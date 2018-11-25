فن التأمل الذي يُعوِزنا

رمضان مصباح الإدريسي

الحلقة الأولى:

التصميم:

1- مقدمة تاريخية.

2- مدلول التأمل.

3- الصمت مصدر للحكمة والوضوح.

4- لا تفعل أي شيء.

5- ثمانية أيام من الألم وأخيرا.

6- لا يوجد أي تأمل رديء.

مقدمة تاريخية:

ممارسة التأمل تعود إلى ما قبل التاريخ؛ وكانت تتم من خلال طقوس إنشادية موجهة إلى الآلهة استدرارا لعطفها.

وتعود النصوص الأولى المكتوبة في موضوع التأمل إلى سنة 1500 قبل الميلاد.

ولم تتخذ تقنيات التأمل كما نعرفها اليوم شكلها إلا حوالي 500 سنة ق.م.

والتأمل يرتبط، في بدايته، بالبوذية الآسيوية ارتباطا وثيقا؛ فبوذا أسس فلسفته كلها، ومنظومة قيمه، على تقنية التأمل للخلاص الأرضي والرقي السماوي.

ثم انتشرت البوذية في الصين، حيث تشكلت طقوسها الخاصة دون الابتعاد عن أسسها البوذية الأولى.

وفي القرن السادس الميلادي تأسست بالصين المدرسة التقليدية الأولى للبوذية، من طرف "زهي يي"، وقد اعتمد فيها التعاليم الواردة في البوذية الهندية.

اكتست البوذية وممارسات التأمل أهمية كبيرة، ووجدت فيها الكثير من الشعوب ضالتها.

بل حتى في الديانات السماوية، كاليهودية مثلا، إذ نجد في التوراة ذكرا لممارسة إسحق للتأمل.

وفي المسيحية اختلى نبي الله عيسى في الصحراء، ولم يكن طيلة غيابه فيها غير متأمل لملكوت الله.

وفي الإسلام ارتقى الأمر إلى ظهور مستويات راقية وعميقة للتصوف، السني والشيعي.

وهو في جوهره تأمل (1).

2- مدلول التأمل:

"توجد تعريفا ت كثيرة للتأمل، تدفع في اتجاه اعتباره، في كليته، حالة بحث روحية متقدمة.

إن التأمل الروحي ممارسة، أو انضباط ذهني، يعود إلى آلاف السنين؛ وترتبط أصوله بمختلف مناطق العالم، لا سيما الشرقية.

وهو يهدف إلى تهدئة الروح بتحريرها من "الأنا" l’ego" (2).

وبعبارات أكثر عمقا:

"إن المستهدف في التأمل هو جمالُ الصمت، والهدوء، ووضوح الروح وانجلاؤها".

إن التأمل هو الوسيلة التي بها نتوصل إلى تخلية الروح let go.

ننفصل عن العالم الخارجي، المعقد، لننفذ إلى عالمنا الداخلي الهادئ.

في كل أصناف التصوف، تُعرف التخلية كوجهة للروح الخالصة والقوية.

إن تجربة هذه الروح الخالصة، والمتحررة من أثقال العالم، هي تجربة رائعة وسعيدة، في نفس الوقت (3).

الصمت مصدر للحكمة والوضوح:

خلال تجربة العزلة هذه، يجب أن تُبذل مجهودات شخصية صعبة، لكن التفكير في أهمية النتائج، على المستوى الروحي، يجعل الإنسان يتحمل كل الصعاب.

سيتم التدرج عبر مراحل متعددة؛ كلما تقدم فيها المتأمل أحس بالتحول في كينونته كلها.

كل ما هو مطلوب توجيه الطاقة الشخصية صوب الوجهة الصحيحة.

ولتوجيه هذه الطاقة عليك أن تستحضر دائما الهدف من التأمل كما هو مبين أعلاه:

جمال الصمت، والهدوء، ووضوح الروح وانجلاؤها.

لا تفعل أي شيء:

يتمحور المجهود الذي يجب أن يبذل حول التخلي عن كل ما يثقل الروح من عالمنا المادي المعقد.

من أقوال بوذا:

"إن الشخص الذي يتأمل، بروح تنحو صوب التخلي، يصل إلى الهدف بسهولة".

خلال عزلة التأمل يتم التركيز، ليس على الروح التي تراكم وتتشبث بما نسعى إلى إثرائه فينا، ولكن على الروح التي تتخلى عن الأثقال.

قبل الدخول في مرحلة التأمل نكون مُثقلين بواجباتنا المتعددة، لكن حينما ندخل مرحلة التأمل تغدو هذه الأثقال والواجبات غير ضرورية.

نهج التخلي هذا هو الذي يقودك إلى التأمل العميق.

وليس سهلا، منذ البداية في التأمل، التخلي عن أمور لم نألف العيش بدونها.

هنا تكمن الصعوبة التي يتحدث عنها أساتذة التأمل، لكن بالممارسة تزول كل هذه الصعاب.

يمكن للمبتدئ المرور بسرعة عبر المراحل الأولى، لكن يجب الحذر لأن السرعة غالبا ما تكون على حساب الإتقان. الأمر هنا يشبه من لا يهتم بأسس المنزل أثناء البناء. سترتفع الجدران بسرعة، ولكن في النهاية ينهار كل شيء.

"إن عدم استحضار الماضي، أثناء التأمل، يعني عدم التفكير حتى في عملك، عائلتك، التزاماتك، مسؤولياتك، تاريخك؛ والمراحل الجميلة والقاسية من طفولتك.. يجب أن تتخلى عن كل تجربة سابقة، وألا تهتم إطلاقا بأي شيء.

يجب أن تتحول إلى شخص لا تاريخ له خلال المرحلة المخصصة للتأمل" (4).

نبدو حينما ندخل مرحلة التأمل، كما لو أن جميع خلايانا أصبحت صماء لا تستقبل أي مؤثرات خارجية.

هناك من يخالف هذه القناعة، ويرى فائدة ما في تأمل أحداث الماضي.

هذا خطأ لأننا حينما نتأمل مجريات حياتنا الماضية، ومهما حرصنا على الصدق، لا يمكن أن نستعيدها إلا مشوهة وغير حقيقية، وبعيدة عما جرى بالفعل.

من هنا تحتد اختلافات الناس كثيرا، حينما يتعلق الأمر بمناقشة أحداث مضى عليها ولو القليل من الزمن.

هذا ما يقع في حوادث السير، مثلا، حتى إن وقعت منذ دقائق، إذ تختلف الروايات بخصوصها مهما اعتمدنا من أشخاص نزهاء يدلون بشهاداتهم.

هذا تعرفه الشرطة جيدا.

* يسري هذا الهجر والترك حتى على المستقبل؛ فيجب، خلال مرحلة التأمل، استبعاد كل التوقعات، التخوفات، المشاريع والانتظارات.

يقول بوذا بخصوص المستقبل:

"مهما تخيلت المستقبل، سيكون مختلفا دائما"

(لا يعلم الغيب إلا الله) بالنسبة إلينا كمسلمين.

إن الحكماء ينظرون إلى المستقبل بأنه مستحيل التوقع ومجهول.

ومن مضيعة الوقت استحضار المستقبل في التأمل.

حينما يكون سندك في التأمل روحك فقط، خالصة من الماضي والحاضر والمستقبل، ستلاحظ أنها تحقق لك أمورا عجيبة، رائعة وغير منتظرة.

فعلا من لا يستطيع بلوغ جمال الصمت والهدوء في التأمل، لغلبة المشوشات الخارجية عليه، سيشعر بالإحباط.

يجب أن تحرص على ألا يكون هذا الشعور، وهو شعور كل المبتدئين، مدخلا للتأمل الهادئ والعميق. سيكون هذا هو جزاء مكابدتك وصبرك.

ثمانية أيام من الألم وأخيرا..

نستفيد من المثال الآتي درسا مهما، ونحن نخطو خطواتنا الأولى في مجال التأمل:

خصص أحد المبتدئين عشرة أيام قرر أن يجرب فيها عزلته التأملية الأولى.

ما إن أمضى اليوم الأول حتى أحس بآلام حادة في كل جسده؛ وحينما اتصل بأستاذه، ليسمح له بوقف التجربة والعودة، طلب منه هذا الأستاذ الحكيم أن يصبر يوما آخر، وسيلاحظ زوال كل آلامه.

صبر اليوم الثاني والثالث والرابع إلى الثامن والآلام هي هي.

وكم كانت دهشته في صبيحة اليوم التاسع، حينما بدا له منذ مستهل جلسته التأملية أن كل آلامه زالت، وكأنها لم تكن أصلا.

إن القوة الروحية عجيبة ورائعة، وتجعلنا نعيش تجارب سعيدة لم نكن نتوقعها.

حينما تنعزل وتشرع في التأمل، تنتابك بعد مدة هواجس الزمن: متى يدق الجرس؟ متى أفرغ من هذا؟ أو ماذا سأفعل بعد هذه الحصة؟

هذه الأسئلة ما هي إلا مؤشر على هجوم المستقبل على جلسة التأمل، وبالتالي ضياعها في لا يقينياته، كما أسلفت.

لا يوجد أي تأمل رديء:

قد تمضي جلسات تأمل كثيرة، وبعد هذا تشعر بها وكأنها لم تكن سوى مضيعة للوقت؛ لأنك لم تشعر بأي طاقة روحية متميزة، ولا بلغت مرحلة الهدوء المثالية، ولا تمتعت بجمال الصمت.

في الغد تواصل، وقد تكتشف أن جلستك حققت كل ما كنت تتوقعه.

ومن الغد قد يتبدل الوضع فلا تشعر بشيء ما يتحقق من تأملك.

وهكذا.

"أخبرني أستاذي الأول، في التأمل، بأمر بدا لي غريبا في وقته. قال لي:

لا يوجد أي تأمل رديء. كان على حق، لأن كل هذه الجلسات التأملية التي تعتبرونها مرتبكة، مشوشة، وتقع دون انتظاراتكم وطموحاتكم ما هي في النهاية سوى سلسلة من مجاهداتكم لنيل الجزاء المنتظر في النهاية" (5).

المستندات المرجعية:

1.DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DELA MÉDITATION

P :6 https://livresnumeriquesgratuits.com/data/documents/Decouvrez-les-bienfaits-de-la-meditation.pdf

2. DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DE

LA MÉDITATION .5

3- instructions de méditation

vénérable ajahn brahmavamso

vénérable ajahn nyanadhammo

p :13

http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/pdf/txt_pdf/instructions.pdf

4- المرجع نفسه. ص:15

5- المرجع نفسه. ص:19