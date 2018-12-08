القراءة قد تغدو سماعية فقط (القارئ الآلي e-Reader)

عبد اللطيف مجدوب

ماذا تعني الكتابة في زمن اكتسحت فيه الصورة الرقمية كل مجالات المعرفة، من أشرطة وأخبار ومنشورات وبرناميات إلى الكتاب الرقمي الذي أصبح هو الآخر مهددا بالزوال إذا لم يخضع لآليات القراءة السماعية التي تعفي القارئ من عناء توظيف بصره في القراءة وقراءة القراءة .

عامل السرعة والاقتصاد في الطاقة وبذل المجهود انتقل إلى مجال الإنتاج المعرفي وتحديدا المطالعات ليغزوها ويحولها إلى سماعية، وفي أفضل صورها مقترنة بمعزوفة موسيقية دالة وصور متلاحقة إذا كانت سردية حكواتية. القراءة السماعية هذه لها ميزة في ملاحقة قراءة السطور، لكنها لا تسمح للمستمع "التقليدي" باستعمال آليات الربط بين الفقرات والوقوف على الأفكار الرئيسة والجزئية، أو حتى القراءة بين السطور، ولو أن توقيف الشريط وإعادة تشغيله بدرجة معينة بات ممكنا.

هذه القراءة، بهذه المواصفات، تعد إحدى التقنيات التي توظفها المدرسة الابتدائية في اكتساب المهارة القرائية لدى التلاميذ؛ يتلو الأستاذ النص على مسامع التلاميذ، ويوجه رزمة من الأسئلة حول الفكرة المركزية للنص ومعانيه العامة.. وهي في مجملها آليات لتمهير أذن التلميذ على حسن تلقي الخطاب وتركيزه وتوجيه انتباهه.

الاتجاه إلى رقمنة الإنتاج الفكري

إلا أنه، في ظل العالم الرقمي الذي أصبح يجتاح حياتنا، أصبحت الوظائف البيولوجية للإنسان مهددة بانحسار تام، والاتجاه إلى تعويضها ببدائل أخرى "اصطناعية" على شاكلة الروبوت Robot الذي آلت إليه هذه الوظائف، حتى أصبحت طاقته ذات خصوصيات قادرة على أن تقرأ وتكتب لصاحبها وتصحح له النصوص وتنتقي له من عيون الأدب العالمي. كما أضحى ممكنا، في غمرة إقبال الإنسان على اقتناء نظيره الآلي، أن يترجم له النصوص بدقة متناهية، وكل ما تجود به المطابع الرقمية Numeric فيسردها لـ"سيده" ويتوقف.. أو يستعيد فقرات منها أو يذكره بأفكار مشابهة لها وردت في كتاب أو مطبوع رقمي آخر. وهكذا؛ وبفعل تراجع نسب القراءة الورقية على مستوى العالم سيبقى أمام المؤلف والكاتب والقصاص والروائي وكل باحث أو عالم أو فيلسوف أن يتجه إلى رقمنة digitize إنتاجه الفكري وصبه في قوالب تقنية ذات مواصفات متنوعة؛ تسمح بإجراء عمليات عديدة، كالقراءة الآلية للنص وتحليل فقراته واستخلاص الأفكار العامة وإجراء مقارنات بينها.. وهي في عمومها ـ كما نلاحظ ـ روبوتية Robotic، لا نعلم ما إذا كانت تتفق مع آراء المستمع، وإن كان الزمن لم يعد متاحا لتفرغه لمثل هذه العمليات القرائية.

روبو صغير متعدد الوظائف (Mini Robot multiple fonctions)

العديد من المدارس في الدول الغربية وآسيا، وبالأخص اليابان، عمدت إلى هذه التقنية التكنولوجية المتطورة جدا، صممتها بخصوصيات مندمجة مع برامجها ومناهجها التعليمية داخل المدارس اليابانية، حيث تمكن الطفل، منذ سن مبكرة، من التعامل مع الروبوت في مجال إقراء القصص Readout والنصوص الوظيفية والموسيقية (نوطا) لتمهير حاسة سمعه على إدراك المعاني ووظائف الأشياء، دون الحاجة إلى استعمال بصره، أو أحيانا تكون مقترنة بصور على السبورة التفاعلية لتجويد وتدريب الحاستين القرائيتين في آن واحد (سماعية بصرية).