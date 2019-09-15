الاسم الأمازيغي للمغرب Murakuc وتطبيقاته

مبارك بلقاسم

الاسم الأمازيغي للمغرب هو Murakuc (موراكوش).

ولكن نلاحظ أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (الإيركام) يرفض استعماله ويتعمد استعمال الاسم "لمغريب" الذي ينتمي إلى اللغة الدارجة والذي يكتبه الإيركام بحرف تيفيناغ بطريقتين: أحيانا هكذا ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (لمغريب)، وأحيانا هكذا ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (لماغريب).

وهذا الرفض الإيركامي الغريب العجيب لاستعمال الاسم الأمازيغي للمغرب Murakuc هو رفض غير مبرر وقد يكون ذا دوافع سياسية. والأسوء هو أن الحركة الأمازيغية وبقية أنصار الأمازيغية نائمون وغير مهتمين بالموضوع (ما مسوّقينش) ولا يسائلون الإيركام عن هذا الأمر الجلل وكأنه لا يعنيهم.

هذا الاستخفاف البشع باللغة الأمازيغية يمكن اعتباره فضيحة صامتة مستمرة إلى هذه اللحظة.

إذا كان الاسم الأمازيغي للمغرب لا يعنيك ولا يهمك فلا أعرف ما هي علاقتك بالمغرب وبالأمازيغية أصلا.

وتعدد الأسماء الوطنية الرسمية للبلد الواحد شيء عادي في الكثير من البلدان. فدولة سويسرا لديها 4 لغات رسمية معترف بها في الدستور السويسري وهي: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانتش. وهذا يعني أن سويسرا لديها 4 أسماء رسمية وهي: Schweiz (بالألمانية)، Suisse (بالفرنسية)، Svizzera (بالإيطالية)، Svizra (بلغة الرومانتش). وعالميا، سويسرا معروفة بالاسم الإنجليزي Switzerland.

وفي العملة السويسرية وبطائق الهوية وجواز السفر وكل الوثائق الإدارية الفدرالية يتم استعمال الأسماء الأربعة الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانتشية بالحرف اللاتيني بنفس حجم الكتابة ونفس نوع الخط. وكل ناطق بلغة من لغات سويسرا الأربع يستعمل اسم سويسرا المتوافق مع لغته الأم شفويا وكتابيا.

إذن فإن ضبط اسم البلد هو واحد من أساسيات الاستعمال الكتابي والمدرسي والإداري لأية لغة. وإذا كان الكاتبون باللغة الأمازيغية يتبنون الأسماء الأجنبية للمغرب ويهملون الاسم الأمازيغي Murakuc المتناسب مع اللغة الأمازيغية فهذا يعني أنهم ما زالوا لم يطبّعوا علاقتهم مع اللغة الأمازيغية. وهذا يشبه شخصا يكتب بالعربية كتابا حول المغرب والجزائر وتونس ولكن بدل أي يستعمل الأسماء المتناسبة مع لغة كتابه العربية يتعمد استعمال الأسماء الفرنسية ويكتبها بالحرف العربي هكذا: لوماغوك، لالجيغي، لاتونيزي!

هذا عبث وسخف طبعا! وإذا نبهته إلى ذلك فقد يقول لك مثلا: هذه الأسماء الفرنسية شائعة في هذه البلدان!

الحركة الأمازيغية تستنكر، عن حق، حالات منع الأسماء الأمازيغية للأولاد والبنات في الإدارات المغربية، ولكن الحركة الأمازيغية لا تبالي على ما يبدو بالإهمال التعريبي الذي يمارسه الإيركام حين يهمل عمدا الاسم الأمازيغي للمغرب Murakuc ويروج بدله الاسمين ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (لمغريب) وَ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (لماغريب) المأخوذين من اللغة الدارجة!

أما بقية مثقفي الأمازيغية وكتابها فإنهم ساكتون صامتون كعادتهم لا يجرؤون على انتقاد الإيركام أو تنبيهه.

ولهذا أقدم هذا المقال إلى المغاربة لكي أبين لهم التطبيقات العملية والاشتقاقات الأساسية للاسم الأمازيغي للمغرب Murakuc لكي يستوعبوها ويستعملوها في كتاباتهم وتدويناتهم باللغة الأمازيغية.

كلمة Murakuc هي صيغة أمازيغية للاسم "مراكش" نستعملها للدلالة على بلد المغرب ككل. أما اسم "مدينة مراكش" بالأمازيغية فنكتبه بالحرف اللاتيني هكذا: Meṛṛakec كما ينطقه سكان هذه المدينة.

إذن للتوضيح:

Murakuc = المغرب.

Meṛṛakec = مدينة مراكش.

أما الترجمة الأمازيغية لمفهوم "الغرب" فهي: Ataram أو Adaram.

فإذا أردنا أن نقول مثلا "الغرب الأمازيغي" فإننا نكتب: Ataram Amaziɣ أو Adaram Amaziɣ.

وهذه بعض التطبيقات والاشتقاقات الرئيسية لاسم المغرب باللغة الأمازيغية:

Murakuc = المغرب.

Amurakucan = مغربي / المغربي.

Imurakucanen = مغاربة / المغاربة.

Tamurakucant = مغربية / المغربية (امرأة مغربية أو مسألة مغربية).

Timurakucanin = مغربيات / المغربيات.

Asmurakuc = المغربة (تحويل شيء إلى شيء مغربي).

Anmurakuc = التمغرب (تحول شيء من تلقاء نفسه إلى شيء مغربي).

Tamurakuca = مغربية الشخص أو الشيء / تامغرابيت / الطابع المغربي.

Tamurakuca en oneẓrof = مغربية الصحراء (الطابع المغربي للصحراء)

Aneẓrof Amurakucan = الصحراء المغربية.

Asmurakuc en uɣerbaz = مغربة المَدْرَسة (تحويل المَدْرَسة إلى مغربية)

Asmurakuc en uselmed = مغربة التعليم (تحويل التعليم إلى مغربي)

Asmurakuc en tesdawit = مغربة الجامعة (تحويل الجامعة إلى مغربية)

!Smurakuc = مَغْرِبْ! / مَغْرِبي! (حَوِّلْ / حوِّلي الشيء إلى شيء مغربي!)

!Nmurakuc = تَمَغْرَبْ! / تَمَغْرَبي! (تَحَوَّلْ إلى مغربي! / تَحَوَّلي إلى مغربية!)

Yuccel ad nesmurakuc aselmed = يجب أن نمغرب التعليم.

Yuccel ad yettwasmurakuc uselmed = يجب أن يُمَغْرَبَ التعليم.

Yuccel ad yenmurakuc uselmed = يجب أن يتمغرب التعليم.

Netta yenmurakuc = هو تمغرب (هو تحول إلى مغربي).

Nettat tenmurakuc = هي تمغربت (هي تحولت إلى مغربية).

Netta yesmurakuc = هو مَغْرَبَ (هو حول شيئا إلى مغربي).

Nettat tesmurakuc = هي مَغْرَبَت (هي حولت شيئا إلى مغربي).

Netta yettwasmurakuc = هو مُغْرِبَ (هو تم تحويله إلى مغربي).

Nettat tettwasmurakuc = هي مُغْرِبَت (هي تم تحويلها إلى مغربية).

Yenna Umurakucan = قال المغربي.

Nnan Yimurakucanen = قال المغاربة.

Tenna Tmurakucant = قالت المغربية.

Nnant Tmurakucanin = قالت المغربيات.

Ẓriɣ ijen Umurakucan = رأيتُ مغربيا / رأيتُ أحد المغاربة.

Ẓriɣ Amurakucan = رأيتُ المغربي.

Ẓriɣ ict Tmurakucant = رأيتُ مغربية / رأيتُ إحدى المغربيات.

Ẓriɣ Tamurakucant = رأيتُ المغربية.

Usin-dd ɣer Murakuc = جاءوا إلى المغرب.

Yettwagg di Murakuc = صُنِعَ في المغرب (Made in Morocco).

Tamguri Tamurakucant = الصناعة المغربية.

Timɣan Timurakucanin - Timirikanin = العلاقات المغربية - الأمريكية.

Tawmat Tamurakucant - Tadzayrant = الأخوة المغربية - الجزائرية.

Amyawas jar Murakuc ed Tunest = التعاون بين المغرب وتونس.

Murakuc yemsasa aked Libu = المغرب اتفق مع ليبيا.

Murakuc ed Dzayer ed Tunest = المغرب والجزائر وتونس.

Tufrant en Murakuc = منتخب المغرب / نخبة المغرب.

Talubbayt Tamurakucant = الفريق المغربي / الفِرقة المغربية.

Murakuc mgal Seppanya = المغرب ضد إسبانيا.

Aryaz a d-Amurakucan = هذا الرَّجُل مغربي.

Argaz ad iga Amurakucan = هذا الرَّجُل مغربي.

Aryaz a Amurakucan = هذا الرَّجُل المغربي.

Aryaz Amurakucan = الرَّجُل المغربي.

Nec d-Amurakucan = أنا مغربي.

Nec d-Tamurakucant = أنا مغربية.

Neccin d-Imurakucanen = نحن مغاربة.

Neccin d-Timurakucanin = نحن مغربيات.

Akk id-neɣ d-Imurakucanen = كلنا مغاربة.

Akk id-sen d-Imurakucanen = كلهم مغاربة.

Murakuc d-Amaziɣ = المغرب أمازيغي.

D-Amurakucan = إنه مغربي.

D-Imurakucanen = إنهم مغاربة.

D-Tamurakucant = إنها مغربية.

D-Timurakucanin = إنهن مغربيات.

Tameṭṭoṭ a d-Tamurakucant = هذه المرأة مغربية.

Tameṭṭoṭ ad tga Tamurakucant = هذه المرأة مغربية.

Tameṭṭoṭ a Tamurakucant = هذه المرأة المغربية.

Tameṭṭoṭ Tamurakucant = المرأة المغربية.

Ta d-tamurt en Murakuc = هذه أرض المغرب.

Tamurt a d-Tamurakucant = هذه الأرض مغربية.

Ta d-ict tmurt d-Tamurakucant = هذه أرض مغربية.

Tad tga yat tmazirt Tamurakucant = هذه أرض مغربية.

Tamurt a Tamurakucant = هذه الأرض المغربية.

?Mani llan yidrimen en Yimurakucanen = أين أموال المغاربة؟

Aɣref Amurakucan = الشعب المغربي.

Awanak Amurakucan = الدولة المغربية.

Awanak en Murakuc = دولة المغرب.

Tageldit en Murakuc = مملكة المغرب.

Tageldit Tamurakucant = المملكة المغربية.

Asaḍof Amurakucan = القانون المغربي.

Tadamsa Tamurakucant = الاقتصاد المغربي.

Taɣamsa Tamurakucant = الصحافة المغربية.

Asissen Amurakucan = الإعلام المغربي.

Amezruy en Murakuc = تاريخ المغرب.

Amezruy Amurakucan = التاريخ المغربي.

Taɣaṛma Tamurakucant = الحضارة المغربية.

Taɣaṛma en Murakuc = حضارة المغرب.

Afgan Amurakucan = الإنسان المغربي.

Tarwa en Murakuc = أبناء المغرب.

Nec luleɣ di Murakuc = أنا وُلِدْتُ في المغرب.

Wer yelli di Murakuc = لا يوجد في المغرب (ما كاينش فلمغريب).

Netta izeddeɣ di Murakuc = هو يسكن في المغرب.

Imezdaɣ en Murakuc = سكان المغرب.

Imezdaɣ imezwura en Murakuc = سكان المغرب الأولون.

Midden en Murakuc = ناس المغرب / أهل المغرب.

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