24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. ضحايا هجوم نيوزيلندا يلتمسون السكينة في مكة (5.00)

  2. وفد عن السلطة القضائية يشارك في تدريب بالصين‎ (5.00)

  3. بوتين يكمل 20 سنة حاكما لروسيا .. ليبرالي محافظ وسلطان شرس (5.00)

  4. أزمة النقل تستفحل بالرباط .. و"الكيران" تحوّل العاصمة إلى "قامْرة" (5.00)

  5. "القامرة" قبل الأضحى .. التسعيرة مستقرة و"البُراق" يُخفف الاكتظاظ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | رسالة مفتوحة حول البلجيكيات المتطوعات

رسالة مفتوحة حول البلجيكيات المتطوعات

رسالة مفتوحة حول البلجيكيات المتطوعات
المريزق المصطفى*
الجمعة 09 غشت 2019 - 12:55

رسالة مفتوحة إلى الأستاذة المناضلة فتيحة السعيدي، النائبة البرلمانية السابقة بالبرلمان البلجيكي، الفاعلة المدنية والناشطة الحقوقية، ومستشارة حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل بأوروبا..

تحية النضال والإخلاص والاحترام، وبعد

السيدة النائبة والمستشارة الفاضلة

يسعدني، باسمي الخاص وباسم كل ناشطات ونشطاء حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل، أن أكاتبكم في موضوع ما أصبح يعرف بـ" قضية البلجيكيات المتطوعات لفك العزلة عن دوار بجبال اضارنومان بإقليم تارودانت"، لنعبر لكم عن أسفنا و امتعاضنا الشديد، وإدانتنا لما تعرضت له هذه الشابات الأجنبيات ببلادنا من تهديد بالقتل ومن كراهية ظلامية، بسبب الملابس التي كن يرتدينها أثناء القيام بالأشغال، طالبين منكم نقل اعتذارنا للجمعية الفلامانية “Bouword ASBL” التي أرسلت هؤلاء الشباب المتطوع إلى المغرب للقيام بمبادرات خيرية وإنجاز أعمال صيانة في إطار مشروع للتبادل الثقافي.

السيدة النائبة والمستشارة الفاضلة

قد أجزم أنكم تعرفون حق المعرفة طبيعة الأشخاص المحركين لهذه الفضيحة، بهدف المس بقيم التسامح والعيش المشترك، والتحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، تحت يافطة "التغريب والتعري" وارتداء "الشورت".

وكما تعلمون السيدة النائبة والمستشارة الفاضلة، فإن حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل، ومنذ ولادتها اختارت الانحياز للدفاع عن المغرب العميق، وإشاعة الفكر التطوعي والتضامني لفك العزلة عن مغاربة العالم القروي وسكان الجبل والسهوب عبر خلق ودعم ديناميات اجتماعية في القرى والبوادي والمدن الصغرى والمتوسطة، بعد انهيار عمل وأدوار الوسائط التقليدية، السياسية والمدنية والنقابية، وأزمة الفاعل الترابي، ونفور المواطنين من نخب المركز ومن المنتخبين. فكيف نسمح لأنفسنا بالسكوت على خطاب الكراهية والتحريض، ضد من نتقاسم معهم ثقافة الحداثة والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والعدل والحرية والمساواة وقيم الوفاء للإنسانية؟

السيدة النائبة والمستشارة الفاضلة

إن حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل، تستنكر هذا السلوك الظلامي الذي يمس بتراث المغرب وحضارته وقيمه المتجذرة في التاريخ، المتجددة والمتطورة، والمنتصرة للانفتاح والحوار وتبادل الثقافات والخبرات والتعاون والشراكة. كما تطالب من كل الجهات المعنية بهذه القضية، فتح تحقيق عاجل في الموضوع وردع كل المروجين للعداء والعدوانية والكراهية، .وتدعوكم لنقل عبارات الشكر والامتنان والتسامح لجمعية “Bouword ASBL” ولعائلات وأصدقاء المتطوعات.

*الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.