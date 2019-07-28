العدالة والتنمية التركي: انشقاق أم تعديل جيني؟

د.خالد فتحي

هل كان على المتذمرين والساخطين من إخوان (الخليفة) إردوغان أن يتحينوا كبوة الحزب المدوية بإسطنبول وغيرها من المدن التركية الكبيرة ليجهروا علنا بنيتيهم الطلاق البائن مع رئيسهم؟ أم هي فقط آجال قد بلغت ومقادير قد أزفت فبدأ عهد الأفول والتراجع والانحسار الذي يعقب عادة الحكم الطويل؟.

يختلف بالتأكيد تقييم ما يقع الآن بتركيا من تململ داخل الحزب الحاكم باختلاف درجة التعاطف أو الحنق الذي يكنه المرء لشخصية إردوغان المؤثرة الطاغية على من حولها، وباختلاف حكمنا أيضا على الرجل الذي بقدر ما أنجز طفرة اقتصادية لبلاده لا ينكرها أحد، بقدر ما يواجه اليوم نشوب عدة أزمات على واجهات متعددة يراها مؤيدوه في الداخل والخارج ضريبة كان لا بد من دفعها، بسبب تأييده الواضح لثورات الربيع العربي وللإسلام السياسي من جهة، وسعيه الحثيث من جهة أخرى إلى إحياء العثمانية التي جرت عليه غضب وتوجسات الجيران والحلفاء، بينما يردها معارضوه إلى اندفاعه وخروجه عن روحية الحزب ومنهجه الذي وضعه المؤسسون، والذي كان همه في البدايات الانكباب على النفس والنأي عن القلاقل من خلال رفع شعار صفر مشاكل.

يبدو الأمر الآن كما لو أن الأرض بدأت تهتز تحت أقدام الحزب المتماسك الذي أمسك بناصية تركيا منذ 1998، خصوصا مع الخروج الأخير لعلي بابجان، المهندس الحقيقي لتلك النهضة الاقتصادية التي صنعت كل مجد اردوغان السياسي ..بابجان الذي لم يخف رغبته في تأسيس حزب بديل عن العدالة والتنمية من المنتظر أن يشكل حاضنة جديدة للتوجه الإسلامي، وأن يستقطب إلى صفوفه عددا من الوجوه التقليدية المعروفة لدى الرأي العام التركي، أبرزها عبد الله غول وداود اوغلو، وعددا من النواب، ما قد يخلق الظروف حسب مراقبين لانتخابات رئاسية مبكرة قد تعجل برحيل إردوغان.

هذا ما ترشح به بعض التكهنات، وما يظنه المنفضون عن إردوغان الذي لازال رغم كل هذا جلدا لا مباليا محتفظا بثباته، واثقا من قدرة ماكينة الحزب على تجاوز (خيانات) أو تخلي رفاق الدرب عنه. ومع كل هذا الصمود يبدو أن الحزب فعلا مرشح للتطورات ومدعو بالخصوص إلى اختبار قوة بين جناحين أصبحت لديهما رؤى مختلفة للمستقبل التركي...اختبار قد تكون إحدى نتائجه الانفصال.

هناك عدة أسباب تشرح لماذا وصل الحزب الإسلامي لهذه الشرخ الذي هم الرعيل الأول من المؤسسين أبرزها:

- أن السلطة كما يقول المثل الفرنسي تستهلك، وإردوغان قد عب من كأسها حد الثمالة، ولا بد أن تؤدي إلى تآكل الشعبية وتراكم الأخطاء وتحالف الحانقين والغاضبين، خصوصا أن تركيا لازالت تعيش تحت وقع آثار الانقلاب وتراجع الليرة والاقتصاد.... آثار يردها بعض أعضاء الحزب إلى مغامرات إردوغان وجنوحه نحو الانفراد بالرأي في كل التفاصيل التي تهم الحزب والدولة والمجتمع .

- حزب العدالة والتنمية بلغ الطور الثالث من العمر الذي لابد منه، فبعد أوج القوة يأتي الخريف. تلك سنة الله ليس لها تبديلا، لا بد أن تسري على هذا الحزب أيضا الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، خصوصا في البلاد العربية.

- هناك نسبة كبيرة من الناخبين الترك الشباب لم يعرفوا سوى إردوغان حاكما، آمرا ناهيا، فيشعرون بالملل الذي يغريهم بالتغيير ولو لمجرد التغيير؛ وهي الإشارة التي التقطها الجناح المعارض لإردوغان الذي يريد أن يخلق لهم إطارا سياسيا جديدا في ظاهره وتسميته، لكنه في جوهره سيكون استمرارا لنفس التوجه الإسلامي؛ إي إنهاء عهد إردوغان واستمرار فكرته ومذهبه بمسمى آخر .

- نزوح علي باباجان إلى الجهة المناوئة لإردوغان يعني سحب البساط من تحت أقدام الرئيس التركي وتجريده من شرعية المنجز الاقتصادي الذي يظهر إلى العلن الآن ملاكه وصانعوه الحقيقيون، وإظهار مروقه عن الأهداف الأولى التي تبناها الحزب عند التأسيس، والتي كانت تتركز على تحقيق الرخاء والتقدم الاقتصادي دون التيه في المشاكل الإقليمية والتجاذبات الدولية.

رغم هذه الأسباب التي تلوح وجيهة إلا أن بئر السياسة عميق بتركيا، وبراغماتية الحزب الإسلامي لا حدود لها. فقد يكون كل هذا الحراك مجرد مناورة محبوكة من إردوغان الذي يحل رفاقه من التداعيات الانتخابية لخياراته، حتى إذا كان هناك ثمن لها أداه لوحده وصار لوحده قربانا للحزب، أو بالأحرى للاتجاه الإسلامي الذي سيخرج سالما.

الأيام وحدها ستكشف هل هناك انشقاق حقيقي أم محض توزيع أدوار يتمخض في النهاية عن نسخة معدلة جينيا للعدالة والتنمية، لكن بمسمى آخر وبأفق استقطاب جديد.

إن الفيصل في كل هو بغض النظر عن التسمية أن نترقب هل ستركز أولويات الحزب الجنين إن ولد حيا على الرخاء الاقتصادي لتركيا فقط، أم ستغوص في معارك الهوية والزعامة الإقليمية كإردوغان؟.