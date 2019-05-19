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كُتّاب وآراء
من شرفة الصوم .. فقه المعرفة الشاملة
سيظل الوعي بالتصوف، وبالحاجة إليه، هاجس الإنسان أينما كان وفي أي زمان. فهو فِقْهُ المعرفة الشاملة، والسبيلُ السالكة إلى المكان البشري، والموقفُ الديني والوجودي الذي يتخذه الإنسان من الحياة والكون والمطلق، والفاعليةُ التي تقوم بدور هام في تماسك الوجدان وعافية الهوية.
وقد أثبت التصوف المغربي أنه أقدرُ تيارات الفعل الحضاري الإسلامي على التأثيرِ في البيئة التي يَحط فيها رَحله والتأثرِ بها، وعلى امتصاص أكبر قدر من سماتها وتوجهاتها، بوصفه عرفانا باثا للمعرفة اللدُنية، وسلوكا متجذرا في الوجدان، يُفَعِّلُ حركية المجتمع ويفْعَل فيها ويشحنها بطاقات دافعة إلى الأفق الأسنى..
أفق التناسق والتناغم بين الشريعة والطريقة الذي لا جسر إلى الحقيقة سواه.
ولذلك استهوت معاني التصوف معظَمَ شرائح المجتمع المغربي، وصارت مختلف تضاريس الأرض المغربية تنبت الأولياء العارفين بالله، الجامعين بين الشريعة والحقيقة، والقائمين على أقوم طريقة حتى ليخال الباحث أن البقعةَ التي لا توجد فيها هذه الروح الصوفية هي بقعة نشاز في جغرافية المغرب الروحية، وفي جسد هُويته الإسلامية.
فعبْر الحقب والعصور ظهر صوفيةُ مغاربةٌ تميزوا بأحوالهم السَّنِية التي تكُون الخواطرُ فيها عبارةً عن خطاب قهري يرِد على ضمائرهم وقلوبهم، فيستوعبون أسراره، ويحاولون تصريفَها تنفيذا لأوامر الخطاب.