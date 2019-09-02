الواقع الذي يكرهه السياسيون

ابراهيم أقنسوس

السياسيون عموما يكرهون مواجهة الوقائع، ويتضايقون كثيرا من مناقشتهم بسرد الأحداث حالة بحالة ويوما بيوم، لأن ذلك يضعهم مباشرة أمام مسؤولياتهم تجاه معاناة المواطنين وقضاياهم الأساس، ويكشف مدى فشلهم وعدم قيامهم بواجبهم الوطني. أكبر مؤشر يؤكد فشلهم وترددهم يكمن في لغتهم التي يستعملونها، وفي ردود فعلهم التي يواجهون بها الخيبات والتراجعات.

إن الواقع لا يرتفع وهو أكبر من كل كلام وأبلغ من كل خطاب، وحين تسأل معظم المشتغلين بتدبير الشأن العام عندنا عن المطبات التي تعوق مسار الملفات الكبرى، تجدهم يبدون التبرم، ويختارون مسلك الهروب إلى الأمام، ولا يقدمون جوابا دالا شافيا، عدا بلاغة الإنشاء والإطناب الممل في تركيب جمل هي أقرب إلى الكلمات المتقاطعة منها إلى الخطاب السياسي المسؤول، ولهم في هذا دربة ومهارة اكتسبوها مع الأيام، وأوجدوا لها رواجا في سوق السياسة الموبوء عندنا، بكل أسف، فجلهم يأتون بالأرقام، وبالإحصائيات، ويرسمون المشاريع، ويؤكدونها على الهواء، أرقام مقابل أرقام، وإحصائيات مقابل إحصائيات، وترتفع الأصوات، ثم تخبو، وينتهي الكلام، لتبدأ الحقيقة، ليبقى هذا الواقع العنيد والصارخ أكبر من كل لغة، وأبلغ من كل خطاب، ليبقى هؤلاء المرضى الذين لا يجدون علاجا، لتبقى هؤلاء النساء اللواتي يضعن مواليدهن على أبواب المستشفيات، لأنه لا مكان لأمثالهن هنا، ليبقى هؤلاء المعطلون بلا شغل وبلا تكوين حقيقي، لأنه لا حظوة لهم عند أحد، ولا تعليما جديا تلقونه في مدارسنا، ليبقى هؤلاء الشباب يمضون سحابة أعمارهم في تناول المخدرات، وتجرع كؤوس اليأس حتى النهاية، لتبقى هذه الجحافل من المتسولين تملأ الطرقات وتحاصر المواطنات والمواطنين في الممرات الضيقة، والأزقة المظلمة، لتبقى أثمنة الماء والكهرباء والدقيق والسكر والشاي والصابون مصرة على انتفاخها، وزياداتها التي لا تتوقف، لتبقى هذه الطرقات والممرات مملوءة بالحفر، وتبقى هذه المجاري تحتها تختنق، وترمينا بفضلاتها مع أولى قطرات المطر.

نعم، هذه هي الوقائع الصارخة واليومية التي يكره معظم المشتغلين بالسياسة مناقشتها، ويتضايقون ممن يضعها أمامهم، ويصفونه بالشعبوي، تهربا وتملصا من مواجهة الحقائق المؤلمة. هذه هي الوقائع الحية التي تدل بالملموس على فشل من يتولون تدبير شؤوننا، وتؤكد بقوة مدى عجزهم وعدم احترامهم لعهودهم التي التزموا بها أمام المواطنين، وتطرح أكثر من سؤال حول من أوصلهم إلى هذا المكان، وبأية طريقة، ما داموا غير قادرين، ولا جادين، ولا مؤهلين، لمواجهة الواقع، فما السياسة إن لم تكن مواجهة الواقع والتصدي لأعطاب المواطنين ومعاناتهم يوما بيوم ولحظة بلحظة؟