فانطازم العنف والاستبداد عند المغاربة!

مراد الضفري*

الأسباب التي جعلتْ المغاربة، على مرّ التاريخ، خاضعين مُستسلمين لحُكامهم المُستبدين، مُبجلين لإستقرار "القوي" وعازفين عن "الحق" خوفاً من "العنف" من المؤكد أنها كثيرة ومُتشعبة ولا يمكننا حصرها في مقال! لكن الباحث في ثنايا سوسيولوجيا الشعب المغربي سيجد أن أهم سبب يستحق التوعية به بين كل تلك الأسباب هو نمط "التربية" التي تلقاها الأطفال المغاربة في كنف عائلاتهم منذ العصور الحديثة على الأقل إلى الآن. نمط تربية يُذكي "فانطازم القوة" في مِخيال الطفل (مواطن المستقبل) ويجعله يؤمن بأن من يَملِكُ وسائل القوة والعنف والقادر على الطغيان والاستبداد هو من يحقُّ له أن يحكم ويسود وبالتالي يستسلم له نفسيا بدون تردد أو مقاومة ويُخيّل إليه أنه "الحاكم الشرعي" !!

أمثلة كثيرة يُمكنني أن أسوقها لكم كي تفهموا مرادي في هذه النقطة. خذوا عندكم مثلا كيف ينظر غالبية الأطفال المغاربة إلى والدهم الذي يمارس "العنف" على "والدتهم" وعلى باقي أطفاله الصغار، هم لا يفهمون مسببات ذاك العنف وظروفه، لكنهم نفسيا يتم إدخالهم في صيرورة التطبيع مع "فانطازم القوة" التي تجعلهم يؤمنون بأن "القوي" يحقُ له أن يبطش ويستبد ويخافه الجميع لذلك ستجدون أن الأطفال منذ صغرهم يبحثون عن "القوة" و"البطش" في لُعبهم وهواياتهم (المصارعة، الأسلحة، محاكاة البوليس والعسكر وفنون القتال...) ويتباهون أمام أقرانهم بقوة وعضلات والدهم أو اخيهم أو ابن عمهم ... وستجدونهم أيضا ينساقون في جماعات صغيرة أو كبيرة في المدرسة أو الحي تحت قيادة طفل "زعيم" كل مؤهلاته هي "القوة" والقدرة على "البطش" وكل من يرغب في التفوق على "الزعيم" عليه أن يصارعه وإذا هزمه سيجد كل القطيع ينساق وراءه بكل احترام واستسلام لأن "القوة" هي أساس شرعية الحاكم في الجماعات ولا مجال للجوء إلى آليات أخرى في تنظيماتنا، منذ الطفولة، كآليات الحوار أو الحجة أو العقل أو إحقاق الحق.

لذلك علينا ألا نستغرب أن الأطفال في مجتمعنا طوروا لغةً مبنية على "العنف" و"البطش" مثل "غادي نفرشخك" "دابا نضرب مك" "دابا نفركع لمك عينك" "نغلبك"... وهذه العقدة هي التي تطورت في شخصية المجتمع ككل حتى أصبح مستسلماً خاضعاً بلا وعي للحاكم صاحب القوة والبطش. وأكيد تُشاهدون في حياتكم اليومية كيف يُمجد المواطنون جلادهم ويحترمونه ويتغنون باسمه حتى أن الكثير يحنُّ في المغرب مثلا إلى طغيان "الحسن الثاني" و"عصا المخزن" !! ببساطة لأنهم يحاولون إشباع نهم "عقدتهم الطفولية" المتمثلة في "فانطازم القوة!!

في نفس السياق، كل شيء تربى عليه أطفالنا تم مزجه بالعنف، حتى الجنس الذي خلقه الله كرابطة روحية وجسدية بين جسدين وفق معايير محددة تم تحويله إلى أداة تُحاكي ممارسة العنف والبطش، حيث يتنابز الأطفال بأعضائهم الجنسية وبالفعل الجنسي في الشوارع لأن في مخيالهم "الأب القوي العنيف" يمارس الجنس على "أمهم الضعيفة المستسلمة" كما يمارس عليها العنف وبالتالي فهم يبحثون غريزيا عن "شرعية السيطرة" من خلال أدوات العنف بما فيها الجنس! لذلك ننظر في مجتمعاتنا إلى "الرجل" هو المُمارس (وحده) للجنس على المرأة وهي لا تمارسه عليه، بمعنى آخر، الرجل هو دائما "الفاعل" في العلاقة الجنسية والمرأة هي "المفعول به" في حين أن الجنس هو ممارسة طبيعية ثنائية تفاعلية!! وهي نفس النقطة التي تطورت في مخيالنا لننتج عبارات من قبيل : "الدولة تنكحنا"، "الحياة تنكحنا"...

في جانب آخر، ستلاحظون أن الأطفال لا يستطيعون انتقاد وتوبيخ الطفل القوي "الزعيم" في حضوره ومواجهته بل يلجؤون للشكوى منه وانتقاده عند غيابه أو لدى أفراد العائلة وفي الأماكن المغلقة وهي تماما نفس العقدة النفسية التي تطورت عند البالغين من جموع الشعب الخاضع المستسلم حيث تراهم ينتقدون "الاستبداد" و"الطغيان" في الطاكسيات ووسائل النقل والحمّام وعلى كراسي المقاهي وفي الجامعات والصالونات الخ... لكن بمجرد ما أن يقفوا أمام "المستبد" و"الطاغية" يركعون له ويُمجّدون اسمه! هي عقدة "ليبيدو" يجب إشباعها بكل بساطة، حتى أن المثقفين الخاضعين لا ينجون من هذه العقدة!

ولابد لي أن أشير هنا إلى حيلة الليبرالية والرأسمالية المتوحشة التي فطنت إلى هذه "العقدة الطبيعية" عند البشر، عقدة "الهيمنة" و"العنف" (هناك دراسات توضح أن هذه العقدة حيوانية مكتسبة من الطبيعة!!!) فقامت بتضخيمها وجعلها أساسا لتسويق الأنماط الاستهلاكية على مستوى الاقتصاد ونمطاً للسيطرة والإخضاع سياسياً، سأعطيكم أمثلة بسيطة كي لا أطيل، أنظروا للسينما كيف تسوق للبطل الخارق الذي يبطش بخصومه، أنظروا كيف تقنع المرأة بأن تختار رجلا مفتول العضلات وقوي النفوذ المادي والسلطوي، انظروا إلى تسويق العنف في برامج الكاتش وفنون القتال... أنظروا إلى سباق التسلح العالمي وفرض القوي إرادته على الضعيف، بل حتى في الأفلام الإباحية تسوق للجنس الاستبدادي العنيف Hard Porn وكذلك في الإعلام والاشهار والمنتوجات الثقافية كلها تغذي "عقدة السيطرة" وفانطازم القوة لتبقى الشرعية عند "الحاكم القوي" لأن الخاضع يؤمن بأنها "سُنة الحياة" و"طبيعة الإنسان والمجتمع"!!!

*كاتب وروائي من المغرب