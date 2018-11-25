الحسن الثاني والسياسة

عبد الرحمان شحشي

اعتبر الحسن الثاني "السياسة" معركة مستمرة، لذا طبق على السياسة باستمرار ما يطبق على المعارك العسكرية؛ ذلك أن "الواقع يرتفع بل إن الواقع سيرتفع إذا نحن جندنا أنفسنا في عمل بناء، فيجب أن لا نترك العاطفة تطغى علينا"، وعليه يجب التمييز بين السياسة الواقعية المبنية على الإعمال الاستراتيجي للعقل بعيدا عن الانفعالات والعواطف، والسياسة الارتجالية التي لا تميز بين العاطفة والعقل.

وفي هذا الباب، صرح الملك قائلا: "لم يسبق لي أن خضت معركة كانت سياسية أو عسكرية مرتجلة، لأن الارتجال لا يتماشى مع منطق الدولة التي من أوجب واجباتها حفظ الأمن، لهذا فالحكومة عليها في هذا الإطار أن تعمل كل ما في وسعها لكي يبقى الأمن سائدا في البلاد، وعلى الدولة أن تضرب بكل ما أوتيت من قوة على أيدي "المهرجين الذين لهم أغراض خاصة" لكي تبقى الدولة هي المسيطرة على الموقف".

وهذا المنظور للسياسة هو منظور عقلي يتعارض مع العواطف والانفعالات، لأن حفظ الأمن بالدولة هو أقوى من الانفعال وراء العواطف والميل مع الأهواء التي لا تنتج إلا الفوضى (توماس هوبز) لأن الاضطرابات تقتل جسد الدولة والأمن يعطيها المناعة، ولو كان بالعنف المشروع الذي تحتكره (الأجهزة القمعية)، فمجال السياسة ليس مجال العواطف، بل مجال إعمال العقل والحسابات الاستراتيجية بهدف الوصول إلى الغايات المسطرة مسبقا، حيث إن السياسة والصبر توأمان "فإذا كنا نستثمر رأسمال وننتظر مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة للحصول على الفائدة، فلماذا لا نصبر خمس سنوات أو ثلاث سنوات لنجني فوائد الاستثمار؟ فالصبر والأناة والمواظبة والمداومة والصمود في سياسة محددة معينة لا بد أن تأتي بثمارها ونتائجها".

وليؤكد على أنه "في السياسة نأخذ بعين الاعتبار الواقع أكثر من الفلسفة"، أي التمييز جيدا بين ما هو كائن في الواقع وبين ما ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع.

وانسجاما مع المفهوم الموسع للسياسة، فإنه يعتبر "أن السياسة يتحكم فيها كل ما هو اقتصادي–اجتماعي ولم يبق الطابع السياسي المحض المشكل رقم واحد وإنما ترك مكانه للاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية".

وبما أن "السياسة ليست من العلوم الدقيقة"، فإنها "لا تستطيع أن تعطي أجوبة قطعية عن مواضيع معينة لأن "التحليلات تتغير وانعكاسات تغيرها تجعلنا أمام التحليل والتمحيص، وبعد ذلك أمام الاختبار، والاختبارات في ميدان السياسة كما يقول "لينين": لا توزن بالكيلو ولا بالرطل، ولكن توزن ببيض النمل، لذلك نرى في بعض الأحيان أن الآراء مختلفة في الظاهر... والأهداف متباينة ولكن ربما الموازين هي التي تختلف".

وعليه، فإن "من الصعب جدا أن يقال في أي مخطط هو الحد الأدنى أو الحد الأقصى، إن السياسة مد وجزر وأخذ وعطاء، فالمفاوضات هي قبل كل شيء طرح الأوراق بكيفية واضحة أمام المفاوض، والمطلوب من المفاوض أن يطرح أوراقه بكيفية واضحة أمام الذي يفاوضه. فحينما تطرح جميع الأوراق يظهر جليا وفي الوهلة الأولى أن هناك من بينها ما يطابق الآخر، أما الأوراق التي يختلف حولها فيمكن أخذ من هنا وعطاء من هناك، فهذا لا يمكن سياسيا أن يقال هذا حد أدنى أو أقصى".

ولا فرق بين السياسة والمواقف، فكل المواقف سياسة وكل السياسة مواقف، حيث "بالنسبة لنا نحن السياسيين لا يوجد في قاموسنا السياسي فرق بين الموقف والسياسة، فموقفنا هو سياستنا وسياستنا هي موقفنا".

وعليه، فالمواقف والسياسة لديه وجهان لعملة واحدة، "فالسياسة التي نؤثرها ونسير وفقها هي السياسة التي من شأنها أن تؤمن للمغرب النصيب الضروري من التماسك والتوازن..."، يقول الملك معتبرا أن للسياسية مواسم مثل الفلاحة؛ ذلك "أن السياسة والفلاحة مدرسة واحدة، فالنتائج في السياسة... كنتائج الفصول، فكل ثمر ينضج في وقته، فالأمور بمواقيتها، فمن حاول أن يجني قبل الوقت أضاع الفاكهة، ومن لم يجن إلا بعد فوات الوقت أضاع كل شيء من الجهد الأول ومن الجهد الثاني".

ورغم كل ذلك، فإن الحسن الثاني اعتبر أنه "ليس هناك أمر مستحيل في السياسة"، فالسياسة هي أن يعرف الإنسان كيف يستثمر كل الظروف والعوامل المحيطة به وتسخيرها للوصول إلى الأهداف والغايات المرسومة مسبقا وتحويل السلبي إلى عامل إيجابي.

وفي هذا السياق، فإن "الأرقام والتوجهات الاقتصادية ليست قبل كل شيء إلا مكيفة، ورهن إشارة القرارات السياسية التي تنبني على ضوئها وتتخذ القرارات السياسية التي لا مجال في إطارها للصدفة بل تخضع للتدبير العقلاني، حيث يمكن أن أومن بالصدف، صدف الطقس، وصدف الأحداث، ولكن الصدف السياسية لا تعجبني"، لأن "السياسة تتطلب الواقعية، وعلى المرء أن لا يبالغ في الثقة"، لأنه ليس هناك القطعي والنهائي في المجال السياسي.

واعتبر الحسن الثاني السياسة "فنا" يقوم على "إعمال العقل قاعدة يلتزم بها من بيده اتخاذ القرار؛ إذ إن في التركيز على الأهم والتحلي بالصبر والاعتدال فنا هو فن الساسة ذاته"؛ ذلك أن "السياسة هي فن العيش في وئام مع الأعداء"، وهي "فن صعب المراس عسير التطبيق"، يقول الملك معتبرا "أن السياسة بعيدة كل البعد عن السذاجة لأن السذاجة في المجال السياسي خطيئة شنيعة".

لقد صنف الحسن الثاني رجال السياسة حسب "الأفكار السياسية إلى ثلاث فئات: هناك الهائجون، فالمهيجون، ثم رجال الدولة. السواد الأعظم من الفئة الأولى، أما المهيجون فإنهم يثيرون ضجيجا صاخبا، في حين يظل بروز رجال الدولة في حاجة إلى الوقت".