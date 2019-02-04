بنكيران وحكاية الكرش التي تُغرغر

علي الصدقي

في إطار الأسئلة الشفوية لثلاثة نواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية حول معاشات الوزراء سنة 2001، صرح السيد عبد الإله بنكيران مخاطبا وزير المالية والاقتصاد آنذاك: "السيد الوزير احْنا دولة إسلامية والمبادئ الإسلامية مبنية على الاهتمام بالضعفاء والفقراء والمحتاجين، وسيدنا عمرْ كان كيقولْ لْكَرشو مللي كتغرْغَرْ: غرغري أو لا تغرغري فلن تأكلي سمنا أو عسلا أو زيتا حتى يشبع فقراء المسلمين".

كان بنكيران آنذاك يقف تحت قبة البرلمان بقميجة نصْ كُمْ، يبدو من كَمّيْها أنها واسعةٌ عليه، وهو يبيع وأعضاء حزبه الوهم للمغاربة باسم التمسك بتعاليم الإسلام التي يقول إنها تنصف الفقراء قبل الأغنياء، حاملين سيف التغيير الذي سيعيد إلى المغاربة كرامتهم، ومنددين في كل حين وآن بأشكال الريع المستشرية في شريان بلدنا المكلوم. بنكيران وبنو جلدته ممن تسربلوا بلحاف حزب العدالة والتنمية كانوا آنذاك يعتبرون القبة البرلمانية بمثابة معسكرات تسخينية يلوكون فيها أحلى الكلام لشحذ الهمم للتحكم في البيتزا الحكومية. أكيد أنه كان يعي جيدا آنذاك نِعَم ماعون المخزن، وربما كان يلعق شفتيه تلهّفا للوقت الذي سيتمكن فيه من التغماس في هذا الماعون المخزني ذي الوصفات السحرية.

بنكيران، يا سادة يا كرام، في تصريحه الأخير بمنزله، قال بعظمة لسانه، مخاطبا زواره، إنه لا يملك "إلا ما دون البغل وفوق الحمار". بمعنى آخر، هو أحق بهذا التقاعد الاستثنائي بسبب "الفاقة والحاجة" التي يعاني منها، مبررا ذلك بحجج لا يقبلها حتى الأبله وأغبى

الأغبياء لكونه يستقبل ضيوفا وزوارا بالأعداد في منزله، بل تحدى مشاعر المغاربة ومبادئ اللياقة باستعماله لغة مبطنة بالوعيد والتخويف من قبيل إشهار ورقة توقير الملك.

الكرش التي قال عنها بنكيران إنها لن تُسقى سمنا أو عسلا أو زيتا ولو غرغرت ما شاءت، لا علاقة لها بكرشه، فتلك كرشٌ جاءت في سياق الكلام وتحت قبة برلمان 2001، وهي فقط مجرد تكتيكات سياسية. أما كرش بنكيران فهي من طينة أخرى، لم تكفها تعويضات نائب برلماني لولايات برلمانية متتابعة أو أجرته كرئيس حكومة لمدة خمس سنوات وتقاعده بعد ذلك بهذه الصفة. فكرش سي عبد الإله بنكيران ارتأت أن تضع نفسها قسرا ضمن فقراء المسلمين، وإلزامية إشباعها أصبحت من المستلزمات حتى إن تجاوز ذلك إلى الكافيار عوض السمن والعسل والزيت، كما هو حال كرش عمر التي تحدث عنها.