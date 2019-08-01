نَرْتَدِي أجْساما بِرَخْصِ وِشاحٍ

رمضان مصباح الإدريسي

مستجيرا بالليل، سِرْبالِ رُوحِي**راكِبًا نَبْضَ الشَّوق صوْب رَواحي

هارِبًا من أغْوارِ جَهْلٍ وزَيْفٍ**تقْتَفِي سَقْطا من كَلامِ سُجَاحٍ*

ما لِرُوحِي كمْ مِن جُسوم أوَتْها**عَبْرَ أعمارٍ مِن رَزان ٍوراحِ

ما لها لا تَرقى فهَلْ مِن قُيودٍ؟**أم تُراها مَنْذورة ًللبِطاح؟

مولدٌ يتلوه ُالفناءُ**وعَوْدٌ مُفزِعٌ دوما، رجْعُه ُفي النُّواح

إذْ أرى عُمْرا قادِما لا يُبالي**شت ألفًا أمْ عاودَتني جِراحِي

نحنُ أسفارٌ حرفُها من شُعاعٍ**سرْمَدِيٍّ يا هَوْلَهَا مِن صِحاحِ

أينَ مِنها أسفارُنا مِنْ مِداد؟**أين منها ألفاظُنا من فِصاحٍ؟

أين منها أجراسُنا للصَّلاة**أين منها آذانُنا للفَلاح

نحن أرواحٌ خُلدها أبَدِيٌّ**ترتَدِي أجسادا بِرَخْصِ وِشاحٍ

نحن أجسامٌ كالمَطايا لرَكْبٍ**من ضِياء وحورياتِ الصباح

مُبْتَدانا غيْب ٌفلا سُؤْلَ يُجْدِي**مُنتهانا شَوقٌ إلى المُسْتراحِ

يا فُيُوضًا مِن عَفْوِه إذْ تَبَدَّتْ**ارْحَمِي أرْواحًا بِثُخْن جِراحِ

قَرِّبيهَا بَعْدَ النَّوَى والجِلادِ**عبْرَ أعمَارٍ مِن هُيَام ٍبَواحٍ