الظرف الهجروي والعلاقة بين الجنسين

فيروز فوزي

المهاجر هو هذا الآخر، إذ يشكل وصول الأجنبي بالنسبة إلى الدولة سلسلة كاملة من المشكلات الملموسة الناشئة عن مسألة الانتماء. بالنسبة إلى الدولة المضيفة، يُنظر إلى الهجرة من الناحية القانونية والسياسية والديموغرافية والاقتصادية.

مع ذلك فإن المهاجر ليس فردا عاديا مغمورا ولا مجرد بيدق حصل نقله اقتصاديا من الأطراف إلى المركز فحسب، بل هو يمثل اختراقا فعليا للحدود القانونية.

تجعل المهام المتعددة التي طُلب من المهاجرين شغلها في القرن العشرين من الإجابة على هذه الأسئلة مهمة صعبة. المهاجر بما هو عامل، وبشكل عام "العامل المهاجر"، هو أبعد ما يكون عن تمثيل مفهوم موحد: من عامل النظافة إلى سائق "التاكسي"، من البقال "الليلي" إلى الميكانيكي في رينو أو ميكانيكي الخياطة في تريل، ناهيك عن عمال الجني والفلاحة.

مع كل مرحلة يبدو تمثل الرجل النشيط والمرأة ربة المنزل تمثلا لائكيا، يقول ميشيل بيرو. كيف تغير ظاهرة الهجرة العلاقة بين الجنسين؟ لازال تجربة المرأة المهاجرة يكتنفها الغموض، وكل سعي إلى كشفها يتلازم مع موقف مبدئي من الشجب.

ومع ذلك فإن الكشف عن وضع النساء في سيرورة الهجرة لا يؤدي إلى تفسير أحادي الجانب لدور المرأة. نرسم هنا نموذجين متناقضين: نموذج المهاجر المنطوي، ماديًا (في المنزل) والمتشبث ثقافيًا بتقاليد البلد؛ الآخر، الأكثر حداثة، من تحرر عائلي وثقافي واجتماعي، بفضل عبور الحدود.

كما هو الحال في أي مجتمع، تمثل المهاجرات الفئة المحافظة والمتمسكة بالتقاليد، في حين أن الرجال المهاجرين يمثلون نموذج السير في اتجاه الحداثة. نشأت شخصية النساء المتحررات من خلال الهجرة لمعارضة الصورة النمطية للمرأة التقليدية، فضلا عن العمل على مراجعة التقليد نفسه. يتوجب إذن التفكير في كتابة تاريخ هجروي من منظور تاريخ بصيغة المؤنث.