تحت أقدامنا..

إنها فوق رؤوسنا..

- فيجب تكوين علماء في النانو تكنولوجيا، والتواصل الفضائي، والأمن الكوني، وفي كل العلوم التي أصبحت تنتقل شيئا فشيئا من الأرض إلى الفضاءات الكونية..

- ولا خوف على كوكب الأرض.. الخوف على الإنسان والإنسانية.. ويجب على بلدنا، وهو داخل في نادي الفضاء، أن يشتغل على تطوير الأخلاقيات الإنسانية، خاصة وأن العالم أصبح على شفا نزاعات كونية، خارج الغلاف الجوي للأرض..

والحرب الكونية - إذا كانت - قد لا يكون مكانها كوكب الأرض.. مكانها هو الفضاء.. وإذا حدثت، فليس بالنوويات، بل بتدمير متبادل للأقمار الصناعية والمحطات المدارية.. ستكون حرب الأقمار.. والمحطات..

- وعلينا بالأشغال في السلام الكوني..

إن السلام لم يعد يعني مكانا دون آخر..

السلام لنا جميعا.. في الأرض وفي الفضاء.. وفي فضاءات الكون..

وهذه ثقافة يجب أن نرعاها، لكي ترعانا..

والسلام إذا التفتنا إليه، واعتنينا به، هو بدوره لا ينسانا.. بل يلتفت إلينا ويعتني بنا..

السلام كالنبتة، تعطيك ما أنت قد أعطيتها..

تعطيك الحياة، إذا أنت أعطيتها الحياة..

- فيا بلدي،

لم يعد من حقنا أن نتراجع.. فإلى الأمام!

- إلى فوق!