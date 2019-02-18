حكـومة الدراويش

عبد الرحمان شحشي

يتذكر الشعب المغربي جيدا صعود حزب العدالة والتنمية إلى الكراسي الحكومية، وهو القادم جل أعضائه من أبناء الشعب، ويتذكر الشعب المغربي جيدا كيف أظهر وزراء حزب العدالة والتنمية بادئ الأمر التعفف من نعيم الدولة وزينتها، وكيف رفضوا الانتقال إلى المساكن الحكومية للدولة وفــللها في حي الرياض وباقي أحياء الرباط الراقية، حتى إن بعضهم رفض أن يضع بنزين الدولة في محرك سيارته، بل زهدوا في سيارات الدولة نفسها وأدخلوا السائقين في عطالة مفتوحة.

ولكن ما إن زالت الدهشة واستأنس الإخوان بالمناصب الجديدة وغيروا دواوين وزاراتهم رأسا على عقب حتى رموا جلابيب الدراويش وشمروا على سواعدهم للانغماس في دواليب الدولة ورغد العيش، حتى لا يتحولوا إلى عوائق لحركة الحكومة، لكن الإخوان إذا كان قد تغير مظهرهم فإنهم لم يستطيعوا التخلي عن جوهر خطاب معارضتهم وهم في صف حكومتهم.

إن الدراويش لم يستطيعوا حتى المحافظة على ما يروج في كواليس المجالس الحكومية وكتمان حوارات الجلسات الحميمية بين الوزراء، بل كان بعضهم يعتبر نشر ذلك على أوسع نطاق سبقا صحافيا.

وها هم الدراويش يستبدلون النساء كما يستبدلون السيارات، ويحبون المال حبا جما وكأنه الحياة، ويضربون بعرض الحائط كل تلك الخطب والشعارات.

فشتان بين خطب منابر السياسة ومنبر وخطب الصلاة.

أما ما لم يقله الشيخ "بنكيران" للأهل والجيران عن "السبعة ملايين"، فإنه وقع فيها بين نارين، أو كما قال الشاعر إن الرجل وقع في أمرين "أحلاهما مـُرُّ" مـرتين، واللهم لا حسد إلا من أجهل الجاهلين.