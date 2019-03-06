بنكيران في دار الندوة

إسماعيل النسيمي

رسائل بالجملة ألقى بها عبد الإله بنكيران في الندوة الصحفية الأخيرة من غرفة ضيافة بيته العامر الذي تحول إلى "دار الندوة" بامتياز، (وإلى حائط مبكى خاص)، بل إلى منصة لإدارة الصراع السياسي، في مشهد بات يعاني بعد حادثة الإعفاء، وقمع الحراكات الاجتماعية، من عملية تجريف واسعة، أتت على الكل، ولم تدَعْ سوى التحكم، كفاعل واحد مهيمن على جميع المستويات.

بغض النظر عن القيمة الرمزية التي يمثلها بنكيران، والتي انتزعها لنفسه كقامة سياسية وتواصلية، وكرجل دولة من طراز متفرد، ليس على مستوى النزاهة ونظافة اليد وحسب، وهو ما يدلل عليه كون أشد "أعدائه" السياسيين لم يجدوا ما يمسكون عليه سوى قضية معاشه الاستثنائي، ولكن أيضا على مستوى الدهاء السياسي والعقلية التحليلية و الاستشرافية، حيث لا يجد بعض أعتى خصومه مفرا من الإقرار له بها علانية، فضلا عن الانجازات الكبرى - على قلتها وإثارتها للجدل - التي قدمها لوطنه وشعبه خلال فترته الرئاسية، والتي لا مجال لمناقشتها هنا، خاصة وقد أحصاها بنفسه في خرجاته الأخيرة، ودافع عنها بطريقته، وبغض النظر كذلك عن الأخطاء والخطايا التي اقترفها، كقضم القوة الشرائية للطبقات الوسطى، وتمرير بعض الكوارث الإجرائية، ومشاريع إصلاحية لاشعبية وغير عادلة، طالما كانت تشكل الشوكات العصية على البلع في حلق الدولة، بغض النظر عن كل ذلك، يمكننا أن نتفق أو نختلف مع بنكيران في عدة أفكار وقضايا طرحها في زحام كلمته الارتدادية والمرتبكة نوعا ما، حول معاشه الاستثنائي:

أول ملاحظة أؤاخذ بنكيران عليها هي طريقة تمثله لفكرة العدالة الاجتماعية ورعاية ذوي الدخل المحدود، حين انبرى يحدثنا عن بائعة "المعدنوس" وعن قصص أخرى شتى، وهنا تتضح بعض زوايا رؤيته التي تغلب عليها المسحة الإحسانية، بدل أن تؤسس – كما هو مفترض في عقلية رجل الدولة - على قاعدة التوزيع العادل للثروات، وإعلاء حس الكرامة المواطنية، التي تأخذ الحقوق المشروعة، بدل انتظار التنعم عليها بفتات الصدقات.

ثاني ملاحظة تتجلى في العقيدة الملكية المغرقة في "السلطانية"، حين أسهب في إبراز ملامحها مرات، على نحوٍ فاق كل المستويات التي عُهدت عليه، وهو النحو الذي قد يدفع - حتى المتعاطفين معه، فضلا عن المتربصين به، إلى الربط "المبرر" على أساس شرط التوقيت - بينه وبين مرحلة ما بعد المعاش.

الملاحظة الثالثة تتمثل في طريقته المبالغة في التقليدانية، التي اختار أن يتحدى بها بعض خصومه الإعلاميين والسياسيين، والتي عبر عنها بطريقة "المباهلة"، وهنا أود أن أطرح سؤالا ساذجا وبريئا على السيد بنكيران: هل يعقل سيدي، أن تدعو بعض أبرز الناشطين اليساريين، العلمانيين، والحداثيين لتتحداهم بتلك الطريقة؟ هل كنت حقا جادا في رغبتك أن تفحمهم بذلك؟ وبلسان المغاربة الدارج، "واش من نيتك"؟

مشكلة بنكيران وحزب العدالة والتنمية، أنهم ما فتئوا يراوحون مكانهم في قضية تحديث الخطاب السياسي والفكري، وإعادة قراءة المرجعية الإسلامية التي ينهلون منها، والتي هي بالمناسبة - كمرجعية - من حقهم المطلق كاختيار، بيد أن ما يبعث على الحيرة، هو ذلك اللبس الذي يبلغ أحيانا حد التناقض، فمرة يطالعك، (وبعض رموز حزبه)، بخطاب عصري وحداثي إلى درجة متقدمة، كموقفه الشخصي الأخير من قضية القيادية ماء العينين، الذي عبر فيه عن تجديد جريء، و"مؤصَّل" مرجعيا في مسألة بعض الحريات الفردية، ومرة يصدمك بخطاب موغل في النكوصية الأصوليانية، ولعلها الإشكالية التي كانت تَشْغل الصحفي البارز توفيق بوعشيرن، حين كان يدعو حزب العدالة والتنمية إلى حسم هويته الفكرية والسياسية، من خلال القطع مع خطاب الغموض والتردد الذي يؤخر تحول الحزب من حزب إسلامي تقليدي، إلى حزب عصري بمرجعية محافظة، وهنا يكمن الفارق/المفتاح الذي يشكل تحديا حيويا يرهن مستقبل الحزب، وهو ما سنتناوله في مقال قادم بإذن الله.