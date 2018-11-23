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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | مطاراتنا تحظر على الزوار والمستقبلين الولوج إلى المرافق!

مطاراتنا تحظر على الزوار والمستقبلين الولوج إلى المرافق!

مطاراتنا تحظر على الزوار والمستقبلين الولوج إلى المرافق!
عبد اللطيف مجدوب
الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:38

توصيف الظاهرة

إذا كنت في توديع قريب لك أو مسافر فعليك فعل ذلك خارج قاعة المطار، وعليه حينئذ الولوج إلى الداخل للشروع في إجراءات الإركاب؛ من تسجيل الأمتعة واستخلاص التذاكر؛ أما إذا كنت راغبا في استقبال نزوله بالمطار فعليك انتظاره خارج القاعة، سيان بين أن يكون الطقس قارسا تصطك له الأسنان وترتعد له الفرائص، أو لافحا لا شيء يقي من حره! أما الحاجة إلى الماء فتلك مشكلة، أما المرحاض فمصيبة؛ قد تدفع بالإنسان إلى التوغل في عرض الخلاء والتستر حتى لا ترصده عيون أقمارنا الصناعية التي تشرف على مراقبة "تحركاتنا وسكناتنا".

استفسارات دون ردود

إذا كنت من أهل السؤال والاستفسار وراغبا في معرفة حقيقة الأشياء والوقوف على ملابساتها في المغرب فإياك ثم إياك أن تعمد إلى مكالمة مسؤول أو هيئة أو مركز أو إدارة؛ على المستوى الوطني أو الجهوي! فقد يجيبك البحر بدلا من أن يجيبك مسؤول، وحتى إذا كنت محظوظا أحالك "المستقبل(ة)" على رنات صوتية، حتى يركبك الصداع ومن ثم تكف عن الانتظار وتعدل عن النداء. يقول "العارفون" والعرّافون ببواطن الأمور، والذين يطلق عليهم بلغتنا العامية "بوعرّوف"، وما أكثر طينتهم: إن سحابة "الإرهاب" مازالت جاثمة على سماء مطارات المغرب لم تبرحها بعد، ما حدا بالسلطات المغربية، في محاولة منها لقطع دابر الإرهاب واجتثاث كل أسبابه، إلى عزل المسافرين عن ذويهم وأقاربهم ومن ينتظرون قدومهم أو مغادرتهم أرض الوطن؛ عزلهم خارج مبنى المطار، حيث لا مرافق "ولا هم يحزنون".. لكن ركن سياراتهم دائما خاضع للأداء..

ورغم أصوات التذمر والاحتجاج من قبل المسافرين، والتي تكون أصداؤها قد تجاوزت المطارات إلى السلطات الأمنية بوزارتي الداخلية والخارجية، فإن دار لقمان مازالت على حالها منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما عزل مطارات المغرب ـ دون بقية المطارات الدولية ـ في خانة "حالة استنفار قصوى"، وكأنها محاصرة أو مهددة بعمل إرهابي كل وقت وحين؛ علما أنه لم يسبق لها أن تعرضت لحادث من هذا القبيل على غرار ما وقع ـ مثلا ـ في مطارات دولية كبروكسيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نعم ولكن الجمعة 23 نونبر 2018 - 12:36
مع الأسف للمرة الثانية وانا مع أهلي بغينا ندخلوا معهم للقاعة منعونا وفي جو الأمطار والبرد هذا ليس معقول أبداً
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2 - مطاراتنا وكأنها تعيش .. الجمعة 23 نونبر 2018 - 12:39
....حالة طوارئ لا يمكن للأهل الدخول إلى القاعة، وحتى اقتناء الماء ممنوع مع أن مطار باريس دوغول مسموح لك أن ترافق المسافر داخل القاعة إلا المغرب واش كاينا هذي آعباد الله فشي بلاد غير المغرب
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3 - زينون الرواقي الجمعة 23 نونبر 2018 - 12:48
من يتم منعهم من دخول المطار هم أهل وأقرباء المسافر الذين يرافقونه لتوديعه أو لاستقباله وأنه لمن الغباء ان يجبروا على البقاء خارج المطار فمن ينوي القيام بعمل ارهابي ومن تحوم حوله الشكوك لا يكون مرافقاً لأمه العجوز أو ابنه وابنته المسافرة للدراسة خارج ارض الوطن .. وماذا عن العجزة من الآباء والأمهات هل في ولوجهم أيضاً لباحة المطار تهديد للأمن القومي ؟ ثم ألا يكفي كشف الأمتعة والحقائب اليدوية وتفتيش الجيوب عند بوابة المطار عند المدخل وهو الاجراء الذي يمكن اخضاع المرافقين له من تخطي الشبهات والشكوك وضمان السلامة ؟ وماذا عن محطات القطارات والأسواق الكبرى وباقي أماكن التجمعات الكثيفة هل نتصور مثلاً ألا يدخل السوق سوى من سيتبضّع ؟ نحن نعشق الحلول السهلة الاستئصالية فليبقى الكل خارج المطار على اعتبار ان كل مواطن ارهابي محتمل ومريضنا ما عندو باس ..
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4 - Observateur الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:04
On peut comprendre l'interdiction d'entrée des accompagnateurs dans les aéroports, Par contre ce qui est très grave et dévastateur pour l'image du pays,c'est les 2 heures d'attente a Casablanca et les 3 heures a Marrakech pour le contrôle des passeports à l'arrivée. Paris et Francfort reçoivent 10 fois plus de voyageurs et les choses se passent d'une manière fluide
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