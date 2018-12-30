ملاحظات حول إرهاب "شمهروش"

حسن بويخف

نجاح العصابة الرباعية الإرهابية في تنفيذ جريمتها الشنعاء ضد السائحتين الأجنبيتين بضواحي مراكش يثير الأسئلة حول المقاربة الاستباقية التي يعتمدها المغرب ضد الإرهاب. فهذه المقاربة المتميزة استطاعت وقف إجهاض الأعمال الإرهابية بالمغرب بشكل فعال بتمكنها من القضاء على مبادراتها في مهدها، وإحباطها في رحمها وهي في مراحل التخطيط والاستعداد. فكيف تمكن الرباعي الإرهابي من الإفلات من الجهاز الأمني المتخصص في جرائم الإرهاب بضواحي ضريح "سيدي شمهروش"، قاضي الجن في الثقافة الخرافية المغربية؟

في التقدير، أهم المعطيات التي تم الكشف عنها إلى حد الآن حول الجريمة الإرهابية الشنعاء تحمل دلالات ينبغي استخلاص دروسها قبل فوات الأوان.

ففي مستوى أول، نحن اليوم أمام شبكة يبلغ عدد أفرادها إلى حد الآن أربعة إرهابيين، تمكنوا من رصد الضحيتين، وتنفيذ جريمتهما الإرهابية بالكامل.

وفي مستوى ثان، الشبكة الإرهابية موالية لـ"داعش"، أخطر منظمة إرهابية في تاريخ البشرية. فحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فإن "التحريات والأبحاث المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، أوضحت بأن الشريط المنشور الذي يعلن فيه الموقوفون، في إطار البحث في جريمة القتل التي كانت ضحيتها سائحتان أجنبيتان، بيعتهم لـ "داعش"، تم تصويره الأسبوع المنصرم، وذلك قبل ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع البحث"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء. وهو ما يعني أن الإرهابيين انتقلوا بسرعة استثنائية إلى تأكيد جدية بيعتهم الغاشمة، وتنفيذ مقتضياتها بـ"سهولة".

وفي مستوى ثالث، نجد أن الضحيتين سائحتان أجنبيتان، مما أعطى الفعل الإرهابي بعدا دوليا، يعد في "أدبيات" الإرهاب إنجازا كبيرا.

وهنا نسجل ملاحظات أساسية، نجملها في الأسئلة التالية:

الملاحظة الأولى: التسجيل الذي أعلن فيه الإرهابيون الأربعة بيعتهم لأمير الإرهاب ومنظمته، تم قبل أيام من تنفيذ العمل الإرهابي، وهو عبارة عن فيديو محمل على الشبكة العنكبوتية، فكيف أفلت هذا الفيديو من الرصد؟ وإذا تم رصده في حينه، فكيف تأخر تحديد هوية الإرهابيين الأربعة، وإخضاعهم للمراقبة أو التوقيف على ذمة التحقيق؟

الملاحظة الثانية: عادة تكون الشبكات الإرهابية المحلية في تواصل مع المنظمات الإرهابية الدولية عبر وسطاء، ومن خلال وسائل الاتصال عبر الأنترنيت أو عبر الهاتف النقال، أو بشكل مباشر عبر فاعلين. فهل نحن أمام "ذئاب منفردة" فكرت ونسقت ونفذت باستقلالية تامة عن أي جهة خارجية؟ أم نحن أمام عمل موجه من الخارج، خاصة مع وجود "فيديو البيعة"؟ وفي كلتا الحالتين ما هي التكنولوجيا المعتمدة في التواصل بين العناصر الأربعة من جهة، وبينهم وبين المفترض أنه يوجههم ويعبئهم؟ وكيف لم يتم رصد تلك الاتصالات والتنسيقات؟ وهل يتعلق الأمر بتكنولوجيا جديدة خارج نطاق الرقابة والرصد؟ أم أن الأمر يتعلق بـ"ثغرة" صادفها الإرهابيون ومكنتهم من تنفيذ جريمتهم؟

الملاحظة الثالثة: تتعلق بتمكن المجموعة الرباعية الإرهابية من التحرك في المنطقة دون أن تثير الانتباه، فكيف أمكنها الإفلات من ملاحظة الساكنة وأعين السلطات المحلية وأعوانها وشبكاتهم المحلية؟

إن إثارة الملاحظات السابقة ليس الهدف منه بالمطلق التشكيك في قدرات الأجهزة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب، ولا التنقيص من جهودها وقد تمكنت في ظرف استثنائي من توقيف المجموعة الإرهابية بكاملها، وفككت قبل ذلك أزيد من 50 خلية منذ سنة 2015، وأوقفت أزيد من 750 إرهابيا كانوا يتأهبون لتنفيذ أعمال إرهابية. لكن الغرض هو التوقف عند فرضية مفادها أن وسائل التواصل بين خلايا الإرهاب شهدت "طفرة" ما، استطاعت بسببها الإفلات من الرصد والمراقبة. ورغم أن هذه الفرضية لا تصمد كثيرا أمام حدث يمثل استثناء بالنسبة إلى القاعدة التي تفيد أن الأمن المغربي نجح بشكل متميز في استباق الأعمال الإرهابية، كما أشرنا إلى ذلك ببعض الأرقام، إلا أن تلك الفرضية، وأمام التطورات المتسارعة لوسائل الاتصال، تفرض نفسها، ويتطلب التعامل معها بجدية كبيرة. إذ في مثل الأنشطة الإرهابية لا مجال للغو الكلام بالحديث عن "الاستثناء الذي يؤكد القاعدة"، ذلك أن "الاستثناء" في مثل تلك الأنشطة قد يكون كارثة عظيمة، لا قدر الله، ترجح كل ما تحقق من خلال تلك "القاعدة".

إن حدث مقتل سائحتين أجنبيتين في عاصمة السياحة بالمغرب مؤشر مقلق، يؤكد، من جهة أولى، خطورة "الإرهاب الكامن" على الأمن والسلامة الوطنيين، مما يتطلب يقظة مستمرة، وتعبئة فكرية شاملة وفعالة. ويؤكد، من جهة ثانية، الأهمية الاستراتيجية للمقاربة الاستباقية المعتمدة في المغرب. لكنه بالمقابل يؤكد خطورة أي "ثغرة" محتملة في تلك المقاربة الاستباقية، التي يمكن أن يتسلل منها عمل إرهابي أخطر بكثير مما وقع لحد الآن، لا قدر الله.

إن معالجة تداعيات العملية الإرهابية التي وقعت بضواحي مراكش لا ينبغي أن تتوقف عند اعتقال جميع المتورطين فيها ومحاكمتهم، بل معالجة الأسباب الحقيقية، التي "مكنت" من وقوعها مهما كانت ومهما كلفت.