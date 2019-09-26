رأي على هامش تقارير السيد "إدريس جطو"

يونس فنيش

وحدهم من لا يعملون لا يخطئون. صحيح، ولكن الأزمة بلغت، حسب ما قد يستشف من تقارير السيد "إدريس جطو"، درجة اعتبار أن وحدهم من لا يعملون أو من لا مهمة لهم غير متورطين...

فلو أجريت المتابعات القضائية وفقا لما جاء في تقارير السيد "إدريس جطو" فلا شك أنها ستكون كارثة على الاقتصاد الوطني، كما أنها متابعات ستترتب عنها مظالم كثيرة، لأن منظومة العدالة عندنا قد لا تكون مؤهلة بعد لخوض حملة عادلة من هذا الحجم -مع كامل الاحترام لمنظومة العدالة- وأما النتيجة النهائية فقد تكون بمثابة ضربة قاسية لنظام الحكم لا قدر الله.

صحيح أن نشر تقارير السيد "إدريس جطو" عملية تعتبر قمة في الشفافية والصدق مع الشعب، ولكن الحكمة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى؛ فإذا كنا قد اجتزنا "السكتة القلبية" فلا يجب أن نسقط في "السكتة العقلية".

الحل إذا يكمن في تكليف السيد "إدريس جطو"، أو غيره، بمهمة تحديد المبالغ المالية التي يجب استرجاعها لفائدة خزينة الدولة استنادا إلى مبدأ من "أين لك هذا؟"، من غير متابعات قضائية من شأنها أن ترهق الدولة والشعب دونما نتيجة مرضية.

الاختلالات بنيوية، نتجت منذ القدم عن عرف أو أعراف إدارية محضة، لا يمكن معالجتها قضائيا عن طريق فتح أبواب السجن لبعض "خدام النظام"، لأن النظام جعل الاستقرار في أعلى درجات الأولويات بموافقة الشعب أو بطلب منه، إضافة إلى كون الإدارة لا يمكن منطقيا أن تنتقم من نفسها.

الفساد البنيوي لا يمكن القضاء عليه بتحريك متابعات قضائية في ظل الاستمرار والاستقرار المطلوبين من طرف الجميع، لأن الفساد المعني شبه عام. ولكن يمكن التغلب على كذا فساد إذا اهتدت الدولة إلى وضع الثقة في جيش المهمشين النزهاء الأكفاء الوطنيين في الإدارة العمومية أولا، وفي المثقفين الوطنيين المشهود لهم بنكران الذات ونبذ اقتصاد الريع ثانيا.

إن استرجاع الأموال المنهوبة بطريقة إدارية عادلة هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في المؤسسات؛ وأما الزج ببعض "خدام النظام" في السجون بموجب متابعات قضائية من غير تأهيل قضائي (مع كامل الاحترام للقضاة وللمنظومة القضائية) فلن يفلح سوى في تعميق أزمة الثقة عامة والأزمة الاقتصادية إلى حدود قاع البئر، لأن الفساد الإداري السائد، منذ مدة طويلة، حسب تقارير رسمية وغيرها، وكذلك الصحافة، جعل الناس يعتبرون أن وحدهم من لا عمل ولا مهمة لهم، إدارية كانت أو حكومية، غير متورطين.

استرجاع الأموال المنهوبة استنادا إلى مبدأ من "أين لك هذا؟" بطريقة منطقية وعادلة سيمكن من استرجاع الثقة في المسؤولين الإداريين وفي رجال السلطة بكافة رتبهم (مع كامل الاحترام للإداريين ولرجال السلطة)، ما سيتيح للدولة فرصة مباشرة إصلاح المؤسسات على أسس متينة بكل هدوء.

المعالجة عن طريق سجن مسؤولين عن بعض القطاعات لا يمكن إلا أن تكون انتقائية (كما أنها قد تتحول إلى مجرد تصفية حسابات سياسية وشخصية ضد بعض الأبرياء أيضا)؛ ورغم كونها تشبع -مؤقتا- غريزة الانتقام التي تجعل عامة الناس يشعرون بالسرور و"نشوة التشفي" في كل من كان مهما فأصبح سجينا، إلا أنه سرعان ما يعود التساؤل عن جدوى الاستمرار في اتخاذ أكباش فداء كلما ارتفعت أصوات الإصلاح، فتعود حليمة إلى عادتها القديمة ويتضاعف الغضب الشعبي.

الحقيقة أن الشعب أصبح أكثر وعيا، وبالتالي فهو يريد أن تسترجع الأموال المنهوبة ليستفيد منها بطريقة مباشرة، ولم يعد يهتم بزوال النعمة عن بعض الأغنياء، ولم يعد يسعد ويرتاح لمجرد رؤيتهم في السجون؛ فلقد بلغت الأزمة السيكولوجية العامة درجة اعتبار ألا نزاهة بالمطلق، وأن وحدهم من لا تتاح لهم الفرصة للاغتناء غير المشروع لا يسرقون ولا ينهبون ولا يرتشون.

طيب. لا بأس من التكرار. تجب الاستعانة بمبدأ من "أين لك هذا؟"، فقط لا غير وبكل هدوء، بهدف استرجاع الثقة في المؤسسات العمومية والإدارة والسلطات المحلية أولا (مع كامل الاحترام للمؤسسات العمومية وللإدارة وللسلطات المحلية)، ومن أجل جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل ثانيا.

استرجاع الأموال المنهوبة، فقط لا غير وبكل هدوء، سيمكن من إغناء خزينة الدولة التي سيصبح بإمكانها رفع الأجور في سبيل خلق رواج اقتصادي ملموس. وبطبيعة الحال وقبل كل شيء، لا مناص من وضع الثقة في جيش النزهاء الأكفاء المهمشين في الإدارة العمومية عامة، وفي المثقفين الوطنيين المشهود لهم بنكران الذات ونبذ اقتصاد الريع.