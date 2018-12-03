احتجاجات فرنسا.. موت الأحزاب والنقابات ..

نورالدين برحيلة

أزالت الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة ضد "إصلاحات" الرئيس الشاب ماكرون وحكومته الفاشلة، ورقة التوت عن غابة الفساد السياسي في فرنسا، وأعلن المحتجون من خلال توشحهم باللون الأصفر، أن حياتهم أصبحت باهتة صفراء، جراء تغول لوبيات الأثرياء وتنامي معدل الفقراء، والخطير انقضاض ماكرون على القيم الفرنسية وأهمها "الحرية" حيث قام بفعلته الشنيعة حين طرد الصحفيين من قصر الإليزيه.

المحتجون حملوا صورا تُشبِّه ماكرون بالملك لويس السادس عشر الذي أعدمه الثوار بسبب استبداده وطغيانه، في إشارة للصلاحيات الواسعة التي منحها ماكرون للشرطة بذريعة مكافحة الإرهاب، وصورا أخرى كاريكاتورية لنابليون إمبراطور المغامرات التي أدخلت فرنسا في ترسانة من الأزمات.

رفع المحتجون لافتات عباراتها واضحة تسمي الأشياء بمسمياتها.. "ماكرون فرنسا ليست للبيع".. "المزيد من البطالة.. مزيد من الانتحار".. "كفى من رفع الأسعار".. "لا للمزيد من الضرائب".. "ماكرون يهدد فرنسا".."كفى من الشعارات".. "ماكرون bla bla"".."أوقفوا ماكرون".

خلخلت الاحتجاجات الفرنسية الكثير من المفاهيم(مفهوم الدولة، مفهوم الحزب، مفهوم النقابة، مفهوم المواطنة..) كاشفة الكثير من المفارقات les paradoxes والمعضلات والصدمات، يمكن توضيحها عبر التقابلات التالية: الدولة\الحكومة، الشعب\الحزب، النضال\النقابة، المواطنة\العبودية..، هكذا هتف المحتجون الدولة ليست هي الحكومة، والشعب ليس هو الحزب، والنضال ليس هو النقابة، والمواطنة رفض للعبودية، والمواطنون ليسوا هم أصحاب القرار.

لم يسمح المحتجون بحضور الأحزاب التي أعلنوا موتها، كما أعلنوا موت النقابات التي تحولت إلى حصان مشلول يحتاج رصاصة الرحمة مقابل باطرونا قاسية وإدارة بيروقراطية، والنتيجة فقدان شريحة كبيرة من الفرنسيين "الثقة" في المؤسسات الرسمية (الحكومة،الأحزاب، النقابات) سيما وأن الإصلاحات الاقتصادية الماكرونية، لم تُطبخ جيدا، بسبب قصور خبرته، وافتقاره لديبلوماسية شيراك ودهاء ساركوزي.

ما عاد الفرنسيون يطيقون تحمل المزيد من الضرائب، ما عادوا يستطيعون المزيد من الاقتراض، بعدما ابتلعت مؤسسات السلف معظم رواتبهم، هم يحتاجون إلى الزيادة في أجورهم كي يتمكنوا من ترميم حياتهم، لا الزيادة في الأسعار خصوصا سعر الوقود والمنتجات الضرورية، ما عد الفرنسيون يريدون تمثيل دور الثري المفلس الذي يكابر بأناقته المزيفة، أو المريض المهدد بالموت الحتمي والذي يخدع نفسه بالأدوية الوهمية L'Effet Placebo، لقد قال المحتجون نريد حياة أفضل، لقد تعبنا.

لقد زلزل الاحتجاج الفرنسي مجموعة من الأفكار الجاهزة، سحب البساط من تحت أرجل المؤسسات الرسمية، خصوصا الأحزاب والنقابات، مؤكدا أن العمل السياسي من حق كل المواطنين، ولا يمكن للحزب أن يمارس الوصاية على الشعب ويختطف منه الممارسة السياسية، كما أن النقابات ما عاد بإمكانها أن تحتكر النضال، النضال من أجل فرنسا متقدمة، والنضال من أجل العيش الكريم هو واجب جماهيري.

الاحتجاج في فرنسا ليس شغبا فوضويا أو مؤامرة ضد فرنسا، بل هو تعبير عن وجود أزمة حقيقية، أزمة شغل، أزمة طبقية، أزمة عنصرية يكابدها المواطن الفرنسي الفقير الذي أتعبته القروض، والأزمة الكبرى هي أزمة الشباب الفرنسي الذي سئم من المسرحيات الرديئة، مسرحية المجتمع المدني، ومسرحية فرنسا العظيمة وهو يرى مستقبلا ضبابيا تزيد من ضبابيته قوانين الشغل الماكرونية التي منحت طأطأت رأسها لإقطاعيي أرباب الشغل، وحولت الشغيلة إلى أقنان ضمن نظام فيودالي يذكرهم بمآسي لويس السادس عشر، والملك ماكرون كما يحلو للمحتجين وصفه، ابتلع المنجل والأصوات الجماهيرية التي كانت تتغنى بحبه أمس، هي نفس الأصوات التي تطالب بإبعاده اليوم، بعدما فاقم أزمات الشعب الفرنسي..

في المغرب حين احتج المغاربة في الحسيمة، اجرادة، وزاكورة.. ضد الفساد، ضد التفقير، ضد العطش، ضد التهميش، وزع القضاء مئات السنوات من السجن على المحتجين، في حين أن الاحتجاج هو تعبير عن وجود "أزمة" تتطلب حلا عاجلا، لا اعنقالا عاجلا.. وإذا كان الفرنسيون الذين يتمتعون بالكثبر من الحقوق، يشتكون من رفع الأسعار، ويطالبون بالرفع في الأجور، وينددون بالغلاء.. ويكفرون بالأحزاب والنقابات ويصفونها بالعميلة.. فهل الوضع المعيشي المتأزم في المغرب يا ترى سيصلح بقطار البراق؟

اليوم إضرابات قطاع الصحة المتتالية، واحتجاج شغيلة الصحة التي وجدت نفسها في فوهة المدفع أمام المواطنين في مستشفيات خاوية على عروشها، بأجهزة معطوبة وبنيات هشة، وقة أطر، بعدما تخلت الدولة عن واجباتها تجاه صحة المغاربة، ومضيها في وأد الصحة العمومية، ودفع الكثير من الأطباء للاستقالة لصالح العيادات والمصحات الخصوصية، وأزمة التعليم التي تنذر بمستقبل مخيف، جيل بلا هوية، بلا قيم، بلا كفاءة، أزمة البطالة، أزمة غياب المشروع المجتمعي، وازمة انتصار الفساد وتموقع المفسدين في الصدارة.