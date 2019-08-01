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كُتّاب وآراء
نَرْتَدِي أجْساما بِرَخْصِ وِشاحٍ
مستجيرا بالليل، سِرْبالِ رُوحِي**راكِبًا نَبْضَ الشَّوق صوْب رَواحي
هارِبًا من أغْوارِ جَهْلٍ وزَيْفٍ**تقْتَفِي سَقْطا من كَلامِ سُجَاحٍ*
ما لِرُوحِي كمْ مِن جُسوم أوَتْها**عَبْرَ أعمارٍ مِن رَزان ٍوراحِ
ما لها لا تَرقى فهَلْ مِن قُيودٍ؟**أم تُراها مَنْذورة ًللبِطاح؟
مولدٌ يتلوه ُالفناءُ**وعَوْدٌ مُفزِعٌ دوما، رجْعُه ُفي النُّواح
إذْ أرى عُمْرا قادِما لا يُبالي**شت ألفًا أمْ عاودَتني جِراحِي
نحنُ أسفارٌ حرفُها من شُعاعٍ**سرْمَدِيٍّ يا هَوْلَهَا مِن صِحاحِ
أينَ مِنها أسفارُنا مِنْ مِداد؟**أين منها ألفاظُنا من فِصاحٍ؟
أين منها أجراسُنا للصَّلاة**أين منها آذانُنا للفَلاح
نحن أرواحٌ خُلدها أبَدِيٌّ**ترتَدِي أجسادا بِرَخْصِ وِشاحٍ
نحن أجسامٌ كالمَطايا لرَكْبٍ**من ضِياء وحورياتِ الصباح
مُبْتَدانا غيْب ٌفلا سُؤْلَ يُجْدِي**مُنتهانا شَوقٌ إلى المُسْتراحِ
يا فُيُوضًا مِن عَفْوِه إذْ تَبَدَّتْ**ارْحَمِي أرْواحًا بِثُخْن جِراحِ
قَرِّبيهَا بَعْدَ النَّوَى والجِلادِ**عبْرَ أعمَارٍ مِن هُيَام ٍبَواحٍ