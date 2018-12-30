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كُتّاب وآراء
باختصار شديد: سيستمر الإرهاب ما دامت أسبابه قائمة
وتتمثل فيما يلي:
1) وجود استبداد سياسي يستعمل الدين لإخضاع الناس وتخديرهم، ويعرقل مسلسل التحديث والدمقرطة.
2) وجود حركات سياسية دينية تنازع سلطات الاستبداد في الشرعية باستعمال الدين نفسه، والمزايدة به على الجميع، مما يشيع أفكار التطرف المضادة للدولة الحديثة.
3) دعاية مكثفة لأفكار التشدّد والكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور المليشيات الإلكترونية المنظمة والمحترفة التابعة لتنظيمات سياسية بعضها مشارك في الحكومة وبعضها معارض.
4) وجود فتاوى عابرة للقارات عبر القنوات التلفزية الممولة من طرف العشائر النفطية ببلدان الخليج.
5) تدريس الكثير من أفكار التطرف والعنف في مادة التربية الإسلامية بالمدرسة المغربية، على أنها من مبادئ العقيدة ومن صميم الإسلام، مثل أن الإسلام وحده الدين "الصحيح" والديانات الأخرى "محرفة" وأهلها "كفار".
6) مهاجمة المساجد لأفكار التسامح واحترام الاختلاف وتسفيهها للحركات المدنية المناضلة من أجل المساواة والعدل والحرية للجميع.
7) شرعنة العنف والتخلف ونبذ الآخر في الإذاعات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق نسبة متابعة مرتفعة على حساب الوعي المواطن والسلم الاجتماعي.
8) وجود مدارس قرآنية على النمط السلفي الوهابي بالمغرب، نشرتها السلطة بدعم خليجي منذ عقود، وتعمل على إشاعة أفكارها المتشدّدة في أوساط الطبقات الفقيرة والمهمّشة بالأحياء الشعبية.
9) استمرار دعم الدول الغربية القوية للأنظمة الاستبدادية الراعية لمصالحها، وتوظيف العامل الديني في الضبط والتحكم في موازين القوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
و يقول لك السبب شيوع الافكار المتطرفة القادمة من بلاد الخليج، و السؤال هو لمادا ادن لا يضرب الارهاب بلاد الخليج نفسها؟ لمادا لا يضرب الامارات و البحرين و الكويت و سلطنة عمان
و يقول لك ان القنوات العابرة للقارات تنشر الفكر المتطرف ثم يقول ان المدرسة و المساجد ايضا تنشر الفكر المتطرف، طيب ما الجدوى من محاربة التطرف هنا في المدارس و المساجد ادا كانت القنوات العابرة للحدود مفتوحة و متاحة؟
و يقول ان القوى الغربية تساند الاستبداد الدي يخدم مصالحها و كانه يريد من تلك القوى التدخل في بلاد اخرى للاطاحة بالانظمة ام انه يريد من تلك القوى ان لا تسعى الى مصالحها من اجل شعارات مضحكة ادمنها هو و امثاله،تريدون من ترامب ان يصبح كويتبا ببغاويا يردد نفس التخريجة حتى و هو نائم؟
مرفوض ..و منبوذ من يعتقد ان رسالته النثنة ستلقى أذنا وسخة لتتلقف نفاياته السامة .
ثم يقول ان الدولة تشجع المدارس السلفية الممولة خليجيا، و نحن لا نعرف من الدولة التي تمول الوهابية ادا كانت السعودية تعتقل شيوخ الوهابية في بلادها و تحاربهم خارج حدودها عدا عن كون الدولة المغربية اغلقت مدارس المغراوي لانه مقرب من السعودية
و يطالب باغلاق او منع الاداعات الخاصة و هو ان فعلت الدولة دلك سيكون اول من يندد بالقمع و تكميم الافواه و محاربة حرية التعبير كما سبق له ان دافع عن القباج و ندد بمنعه من الترشح للبرلمان و لو ان الدولة تركته يترشح لكان صاحب المقال اول من يندد بتواطؤ الدولة كما يقول الان عن مدارس السلفية و الاداعات الخاصة
واذا كانت كتب السلفية تباع جهرا وعلانية في معرض الكتب الدولي و اشياخهم يحاضرون في اهم مسرح في قلب الرباط فماذا تتوقعون !!