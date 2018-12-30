24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3016:0418:2619:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. باختصار شديد: سيستمر الإرهاب ما دامت أسبابه قائمة (5.00)

  2. ورش "الابتكار الأخضر" يعزز تعاون المغرب وإسبانيا (5.00)

  3. حصيلة "الأبناك الإسلامية" في المغرب تُسائل بُطء انطلاق المنظومة (5.00)

  4. "الأبناك الإسلامية" تتطلع إلى سنة 2019 لإطلاق "التأمين التكافلي" (5.00)

  5. الدين والعنف (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | باختصار شديد: سيستمر الإرهاب ما دامت أسبابه قائمة

باختصار شديد: سيستمر الإرهاب ما دامت أسبابه قائمة

باختصار شديد: سيستمر الإرهاب ما دامت أسبابه قائمة
أحمد عصيد
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:55

وتتمثل فيما يلي:

1) وجود استبداد سياسي يستعمل الدين لإخضاع الناس وتخديرهم، ويعرقل مسلسل التحديث والدمقرطة.

2) وجود حركات سياسية دينية تنازع سلطات الاستبداد في الشرعية باستعمال الدين نفسه، والمزايدة به على الجميع، مما يشيع أفكار التطرف المضادة للدولة الحديثة.

3) دعاية مكثفة لأفكار التشدّد والكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور المليشيات الإلكترونية المنظمة والمحترفة التابعة لتنظيمات سياسية بعضها مشارك في الحكومة وبعضها معارض.

4) وجود فتاوى عابرة للقارات عبر القنوات التلفزية الممولة من طرف العشائر النفطية ببلدان الخليج.

5) تدريس الكثير من أفكار التطرف والعنف في مادة التربية الإسلامية بالمدرسة المغربية، على أنها من مبادئ العقيدة ومن صميم الإسلام، مثل أن الإسلام وحده الدين "الصحيح" والديانات الأخرى "محرفة" وأهلها "كفار".

6) مهاجمة المساجد لأفكار التسامح واحترام الاختلاف وتسفيهها للحركات المدنية المناضلة من أجل المساواة والعدل والحرية للجميع.

7) شرعنة العنف والتخلف ونبذ الآخر في الإذاعات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق نسبة متابعة مرتفعة على حساب الوعي المواطن والسلم الاجتماعي.

8) وجود مدارس قرآنية على النمط السلفي الوهابي بالمغرب، نشرتها السلطة بدعم خليجي منذ عقود، وتعمل على إشاعة أفكارها المتشدّدة في أوساط الطبقات الفقيرة والمهمّشة بالأحياء الشعبية.

9) استمرار دعم الدول الغربية القوية للأنظمة الاستبدادية الراعية لمصالحها، وتوظيف العامل الديني في الضبط والتحكم في موازين القوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - sami2 الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:16
لن يتم العثور على المجرمين أو إعدامهم لأنهم عملاء لأجهزة الاستخبارات الغربية تم إرسالهم لتنفيذ مهمة الاغتيال هذه في المغرب أو في نيس ، ستراسبورغ ، نيويورك ... نعم ، إنها دائما منظمة داعش الإرهابية التي أنشأتها أجهزة الاستخبارات الغربية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية ... والضحايا هم أيضا أوروبيون أو أمريكيون ... لا يهم .. ما يبث اعلاميا ليس دائما صحيح فالاعلام نعرف انه موجه حيث نلاحظ نشر صور مختلفة للمتهمين في كل مرة, ويمكن انهم اقحموا في هذه المسرحية ببساطة وتحت الضغط.. إذا فتح أحدهم فمه حول بعض الحقائق حتى في اوروبا فسوف يُتهم بمعاداة السامية... شي حاجة ماشي هي هاديك وان الاوان ان تعرف الحقيقة ولنحافظ على البلد.. النصيحة هي لا تسمعوا ما ينشر في وسائل الاعلام من الفايسبوك والجرائد الاليكترونية والتلفاز كل شيء مسرحيات ولهدف زعزعة الاستقرار.. الزموا اعمالكم وبيوتكم كان شيء لم يقع وسيموتون بالغيظ والسلام..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
2 - مهاتما غاندي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:23
شكرا سي عصيد على توضيح الواضحات..هل هي فقط رؤوس أقلام أم أن هناك مزيدا من الأفكار في الموضوع سنقرأها لك قريبا؟..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - كاره الضلام الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:23
نفس التخريجات المعتقة التي لا علاقة لها بالواقع تردد في كل مقام ، سيستمر الارهاب مادام من يدعون تحليله بهدا الجهل و هده السطحية، يقول لك ان الاستبداد السياسي من دوافع الارهاب،فلمادا ادن يضرب الارهاب فرنسا الدينقراطية و لا يضرب الصين او كوريا الشمالية ؟ لمادا يضرب الشياشان اكثر من بلجيكا مثلا؟
و يقول لك السبب شيوع الافكار المتطرفة القادمة من بلاد الخليج، و السؤال هو لمادا ادن لا يضرب الارهاب بلاد الخليج نفسها؟ لمادا لا يضرب الامارات و البحرين و الكويت و سلطنة عمان
و يقول لك ان القنوات العابرة للقارات تنشر الفكر المتطرف ثم يقول ان المدرسة و المساجد ايضا تنشر الفكر المتطرف، طيب ما الجدوى من محاربة التطرف هنا في المدارس و المساجد ادا كانت القنوات العابرة للحدود مفتوحة و متاحة؟
و يقول ان القوى الغربية تساند الاستبداد الدي يخدم مصالحها و كانه يريد من تلك القوى التدخل في بلاد اخرى للاطاحة بالانظمة ام انه يريد من تلك القوى ان لا تسعى الى مصالحها من اجل شعارات مضحكة ادمنها هو و امثاله،تريدون من ترامب ان يصبح كويتبا ببغاويا يردد نفس التخريجة حتى و هو نائم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - سعيد الالفة الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:35
ندين بشدة وبكل ما لدينا من قوة العمل الارهابي الشنيع ضد السائحتين البريئتين وبنفس القوة والشدة ندين كل من يحاول تبخيس مجهودات الدولة بجميع اجهزتها لحماة وطننا العزيز و نرفض رفضا قاطعا كل من يختفي مدة طويلة و يظهر فجأة ليحاول - عبثا - تمرير رسالته المسمومة و الاقل ما يقال عليها نثنة نثانة دماغه الدي يوجعه كلما رأى الاخرين افضل منه حالا و اريح منه بالا و افصح منه لسانا..
مرفوض ..و منبوذ من يعتقد ان رسالته النثنة ستلقى أذنا وسخة لتتلقف نفاياته السامة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - كاره الضلام الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:53
يقول ان الدولة تستميل الناس بالدين ثم يقول بعد دلك ان جماعت تنافس الدولة على دلك الخطاب الديني،طيب الا يكون الحل هو ان تحتكر الدولة الخطاب الديني بدل ان يكون تنافس بينها و بين جماعات ؟ادا كان يستحيل منع الفكر الديني من دخول اي مجتمع افلا يكون الحل تنظيمه و عقلنته من طرف الدولة التي هي الجهاو المنوط به اقامة الامن بما فيه الامن الروحي؟ ام انك لا تريد المشكل و لا تريد الحل
ثم يقول ان الدولة تشجع المدارس السلفية الممولة خليجيا، و نحن لا نعرف من الدولة التي تمول الوهابية ادا كانت السعودية تعتقل شيوخ الوهابية في بلادها و تحاربهم خارج حدودها عدا عن كون الدولة المغربية اغلقت مدارس المغراوي لانه مقرب من السعودية
و يطالب باغلاق او منع الاداعات الخاصة و هو ان فعلت الدولة دلك سيكون اول من يندد بالقمع و تكميم الافواه و محاربة حرية التعبير كما سبق له ان دافع عن القباج و ندد بمنعه من الترشح للبرلمان و لو ان الدولة تركته يترشح لكان صاحب المقال اول من يندد بتواطؤ الدولة كما يقول الان عن مدارس السلفية و الاداعات الخاصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - بلال الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:53
مؤسف ان تقوم تنظيمات باستغلال مشاعر البسطاء الغير متعلمين او استغلال ظروفهم الاقتصادية من اجل نشر خطب الكراهية والحقد، مافعله هؤلاء هو نفسه مايحرض عليه السلفيون فقط لا يملكون الجراة لاعلان ذلك صراحة، لنجفف اصل الارهاب ينبغي اجتثاث السلفية بكل انواعها .
واذا كانت كتب السلفية تباع جهرا وعلانية في معرض الكتب الدولي و اشياخهم يحاضرون في اهم مسرح في قلب الرباط فماذا تتوقعون !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الإرهاب الجبان . الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:55
قد لايوافقني البعض ولكن اامغرب يبقى قوة مانعة للمد الارهابي وقوية في تعاطيها مع المخططات العنيفة للجماعات الاسلامية صحيح ان ما حدث في اامغرب فظيع وفوق الوصف ولكنها حالة نجحت بعد اجهاض اامءات ليبقى المغرب بحالة كل عشر سنوات أفضل وأكثر أمنا حتى من دول تتوفر على امكانيات اكبر مما لديه وبكثير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.