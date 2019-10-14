قيس سعيد..القادم من خارج الصندوق

رمضان مصباح الادريسي

وأخيرا فاز هذا القادم من خارج الصندوق، ومن جمر الثورة التونسية الذي كاد يترمد.

استبيحت تونس الثورة، وسالت فيها دماء ما كان لها أن تسيل لولا رعونة من ركب على الثورة، دون أن ينتبه إلى كونه يركب الأسد؛ وقد يرديه في أي لحظة..وتفرقت فيها الأحزاب شذر مذر؛ باحثة لها عن دعم خارجي، دون أن تنتبه إلى أن الدعم الحقيقي يوجد في قلب التونسيين.

وهاهو قيس سعيد يقيم الحجة، ويفتتح درسا في الديمقراطية الشعبية، التي لا تستقوي بغير الشعب.

كادت كل رموز النظام المنهار تعاود سيرتها الأولى؛ لولا انتباه مجموعة من الطلبة إلى كون رجل المرحلة لا يمكن أن يكون إلا من خارج الصندوق..من خارج دهاليز الدولة العميقة، والأحزاب؛ وحتى من خارج الضغط الخارجي العربي والأجنبي؛ ثم انتبهوا إلى أستاذهم فقيه القانون الدستوري، المحايد والنظيف، فورطوه في الشأن السياسي المباشر، بعد أن نظر له طويلا..

ثم انتبه العالم العربي كله إلى ذي الرئاستين: الرئاسة القانونية، ورئاسة فصحاء العرب.

أوَ بقِي في العرب فصحاء، لا يتلعثمون؟

نعم إنه هو، قيس سعيد، هذا الذي يقيم الدليل على أن عصر العرب البلغاء لم ينقرض تماما..تتبعت مناظرته لرجل الإعلام والأعمال القروي، فبدا لي أستاذا يحاضر للعرب جميعا، وليس لتونس فقط..حتى منافسه اعترف منذ البداية بهشاشة وقفته، سياسيا قانونيا ولغويا.

استمعنا إلى مناظر يقوم المصطلحات ويصحح الأسئلة:

لم يقبل كلمة وعود، واعتبرها من غير قاموسه المفضل، لأن الأمر يتعلق بمشاريع موجودة أصلا لدى الشباب، وهي متوقفة على حسن الدراسة فقط والإصغاء.

من يعد فقط يُخلف.

رفض أن يتحدث عن مشروعه في ما يخص الأمن القومي التونسي، اعتبارا لحساسيته؛ وكأنه بهذا ينبه المخطئين من رجال الدولة والسياسة، الذين أقحموا الأجانب في خصوصيات الشأن التونسي السياسي والقومي..وصحح لمنافسه زلات دستورية، حينما خبط خبطة عشواء في ما يخص القضاء التونسي، واعدا بلجنة قضاة تقويمية تشتغل على هامش الجهاز ككل.

أما عن حملته الانتخابية فقد فوضها للطلبة ينظمونها على هواهم، ميدانيا وفي مواقع التواصل؛ بما هي أحزاب وادي السيليكون التي عوضت الشعوب العربية عن خسران أحزابها.

لم تتحرك الأرصدة البنكية في حملة قيس سعيد، بل جيوب الطلبة، مقتسمين مصروف الجيب وثمن تذكرة الحافلة..وقد صرح بعد فوزه بأن كلفة بعض اللقاءات بالقرى لم تتجاوز الثلاثين دينارا وسنتيمات..كما كشف عن شعارات كتبها الشباب فوق ظهور الحمير.

إنه فعلا رجل من خارج الصندوق؛ وبفضل طلبة من داخل الهم التونسي، تمكن من التفوق على ذهاقنة الأحزاب، وأباطرة المال..ولعله تفوق أيضا على أحابيل التدخل الخارجي، الذي لم يترك تونس تستنبت ثورتها تنمية ونهضة..وقد كان حاسما في ما يخص التطبيع مع إسرائيل، مميزا بدقة بين اليهودية العقيدة، والصهيونية المعتدية والرعناء.

وفي الختام أسعدني منذ أسابيع حديثه عن المغرب العربي؛ وقد بدا لي الرجلَ القادر على وضع حد للزمن المغاربي الميت والضائع..انتصارا للشعوب المغاربية التي يفوتها الكثير جراء تشرذم قوة اقتصادية مغاربية هائلة، لا يعرف القادة المغاربيون – أو لا يراد لهم أن يعرفوا – كيف يوجهونها الوجهة المثلى.

هنيئا لتونس الشقيقة ولشعب تونس ولشباب تونس.

وبشرى للشعوب المغاربية فاتحة الطريق، هذه، لتحقيق حلمها..