الميثاق العالمي للهجرة

عبد الرحمان شحشي

1. المنتدى قبل المؤتمر:

في الواقع سبق اعتماد ميثاق الهجرة-مراكش من طرف 150 دولة حاضرة بالمؤتمر الدولي يومي 10 و11 دجنبر، المنتدى العالمي حول الهجرة تحت شعار: "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية" أيام 5 و6 و7 دجنبر، وكان للكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة الوزير المغربي "عبد الكريم بن عتيق"، عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، صدى طيبا داخل ردهات المؤتمر وبين وفود المؤتمرين، حيث ترافع عن وجهة نظر المغرب أمام دول العالم فأقنع وفود الحاضرين، وشد انتباه الصحافيين من كل بقاع المعمور، وفي الوقت نفسه كان حاضرا بقـــوة وفي الميدان يوميا لإنجاح المنتدى، وبالتالي المؤتمر.

وبعد تدخلات "المتكلمين الرسميين" (Official speakers) وتألق السيد "ندير"، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، توزع المؤتمرون، في اليوم الموالي، من باحثين ومتخصصين في شؤون الهجرة واللجوء وجمعيات المجتمع المدني وأرباب العمل وممثلي القطاع الخاص الدوليين، والجميل هو جلوس" الباطرونا" جنبا إلى جنب مع ممثلي العمال المهاجرين ودول الاستقبال في ورشات موضوعاتية، كما حصل في الورشة التي نظمتها دولة قطر حول تجربتها في تدبير سياسة الهجرة وكانت ورشة ساخنة بامتياز حيث تدخل وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري لبسط رؤية دولة قطر 2030 لتدبير سياسة الهجرة، والتي تتواجد بها 160 جنسية من العمالة المهاجرة، مركزا على مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها قطر لتحسين ظروف المهاجرين، على رأسها إلغاء "نظام الكفيل"، الذي مازالت تعتمده بعض الدول الخليجية، وهو نوع من "العبودية المبطنة في قفاز نظام الكفالة"، واستبداله بعقد العمل.

وبالرغم من تدخل ممثل منظمة أرباب العمل الدولية الذي كانت ورقته متناغمة مع الطرح القطري، فإن تدخل الســــــــيد "ويليام بوزييه"، المنسق الإقليمي لمنظمات المهاجرين بآسيا، اعتبر أن هذه الاتفاقية وغيرها مهمة ولكن تواجه تحديات حين نكون بصدد تنزيلها ما بين دول المنشأ ودول العبور ودول الوصول/الاستقرار أو التوطين.

لقد أكد السيد "ويليام بوزييه" أن منظمات المجتمع المدني لديها من التغذية الراجعة ما يجعلها آلية فعالة للمساهمة في حل قضايا الهجرة.

2. تألق المغرب وقطر:

وللإنصاف، فبالرغم من مشاركة العديد من الدول العربية في المنتدى، فإن المملكة المغربية ودولة قطر كانتا الدولتان الوحيدتان اللتان نظمتا أكثر من ورشة موضوعاتية. وهنا أذكر فقط الورشات التي حضرتها للمغرب: الورشة المنظمة من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري "الهاكا" حول وسائل الإعلام والهجرة، والورشة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان، وورشة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي بسطت فيها استراتيجية المغرب في تدبير سياسة الهجرة واللجوء.

3. كواليس الفرنكوفونية والانجلوساكسونية:

الملاحظ أنه كان في المنتدى تقاطب خفي بين الدول الفرنكوفونية (88 دولة ناطقة بالفرنسية) والدول الأنجلوساكسونية التي كثيرا ما نأت بورشاتها بعيدا عن أعين الصحافيين والمترجمين لمقاربة قضايا الهجرة. وبالنسبة لمجموعة الدول الناطقة بالفرنسية، فقد نظمت ورشة حضرها سعادة السفير المغربي للفرنكوفونية إلى جانب مدير شؤون الهجرة السيد أحمد سكيم، لكن المثير في هذه الورشة هو مداخلة السيد "طوطوزاني" الذي تحدث عن: ما بعد ميثاق الهجرة؟

4. ما بعد ميثاق الهجرة -مراكش؟

إن ميثاق مراكش حول الهجرة ليس نقطة النهاية في ملفات قضايا الهجرة ولكنه نقطة البداية الحقيقية لتعميق البحوث والدراسات لتنزيل مضامين الميثاق حول الهجرة وقضاياها في كل مستوياتها وأبعادها على أرض الواقع؛ إذ على الدول والمنظمات الدولية وغيرهما من الفاعلين السياسيين والمدنيين أن يعيدوا النظر في مقارباتهم للهجرة على ضوء 23 هدفا سطره ميثاق مراكش حتى تكون أهدافا متطابقة مع الميثاق نصا وروحا.

وعليه، فالــــدول والمنظمات المتفاعلة والمؤمنة بأفكار ميثاق مراكش ينتظرها عمل جبار وشاق في تحيين وتكييف قوانينها مع الميثاق، فالنوايا الحسنة وحدها لا تكفي في موضوع الهجـــــرة ولكن يجب ترجمة الأقوال إلى أفعال لبناء التغيير.

5. تحديات الهجرة:

يطرح العدد المتزايد للمهاجرين الذي بلغ 250 مليون مهاجر عبر بقاع العالم مجموعة من التحديات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- تعدد المتدخلين في قضايا الهجرة وطنيا ودوليا.

- الدور السلبي لبعض وسائل الاعلام التي تنقل صورة مشوهة عن المهاجرين ونشر "فوبيا الهجرة" كالخوف من المهاجرين كحاملين لأمراض أو مجرمين أو منافسين في فرص الشغل.

- المقاربات الجزيئية والشعبوية لظاهرة الهجرة.

- قلة عدد الخبراء والمتخصصين في قضايا الهجرة واللجوء.

6. "لا إكراه" في الميثاق:

هل الميثاق ملزم؟ هل تترتب عن مخالفته جزاءات؟ هل ينشئ التزامات؟

كل هذه التساؤلات والمخاوف أجاب عنها السيد "عمر هلال"، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبددها مؤكدا (تصريح للجريدة الالكترونية كش24 بتاريخ 9 ديسمبر 2018) أنه لن يكون هناك أي إمضاء أو توقيع على الوثيقة، فهي ليست إلزامية بل وثيقة إعلان مبادئ وحقوق وأهداف.