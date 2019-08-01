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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | رأي شرعي في دعم الأبناك التشاركية

رأي شرعي في دعم الأبناك التشاركية

رأي شرعي في دعم الأبناك التشاركية
محمد بولوز
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 23:30

أمام أنباء وأخبار تؤكد الصعوبات التي تجدها الأبناك التشاركية والتعاملات الإسلامية البديلة، بما يهدد بعضها بالتوقف والإفلاس، أقول: انتظر عدد كبير من الغيورين على هويتهم وأصالتهم في مغربنا الحبيب فتح الباب أمام التعاملات البديلة زمنا طويلا، وكنا نتساءل في حسرة وحزن عن سبب تأخر بلادنا في الترخيص لمؤسسات عندنا تقابل ما سمي بالأبناك الاسلامية في بلدان أخرى وزادت حسرتنا عندما وجدنا دولا غير إسلامية تفتح بابها لهذه المعاملات في حين يحرم المغاربة منها، وكان من فضل الله أن أثمرت الجهود المضنية التي بذلتها نخبة "الاقتصاد الاسلامي" والنداءات المتكررة لأهل الخير والصلاح في بلدنا، هذا المولود الجديد الذي يحتاج في بداياته إلى دعم ومساندة.

وقد أفتى خبراء هذا المجال بأن هذه التعاملات أكثر نضجا ووفاء لمقاصد الشرع من مثيلاتها في دول العالم الإسلامي، حيث تمت الاستفادة من الثغرات والنقائص التي اعترت تلك التجارب، وهي بحمد الله قابلة لمزيد من التحسن وحتى تخفيض أرباحها وتكلفة التعامل معها مع الإقبال عليها ومع ازدهار التنافس في المجال، فهي بحق فتح مبين في مجال الاقتصاد الإسلامي وثغرة في الطريق الذي كان مسدودا ومقفلا أمام العديد من المحاولات والمطالب والنداءات.

فلا يليق بعد أن يسر الله أمرها أن نخذلها ونساهم من حيث لا نشعر ولا نريد في إفشالها، فلا يغيب عنا أننا بصدد ايجاد بديل عن معضلة شرعية كبيرة وعظيمة في ميزان الشرع، ألا وهو البديل عن المعاملات الربوية التي قال الله تعالى بشأنها: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) البقرة.

وأرى من الدعم لهذه الأبناك التشاركية نقل الحسابات الجارية إليها، فقد كان كثيرون يتعللون بعدم وجود بديل فيما كانوا عليه، وما أظن بقي من عذر لمن فتح فرع من هذه الأبناك في مدينته، ولا بد من التحمل والصبر في هذه البدايات إذا نقصت بعض الخدمات أو كان شيء من البعد في بعض فروعها أو قلتها، فالمقاصد كبيرة ونبيلة، وخطوة الأبناك التشاركية في بلدنا خطوة مباركة وجب دعمها ومساندتها بما تيسر لكل فرد ولو بالتعريف ومدافعة التشويش والتشكيك، وقديما قال المغرضون: "إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسين الخميس 01 غشت 2019 - 00:37
السيد بولوز، سبق لي أن أخذت قرضا ربويّا لأجل السكن، اِقتنعتُ بعد فوات الأوان أنني ارتكبت خطيئة، ثم حاولتُ ردّ ما بذمتي (التسديد قبل حلول الأجل، خاصة وأن المبلغ المقترض لم يكن كبيراً رغم أنه للسكن). فماذا تقول في أمري، هل نسبيا خففتُ عن الخطيئة؟ أما مسألة تحويل الحساب، فحاليا لم أقتنع بعد بهذا النموذج البنكي الجديد لذلك ساترك مؤقتا الأمر على ماهو عليه. سامحاس.
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2 - إنما البيع مثل الربا. الخميس 01 غشت 2019 - 01:07
الأبناك التشاركية تخل بأحد أسمى بنود المرابحة والتي تقول بالمشاركة في الربح كما الخسارة وبالتالي يسقط عنها مقياس المشاركة المقبول شرعا. وحتى في القانون الوضعي . إنها نوع من التحايل الشديد كما فعل قبلهم أصحاب السبت الذين كانو ينصبون الشراك يوم الجمعة ولا يقربون البحر يوم السبت ويوم الأحد يستخرجون شباكهم الملأى بالأسماك .
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3 - شيئ من التواضع الخميس 01 غشت 2019 - 01:13
شيئ من التواضع. تدافع عن هذه البنوك من منطق ايديولوجي محض.ولو كلمة واحدة في انشاءك تدل على درايتك بعلم الاقتصاد والبنوك.من الاخلاق ترك المجال لاهل الختصاص. ثم انك تتكلم باسم جميع المغاربة فيما يخص هويتهم و اصالتهم.وهذا غير مقبول اخلاقيا. ان كنت تقصد الدين،فالمغاربة لا يحتاجون لاحد فيما يخص دينهم. ويبقى الدين لله وحده لا شريك له. شيئ من التواضع مرة اخرى. تحياتي
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