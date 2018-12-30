أَبُو الجَحيـِـــــمْ

عبد الرحمان شحشي

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا/ فنجهل فوق جهل الجاهلينا - (عمرو بن كلثوم)

باسم الله الرحمان الرحيم، مقال في الرد على أبو الجحيم.

أما بعد، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما سواه من جهلة كفرنا بهم وبدعواتهم وخرجاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، من "فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما، التي صنعها الكفار والتي يستعملها اليوم أبو الجحيم وغيره من الجهلة لتكفير المثقفين من أمثال الدكتور محمد عصيد وإهدار دمهم، بل والتطاول على المنابر الإعلامية ذات المصداقية، الجريدة الإلكترونية هسبريس التي يتابعها يوميا الآلاف من القراء والتي حصدت مجموعة من الجوائز الدولية كاعترافات.

نقول لهذا الجاهل مرتين، جهل أول بالإسلام وأخلاقه وثانيا جهل بالقانون.. إنك لو حصل لك الشرف، فرضا، وعايشت خير البشرية سيدنا وحبيبنا محمدا رسوله صلى الله عيه وسلم لتبرأ منك ومن أمثالك؛ فأخلاق الإسلام ليس فيها مثل هذا الكلام وهذا الغلو، وأوصافك للدكتور عصيد هي من قبيل أوصاف اللئام والتي لن تحط من قدره بل هو عالي المقام.. وثانيا جهل بالقانون الذي يعاقب على أقوالك ويصنفها في باب الإجرام، ولكن إرهابك باسم الإسلام جعلك كالأعمى وسط الظلام لا يرى النور ولو كان بجانبه وسط الأنام .

ولكن من نصبك مدافعا غيورا شرعيا عن الدين الإسلامي في دولة أمير المؤمنين، أم تحسب نفسك في عهد الجهاد "فلا جهاد بعد الفتح" ولا اجتهاد مع وجود النص، أم تريد تطبيق شرع يدك؟

وفي الأخير، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط الديمقراطي المستقيم.

إسطنبول: السبت 29 / 12 / 2018