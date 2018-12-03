فن التأمل الذي يُعوِزنا

رمضان مصباح الإدريسي

الحلقة الثالثة:

أسس التأمل مشيا، واختيار موضوع التأمل:

علَّم بوذا أربعين موضوعا مختلفا للتأمل في حالة المشي، سأستعرض بعضها في الآتي:

1.10:

الشعور بوضعية المشي:

ركز، وأنت تتمشى، على باطن قدميك، فما إن تلامسا الأرض حتى تشعر بذلك، وما إن ترفعهما حتى تشعر بإحساس مختلف وهكذا.

وكلما تقدمت في المشي اختلف إحساسك في الحالتين: رفع القدمين وإنزالهما.

بعد هذا ستغيب بعض الأحاسيس كلية لتحل محلها أخرى. المهم أن تنتبه إلى كل هذا وأنت تمشي.

هذا يتماشى مع السير بقدمين حافيتين، على طريقة الرهبان البوذيين. لكن لا بأس من انتعال نعالٍ خفيفة، إن اقتضى الحال؛ المهم أن يظل الإحساس بباطن القدمين قائما.

2.10:

من التأمل جالسا إلى التأمل مشيا:

إذا بلغت بروحك مرحلة الهدوء التام، أثناء التأمل في موضوع ما، وأنت جالس؛ فما عليك إلا مواصلة تأمل الموضوع نفسه وأنت تمشي.

في حالة بعض المواضيع التأملية الدقيقة، كالتنفس، يتطلب الأمر مراحل لتبلغ الروح مرحلة الهدوء التام.

لا يمكن البدء بمثل هذا الموضوع في التأمل مشيا.

وعليه، اكتفِ بالتركيز على الإحساس بباطن قدميك.

هناك مواضيع كثيرة للتأمل، يمكن الانتقال بها من وضعية الجلوس إلى وضعية المشي.

نمثل هنا بما يسمى المنازل الإلهية الأربعة: اللطف، الرحمة، السعادة وتساوي الأرواح.

في ذهابك وإيابك ركز على كل منزلة على حدة.

3.10:

اختيار تعويذة:

أثناء التأمل مشيا قد يحدث، بفعل سكينة الروح، أن يغالبك النوم؛ والحل يكمن في تعويذة تختارها وتشرع في ترديدها، مع رفع وتيرة المشي لتثير يقظتك.

يمكن أن تردد أي شيء يجعلك يقظا.

بالنسبة إلى البوذيين، وحين تفشل جميع محاولاتهم في صد النوم، يشرعون في ترديد كلمة "بودهو"، وتعني "بوذا في القلب.

كان أول من رددها أستاذ التأمل مشيا في الغابات التايلاندية، الراهب تان أجاهن مون.

في البداية لم يكن سكان القرى التايلاندية يعرفون معنى التأمل، وحدث أن اقتفوا أثر هذا الراهب ذات يوم، وحينما رأوه لا ينظر إلا أمامه ظنوا أنه يبحث عن شيء ضاع منه.

تقدموا منه يسألون إن كان بحاجة إلى مساعدة في ما يبحث عنه.

فأجابهم: ساعدوني بترديد: "بودهو" مشيا.

هكذا تعلم الكثير منهم التأمل، وحققوا نتائج مهمة، حسب ما حكاه هذا الراهب نفسه.

ولك واحد أن يردد ما يراه مناسبا، وفق عقيدته: "سبحان الله" مثلا.

4.10:

اختبار عدم الثبات:

في الذهاب والإياب التأملي لا يمكن أن نتأمل في كل شيء، حتى نجد أنفسنا أمام اللاشيء.

نتأمل ونبحث في أشياء محددة، منها مثلا "اختبار عدم الثبات" Impermanence.

يتعلق الأمر بملاحظة سياق التحول، وكيف أن كل شيء يُعد موضوعا للتغير.

نبلور تصورا واضحا حول ظهور وزوال كل تجربة.

إن الحياة عبارة عن سياق دائم من الظهور والاختفاء. كل شيء يخضع لهذا القانون الطبيعي.

من خلال تأمل هذه الحقيقة نقف على خصائص الوجود.

نتأكد من كون كل شيء يمضي إلى تحول. كل شيء غير كامل وغير مقنع، ولهذا فهو في تحوله يصبو إلى الكمال دون أن يبلغه.

كل شيء بدون هوية جوهرية.

ونمضي مشيا في طريق، ونحن نتأمل في هذه الخصائص الأساسية للطبيعة.

5.10:

استحضار الكرم والفضيلة:

توقف بوذا طويلا عند الكرم والفضيلة.

ومن هنا واجب التركيز، أثناء التأمل مشيا، عليهما، من خلال تساؤلات من قبيل: أي سلوك فاضل قمت به اليوم؟ ماذا أنجزت اليوم في مجال الكرم والسخاء؟

أحد أساتذة التأمل كان يقول: "إن أحد الأسباب التي تجعل بعض الناس، الذين يتعاطون التأمل، لا يتحقق لهم الهدوء الروحي التام، هو كونهم لم يفعلوا ما فيه الكفاية من خير خلال يومهم.

إن الخير فراشٌ للسكينة، وقاعدة للسلام الروحي، فإذا كنا لطفاء في يومنا، وصدرت عنا كلمة طيبة، عمل جيد، تعاطف، فإننا نكون بهذا قد هيأنا أساسا متينا للتركيز في تأملنا، وبلوغ الحكمة".

إن تذكر أعمالنا الخيرة هو بحد ذاته موضوع للتأمل؛ وهو مطلوب بإلحاح حينما تكون أرواحنا قلقة، مضطربة، وفي حالة غضب أو إحباط.

إذا أعوزت السكينة روحكم فتذكروا أعمالكم الخيرة. لا يتعلق الأمر هنا بتضخيم الأنا، بل بالاعتراف بقوة الخير، وكل ما هو صالح.

إن الأعمال الخيرة تجلب السعادة للروح.

كل هذا يصلح موضوعا للتأمل أثناء المشي.

6.10:

استحضار الجسد موضوعا للتأمل:

بالمعنى المادي الصرف، الذي سينقلك إلى المستوى الروحي، حيث تقتنع بأن الجسد، بكل مكوناته، ما هو إلا تراب، وسيعود إلى التراب.

من هذا المدخل السطحي ستنتقل إلى العمق، إلى ارتباط الروح بالجسد، في مرحلة معينة، وبعد هذا ينفك هذا الارتباط، فتسمو الروح وينطرح الجسد راجعا إلى أصله الأول.