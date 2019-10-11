تراها ولا تأمَنْ.. ففي غابِها عَضٌّ

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كُتّاب وآراء
تراها ولا تأمَنْ.. ففي غابِها عَضٌّ
إذا كانَ في كلِّ الأراضِي نقائضٌ** ففي أرضِنا مِنها، عِياناً، قوارضٌ
تُسَمىَّ بأحزابٍ وإن شئْتَ أحزانٍ**تراها ولا تأمَنْ، ففي غابِها عَضٌّ
فها هي، ولا تدري أفِي المُنتدى أمرٌ**تنادت له، أم كُلٌّ أمْرٍ لهَا فَضٌّ
عِراكٌ ونهْشٌ إذ تراءى لَها وَعْدٌ**فَسِيَّانَ إن كان "الوِزَا"، أوْ هُو اللَّمْظُ
إذا أمْطرَتْ حازَت قناطيرَها تِبْرا**وإن شحَّها قَحْطٌ تعالَى لها رَفْضٌ
لها كمْ رصيدٍ من صُكوكٍ وغُفرانٍ**لمن رامَ نَعْماءَ، وإنْ ختْمُها هَيْضٌ
تراها تُجافِي مَقْدُراتٍ وأكفاءً**بأقوالها زَيفٌ، ومن سُحتِها فيضٌ
على صَدْرِها رهْطٌ مِن الصُّحْبِ والقُرْبَى**بأبنائِهم أسْباطِهم، ارثُهُمْ فَرْضٌ
مُلوك بتيجانٍ، بلا بيعَةٍ تُجزِي**بأموالِ شعْبٍ، لا نراهَا لَها أيضُ
أمِن بَرلمانٍ مُستباحٍ، بِلا فَرْيٍ**تراهُم بلا عِلم، قُعودا بِهِم رَضٌّ
يُحاوِلْ بِه أغمارُهم نقْدَ تشريعٍ**وهم لا لهُم عِلم بِه، ولا لَهُمْ بَعضٌ
تراهُم يُهَدْهِدْهُمْ نُعاسٌ وأحلامٌ**وإذ تنتهِي أشغالُ جمعٍ، لهم رَكْضٌ
تراهم بأزواجٍ وحينا بأبناءٍ**فلا نالَها شعْبٌ، ولا أزْهرَ الرَّوضُ
فانْ تذكُروا حِزبا فقولوا هُو الإرْثٌ**وإن كنتُ أستثنِي ففِي ما هُوَ الغيْضُ
بهذا تنادَتْ عادِياتٌ بأحزابٍ**بِلا فَضْلِ عِلمٍ، بل بِجهلٍ له فَظٌّ
فما حُكم ُمن أهدى صُعودا لأشباهٍ**إلى مِنبَرٍ للرَّأيِ لا ءاتُه حِفْظٌ؟
فان لم يكنْ سِجْنا فَمِنْ جِنسِ حِرمانٍ**لتطهيرِ أرضٍ مِن هَوًى ما لَهُ عِرضٌ
فلا كانَتِ الأحزابُ إن لم تكن زَرْعًا**بأوطانِها لا قارِضة ً(لما) تُنبِت الأرضُ