رمضان مصباح الادريسي

إذا كانَ في كلِّ الأراضِي نقائضٌ** ففي أرضِنا مِنها، عِياناً، قوارضٌ

تُسَمىَّ بأحزابٍ وإن شئْتَ أحزانٍ**تراها ولا تأمَنْ، ففي غابِها عَضٌّ

فها هي، ولا تدري أفِي المُنتدى أمرٌ**تنادت له، أم كُلٌّ أمْرٍ لهَا فَضٌّ

عِراكٌ ونهْشٌ إذ تراءى لَها وَعْدٌ**فَسِيَّانَ إن كان "الوِزَا"، أوْ هُو اللَّمْظُ

إذا أمْطرَتْ حازَت قناطيرَها تِبْرا**وإن شحَّها قَحْطٌ تعالَى لها رَفْضٌ

لها كمْ رصيدٍ من صُكوكٍ وغُفرانٍ**لمن رامَ نَعْماءَ، وإنْ ختْمُها هَيْضٌ

تراها تُجافِي مَقْدُراتٍ وأكفاءً**بأقوالها زَيفٌ، ومن سُحتِها فيضٌ

على صَدْرِها رهْطٌ مِن الصُّحْبِ والقُرْبَى**بأبنائِهم أسْباطِهم، ارثُهُمْ فَرْضٌ

مُلوك بتيجانٍ، بلا بيعَةٍ تُجزِي**بأموالِ شعْبٍ، لا نراهَا لَها أيضُ

أمِن بَرلمانٍ مُستباحٍ، بِلا فَرْيٍ**تراهُم بلا عِلم، قُعودا بِهِم رَضٌّ

يُحاوِلْ بِه أغمارُهم نقْدَ تشريعٍ**وهم لا لهُم عِلم بِه، ولا لَهُمْ بَعضٌ

تراهُم يُهَدْهِدْهُمْ نُعاسٌ وأحلامٌ**وإذ تنتهِي أشغالُ جمعٍ، لهم رَكْضٌ

تراهم بأزواجٍ وحينا بأبناءٍ**فلا نالَها شعْبٌ، ولا أزْهرَ الرَّوضُ

فانْ تذكُروا حِزبا فقولوا هُو الإرْثٌ**وإن كنتُ أستثنِي ففِي ما هُوَ الغيْضُ

بهذا تنادَتْ عادِياتٌ بأحزابٍ**بِلا فَضْلِ عِلمٍ، بل بِجهلٍ له فَظٌّ

فما حُكم ُمن أهدى صُعودا لأشباهٍ**إلى مِنبَرٍ للرَّأيِ لا ءاتُه حِفْظٌ؟

فان لم يكنْ سِجْنا فَمِنْ جِنسِ حِرمانٍ**لتطهيرِ أرضٍ مِن هَوًى ما لَهُ عِرضٌ

فلا كانَتِ الأحزابُ إن لم تكن زَرْعًا**بأوطانِها لا قارِضة ً(لما) تُنبِت الأرضُ