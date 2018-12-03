الجامع المانع في الشعر الأمازيغي التقليدي

محمد فارسي*

يواجه الباحث في مجال الأدب الأمازيغي عدة صعوبات في تحديد معالمه، نظرا لقلة الدراسات التي أنجزت في هذا الصدد، بالإضافة إلى كمه المتنوع والمتميز من جهة أخرى؛ فبعد الدراسات الكولونيالية التي أجريت على المغرب، والتي كان هدفها الحقيقي هو تطويق هذا الشعب ثقافيا وفكريا من أجل الدخول إليه عسكريا فيما بعد، فإنها قدمت خدمة كبيرة للباحثين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين اليوم، من أجل العودة إلى الماضي الثقافي لمعرفته وتفحصه، وخاصة أن ما ميز الشعب الأمازيغي على مر العصور طابعه الشفوي.

بعد التطور المرير الذي وسمت به الأمازيغية إلى حدود هذا اليوم، وبوصولها إلى هذا الإنتاج المتواضع من الدراسات الوطنية، نجد أنه من الممكن على أي باحث أن يغوص في عمق الإشكالات الأكثر تعقيدا ليفك أسرها، بغية تقعيده للأجزاء المكونة للأمازيغية من لغة وأدب وثقافة؛ فمن بين هذه الإشكالات، نجد كيفية بناء المعيار وتنضيد أنماط الشعر الأمازيغي التقليدي، هذا الموضوع الذي رافق الأستاذ الباحث جمال أبرنوص لسنوات، إذ يعتبر هذا الدرس محاولة لاستقراء روح هذا الشعب على حد تعبير الأستاذ حسن أوريد. وبدوري، كنت من الطلبة المحظوظين آنذاك بمواكبة هذا الموضوع باعتباري طالبا للأستاذ جمال أبرنوص في موسم 2015-2016، عندما كان يحاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول بوجدة ولا يزال كذلك اليوم. وكنت ألاحظ أن هذا الموضوع يسيطر على فكره، غائص في أعماقه الذي أنبتته، وبالخصوص أن المادة التي كان يحاضر فيها هي الأدب الأمازيغي، واليوم، يصدر كتابه تحت عنوان '' تيبولوجية الشعر الأمازيغي التقليدي، بناء المعيار وتنضيد المعيار''، الذي يعدّ بوصلة متقنة لتحديد الطرقات نحو معرفة أنماط الشعر الأمازيغي التقليدي بجهة الريف على وجه الخصوص، والذي طالما كان موضوعا شائكا وفي الوقت نفسه مستعصيا على أي باحث يود تناوله. لهذا، نجد، على حد تعبير الأستاذ عبد السلام خلفي، أن الباحث قد وضع إحدى اللبنات الأساسية في صرح مشروع تيبولوجية الشعر الأمازيغي التقليدي.

إن الأستاذ جمال أبرنوص لم يقع في فخ الإسقاطات الجاهزة، كما جرت العادة من لدن الكثير من الباحثين في هذا المجال؛ بل انطلق من البنية ذاتها التي تشكل هذا الموضوع، مستعرضا أن الشعر العربي لم يعرف شيئا اسمه الأجناس-الأنماط الشعرية، ولكن عرف ما سمي بالأغراض... أما الشعر الإغريقي الذي أسس نظرية الأجناس الأدبية فقد تم تنميطه بناء على معايير عروضية. وعلى غراره أيضا، تم تنميط الشعر اللاتيني الذي اعتبر فيه شكل القصيدة مؤشرا حاسما يدل على انتمائها الأنماطي. أما الشعر الريفي التقليدي فيبدو، بالنظر إلى عناية مبدعيه ومردديه بالإيقاع، وتركيزهم على حجم القول في تمييزهم لأنماطه المركزية (إيزري izri، وثاقسسيست (Ṯaqessist (جمال أبرنوص، تيبولوجية الشعر الأمازيغي التقليدي (بناء المعيار وتنضيد الأنماط)، ص.ص: 105،106). وهذا ما يضيف إلى هذا البحث سمة أكثر علمية، على مستوى تحديد الأنماط وبناء المعيار، التي تحدده كفاية معيار الضمن-نصي.

إن القارئ لهذا الدرس المتين سيجد نفسه أمام لغة يسيرة وممتنعة، لا يمكن للقارئ أن يتوه بين أسطره، نظرا لتسلسل المعطيات فيه بشكل متقن، بالإضافة للببليوغرافية القيمة التي استند إليها. لهذا، نجد أنفسنا أمام جامع مانع في الشعر الأمازيغي التقليدي، وخاصة الريفي منه، إذ حدد أنماطه الشعرية الباقية منه والذاهبة إلى الزوال، بتخصيصه له فصلا مستقلا في الأخير تحت عنوان: الأنماط الشعرية الريفية التقليدية، بناء المعيار وتنضيد الأنماط، ونجد أنه فصل كل نمط على حدة مبينا إيقاعه ووزنه الخاص، ليصل في الأخير إلى خطاطة جامعة على رأسها النمط الشعري الأم (إزران،Izran)، الذي ولد من جهة (إزران ن لالا بويا izran n lalla buya) المتفرعة بدورها إلى (إزري izri، ثاقسيست Ṯaqssist، لعايطة lԑayṭa)، بالإضافة إلى التفرع الذي حصل لـ(إزري izri) وأنتج لنا (إزري إيموذن izri imuḏen، إزري أتنعاشي izri atenԑaci، إزري أقوضاض izri aquḍaḍ)، ونجد من جهة أخرى فرع (إزران ن ثانا izran n ṯanna) الذي يتفرع إلى (ثاواريانت awaryantṯ) بالإضافة إلى (ثانضامت ṯanḍamt) (المرجع نفسه، ص: 122).

بعد هذه الرحلة البحثية التي خاضها الأستاذ جمال أبرنوص، نجد في الأخير أنه قد هزم إشكالية الاصطلاح التي كانت غائبة على هذا الموضوع منذ عقود، بالإضافة إلى التصنيف الذي وصل إليه من خلال منهج رصين وبحث في الميدان. وهذا ما يجعلنا أمام عصارة يمكن لأي باحث في الدراسات الأمازيغية أن يستند عليها كدليل للدخول إلى فك أسر إشكاليات عدة أخرى ما زالت عالقة في سماء الأدب الأمازيغي.