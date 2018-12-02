ضرورة الإسراع بتطبيق التشريع الاجتماعي على مساعدي الصيادلة

عبد الرحيم الرماح

يُعرَض حالياً على البرلمان مشروع قانون 25.14 الذي يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وهو ما يستوجب تطبيق تشريع الشغل على جميع الأجراء الذين يعنيهم هذا القانون، ومنهم مساعدو ومساعدات قطاع الصيادلة، حتى لا يتعرضوا للضرر بعد دخوله حيز تطبيق، علما بأن قطاع الصيادلة يشغل حوالي أربعة وأربعين ألف مساعد ومساعدة موزعين على عشرة آلاف صيدلية على الصعيد الوطني، ويعانون من اختلالات تكمن في:

- التلاعب في تجديد عقود الشغل دون مراعاة القاعدة الأساسية المتمثلة في إبرام عقد الشغل المستمر في حالة العمل المستمر، وعقد الشغل المؤقت في حالة العمل المؤقت.

- استعمال عقود التدريب من أجل الإدماج عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بطرق ملتوية؛ حيث لا يتم دمج المتدربين إلا في حالات محدودة.

- عدم توفر بطاقة الشغل رغم أهميتها في إثبات علاقة الشغل.

- عدم توفر بيانات الأجر رغم أهميتها في معرفة قيمة الأجرة المتوصل بها وعلاقتها بسلامة التصريحات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- عدم احترام الساعات القانونية رغم أن طبيعة القطاع لا تبرر وجود هذا النوع من الاختلال.

- عدم احترام عطل الأعياد الدينية والوطنية في كثير من الأحيان، وهو ما يحدث في عدة جهات وأقاليم (هذا التراجع الخطير المتعلق ببرنامج المداومة الذي ظل معمولاً به منذ مرحلة الاستعمار الفرنسي ولا يشكل أي ضرر مادي على الصيادلة كما أنه لا يمكن التمييز بين الأعياد الوطنية والدينية لكونها لها القوة القانونية نفسها).

- عدم احترام العطل الأسبوعية حيث أصبحت نسبة كبيرة من الصيدليات تشتغل خلال أيام العطل، وخاصة في المناطق القروية.

- عدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر على علته رغم أن طبيعة العمل في هذا القطاع ونوعية التأهيل الذي يتوفر عليه المساعدون والمساعدات تستوجبان أن يتقاضوا أجورا أكثر من الحد الأدنى.

- عدم التصريح لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريح، وما لذلك من انعكاسات سلبية على العاملين تؤدي إلى حرمانهم من الخدمات التي يقدمها الصندوق بشكل جزئي أو كلي.

كل هذه الأشكال من الانتهاكات لها تأثير سلبي على مساعدي ومساعدات الصيادلة، وعلى الصيادلة أنفسهم من حيث عدم التوازن في نسبة الأرباح بين الذي يطبق القانون والذي يتلاعب في تطبيقه.

مما يستوجب وضع برنامج من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تطبيق التشريع الاجتماعي على جميع الأجراء المعنيين بهذا القانون، دون أن ننسى وجود نسبة من الصيادلة يطبقون القانون وتربطهم علاقات جد طيبة مع المساعدين والمساعدات، ومن هنا لا بد أن ننوه بالمجهودات التي يبذلونها.

كما أن هناك نسبة من الصيادلة يعانون من صعوبات اقتصادية، غير أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا لهضم حقوق وواجبات المساعدين والمساعدات، بل على العكس من ذلك إن احترام القانون من طرف الجميع يساهم في تقوية هذا القطاع وفي تنميته وفي تطوره وتقدمه، وليس العكس كما يروج ذلك البعض.

ومما يساعد على تحقيق هذا الهدف كون هذا القطاع مؤطر بشكل جيد ويتوفر على تمثيلية مهنية وعلى غرف نقابية لها حضور في جميع الجهات والمدن والأقاليم.

ملحوظة:

هذا المقال يدخل في إطار المساهمة في النقاش من أجل تطبيق تشريع الشغل على جميع الأجراء، ويأتي في سياق المقالات التي سبق أن ساهمت بها حول مهنيي وأجراء قطاع النقل وعمال المقاهي والمطاعم والتعويض عن فقدان الشغل...