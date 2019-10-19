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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | لا شيء يبرر هذا الهجوم

لا شيء يبرر هذا الهجوم

لا شيء يبرر هذا الهجوم
ثورية تناني
السبت 19 أكتوبر 2019 - 21:49

نحمد الله أن الذين يُناوِؤون قيام جبهة عربية تقدمية ليسوا من صناع القرار، ولا حتى من صناع الرأي. وليتهم يريدون إطفاء هذه الشمعة ليوقدوا شمعات أخرى أشد وهجا، وأشد اتقادا وتأججا. شمعات تنير هذا الطريق المعتم، لنتمكن من رؤية كل أمراضنا السياسية والثقافية والأخلاقية. ومن المؤسف أن هؤلاء المناوئين لا يريدون أن يصدقوا أن ثمة تدبيرا سيئا ومرتبا، من جهات أخرى يقف دون قيام هذه الجبهة، وجميع الجبهات التي تسعى إلى مناهضة التسلط والاستبداد. فالصراع مع الإمبريالية والصهيونية، والرجعية العربية لم ينته، ولن ينته، وسيبقى مفتوحا، لأن الإمبريالية هي التجسيد الدامي للعنف، وللإرهاب الدموي، وحرب الإبادة والقتل الجماعي. وأمريكا ذات السجل الحافل بالإجرام ضد الشعوب في الفيتنام، وأمريكا اللاتينية، والعراق وليبيا وفلسطين، لن تتركنا في سلام.

وإذا كان من المهم أن يتشبث المغاربة باللغة الأمازيغية، وأن يناضلوا باستماتة من أجل أن تصبح لغة رسمية فعلا، وليس قولا، فإن ما هو أهم هو ألا يضفوا عليها القداسة التي قد تضرها أكثر مما تفيدها. والأكثر أهمية من هذا وذاك، هو أن يدركوا أن العروبة ليست هي العقبة التي تعترض طريق المغاربة، وتقف في وجه التقدم، وأن يدركوا أيضا أنه ليست الأمازيغية هي القادرة على حل مشاكلهم.

فاللغة العربية ليست غريبة، ولا دخيلة، وإنما هي لغة أصيلة، متجذرة في الذاكرة والوجدان، وهي القادرة على النهوض بالمجتمع المغربي، وانتشاله من التخلف والأمية باعتبارها إرثا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء مهما كانت أصولهم وفصولهم. والعروبة لمن لا يعلم ليست عرقا، ولا جنسا، ولا دينا، وإنما هي انتماء ثقافي جامع يمثل الصيغة القادرة على الصمود أمام المشروع الأمريكي الساعي لتمزيق الأوطان، وتشتيت الشعوب، وأن الجبهة العربية التقدمية - التي أقامت أقلية صغيرة الدنيا ضدها ولم تقعدها- هي القادرة بنزعتها التحررية، على مجابهة التحديات التي تقف أمام تقدمنا، وتحررنا.

في معرض ردهم على انعقاد مؤتمر الجبهة العربية التقدمية في مدينة طنجة، تحرص هذه الأقلية ذات الصوت العالي، على الادعاء بأن المغاربة لا علاقة لهم بالعروبة، وبأنهم أمازيغ تعرضوا للغزو العربي، وأنهم هنا والآن يتعرضون للتهميش والإقصاء والظلم والقهر، وأن الأمازيغ هم أصحاب الأرض الحقيقيين الذين يحق لهم أن يحكموا، وتسود لغتهم، ويؤسسوا جمهوريتهم الأمازيغية النقية. وهم بذلك يتنكرون لأنفسهم، ولتاريخهم، ولمساهمتهم الكبيرة في الحضارة العربية الإسلامية، ويتنكرون لمساهمة أجدادهم في النهوض بتاريخ المغرب، وثقافته وحضارته، ولنضالهم ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني والبرتغالي... وأكثر من ذلك يتعسفون على المغاربة الذين لا يتكلمون اللغة الأمازيغية أو بالأحرى أحد تعبيراتها المتنوعة.

مثلما يتنكرون أيضا لحركة التاريخ؛ إذ أن الصراع في المغرب ليس صراعا بين الأمازيغ والعرب، وإنما هو حرب طبقية شرسة، تشنها الطبقة الحاكمة المتنفذة اقتصاديا وسياسيا، والتي من مكوناتها الرئيسة البورجوازية الفاسية ونظيرتها السوسية، ضد كل فئات الشعب المغربي الناطقة باللغتين الأمازيغية والعربية. وهي بورجوازية تتمثل في الغالب أحلاما مرتبطة بالنسق الثقافي والسياسي والاقتصادي للميتروبول الفرنكوفوني، المهيمن الحقيقي على بلدنا والمستهدف الفعلي لثقافتنا وتعبيراتنا اللغوية الوطنية.

والذي يُغفله هؤلاء أنه ليس ثمة شخص واحد، حتى ولو كان مزهوا بأمازيغيته، يجازف باستعمال اللغة الأمازيغية أمام المغاربة، أثناء تقديمه عرضا، أو محاضرة، أو خطابا، أو أثناء مشاركته في ندوة. فهذا الشخص يدرك بحدسه، وبعقله، وبخبرته، ومن واقع تجربته العملية أن اللغة العربية جميلة، وخلاقة وقادرة على التأثير وصناعة الرأي العام، وهذه حقيقة نعرفها جميعا.

إن الحديث عن أمازيغية المغاربة خارج ذاكرة التاريخ الحي، النابض بالحركية والدينامية والتغيير، من شأنه أن يثير خلافا، ومشاكل لا حصر لها، وتطاحنات، نحن في غنى عنها، خصوصا عندما يتشبث بعض مناصري الرؤية الشوفينية الضيقة للأمازيغية أنهم وحدهم أصحاب الحق في هذا المغرب المنفتح، وفي هذا التراث المغربي المتعدد والمتنوع. وخطورة هذا التشبث ليس في كونه يميز بين المغاربة، ويمزق صفوفهم، ويقسمهم إلى أمازيغ وعرب، وإنما في كونه قد يمنح الفرصة لأعداء الوطن الذين يراهنون على بقعة شقاق علّها تتمدد وتتسع، فنجد أنفسنا أمام حرب أهلية وُقودها نحن، ويَقودها غيرنا.

لذلك أعتقد أن المناضل أيا كان انتماؤه، أو لغته، سيرتكب خطأ فادحا، ومربكا لحركة الصراع، وللأحداث إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الترابط بين النضال ضد الاستبداد والفساد، والنضال ضد عدوة الشعوب.

والذي أثار استغرابي وذهولي في الهجوم على المبادرين إلى عقد مؤتمر الجبهة العربية التقدمية، ليس لأنه صادر عن موقف من الوحدة العربية، ومن القضية الفلسطينية، وإنما مبعث الذهول هو صدوره عن رفاق يساريين، أحبوا أن ينسوا تاريخا جميلا، وصراعا مريرا، وأن يفقدوا ذاكرتهم اليسارية التي وقفت في وجه الاستبداد، وحطمت هيبته، وأن يعلنوا للرأي العام، أن فلسطين وقضيتها، وشعبها الثائر المظلوم، المنزوع غصبا من أرضه، لا يعنيهم، وأننا كشعوب شمال إفريقيا كما أَسْمَتْنا ثقافة حلف الناتو نرحب بشعوب الشرق الأوسط، ومن ضمنها كيان الإرهاب الصهيوني عدو الإنسانية وقيمها النبيلة التي راكمتها بتضحيات جسيمة على مدى السنين.

لذلك نحمد الله أن هؤلاء ليسوا كثرا، وليسوا مؤثرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Me again السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:10
الامازيغ ساهموا في الحضارة الاسلامية بالعربية و الفرنسية و الانجليزية و الامازيغية بالغناء و المسرح و الارض و الفلاحة و الملاحة و السياحة و الفكر و القوة و لم يساهموا في العربية سوى بعض البربر المستعربون المستلبين لهويتهم و ثقافتهم الذين يدعون انهم عرب من الدرجة الثانية او عرب مزورين من أيتام القدافي و صدام و صالح و بنعلي و عبدالناصر. الامازيغ الأحرار الابرار البررة يضعون الرزة و تزرزيت و ليس قماش فليسطيني او قبعة روسية او صفر خليجي! من له الجرأة ان يضع الرزة فوق رأسه او تزرزيت على الصدر بكل فخر و اعتزاز! ؟
انتهى عهد القومجية العروبية بدون رجعة!
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1
2 - رشيد الزيان السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:25
تحية للمناضلة الصادقة والصدوقة مربية الاجيال المفكرة المقتدرة ثوريا ثناني .. كلمات في الصميم لا نملك الا ان نقف لها احتراما وتقديرا.. اطال الله في عمرك ووفقك ووفق كل الرفاق لخير هذا الوطن العزيز
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1
3 - الحسين وعزي السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:52
إلى 1 - Me again

جاء في تعليقك التالي: (( الامازيغ الأحرار الابرار البررة يضعون الرزة وتزرزيت وليس قماش فلسطيني او قبعة روسية او صفر خليجي)). مشكلتك أساسا مع القماش الفلسطيني، وليس لديك أي مشكل مع الصفر الخليجي، فأنت وأمثالك، ومعكم حكام الخليج، كلكم في نفس الخط السياسي، أي أنكم تلهثون وراء دولة الأبارتايد المسماة إسرائيل، وتسعون للاستزلام لها..

أنت لا يهمك أن يضع الأمازيغي الرزة فوق رأسه، فهذا حقه الذي لا يناقشه أي أحد فيه، وهو لباس محلي يرتديه آباؤونا وأجدادنا عربا وأمازيغا، دون منة منك ومن غيرك، أنت مسكون بأن يضع المغاربة فوق رؤوسهم الطاقية إياها، وهذا هو ما لن يقع، لأن نجوم السما أقرب لك، فأنتم كما قالت الكاتبة المحترمة في هذا المقال الرائع: لستم كثرا، ولستم مؤثرين إطلاقا في أي قضية، سواء لجهة الدفاع عنها أومناهضتها.

إنكم كيان كارتوني فارغ المضمون تنفخ فيكم الدعاية المخزنية للتشويش بواسطتكم على الإسلاميين، فهذه هي الوظيفة المرصودة لكم، وأنتم فاشلون في القيام بها، لأن تصرفاتكم العشوائية، تُحوّلكم إلى ممارسين للدعاية لفائدة الإسلاميين، والسبب، هي بلادتكم المفرطة يا سي الحسين..
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0
4 - اصفار السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:53
دائما يهاجمون بالتباكي بالدموع و سرد تواريخ من المظلومية ما يبرر هجومهم

البكائي سيدتي هو معرفتهم اليقينية انهم لا يحصدون الا الاصفار
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-5
5 - mais encore السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:04
اسمعي الالة, اللغة العربية ما عمرنا عرفناها حنا فالاطلس المتوسط حتى القرن 19 و بالضبط حتى للستينات ملي بدات كتفرض على ولادنا فالمدرسة اما قبل هاد العهد فاللغة الوحيدة الي كانت و مازالت متجدرة و متأصلة مند 10 الاف سنة و ربما قبل هي الامازيغية.
المنطقة الوحيدة الي العربية كانت فيها متجدرة و متأصلة هي الخليج العربي فلا داعي للصيد في الماء العكر, فليس بالتودد للامازيغ ستنسيهم من عدوهم. نعم العروبة ليست عدونا الوحيد لكنها احد اهم اعداء هويتنا. نعم الامازيغية لن تحل جميع مشاكلنا لكنها ستحل اهم ه\ه المشاكل الا و هو حماية هويتنا و وقيتنا من التعريب و الانقراض الهوياتي و اللغوي.
يا ريت تحيدي ديك الشرويطة ديال فلسطين و تديري فبلاصتها الشرويطة ديال بتة و مليلية و جزر الكناري و الصحراء المغربية و ازواد و الطوارق,
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2
6 - Me again السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:07
هناك فقط الحضارة الاسلامية. اما الحضارة العربية فهي وهم مثل اوهام العالم العربي و القدس العربي و المغرب العربي و الجماهيرية العربية البائدة و الجامعة العربية البائسة و الجمهورية الصحراوية العربية الوهمية... فعلا، هناك الحضارة العربية الجاهلية و المسيحية على التوالي بفضل الأدب و الشعر الجاهلي و الأفلام و الموسيقى المصرية القبطية و اللبنانية الارتدوكسية و ما أنتجه القومجيون العروبيون الملاحدة منهم، اما ما انتج المسلمون و المتأسلمون منهم فيصبح للحضارة الاسلامية سواء كان بالعربية او الاسبانية او الاوردية او الانجليزية او التركية او الفارسية و غيرها!
الحضارة الأندلسية هي حضارة اسلامية امازيغية و ليست عربية!
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3
7 - النكوري السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:14
وضعُ الكوفية الفلسطينية على الكتفين يصيبهم بالسعار.. حتى الصهاينة الأشد تطرفا لا يتصرفون على هذا النحو. الكاتبة المحترمة تمارس حريتها في ارتداء الكوفية الفلسطينية فأين العيب في ذلك؟ أين أساءت للأمازيغ في تصرفها هذا؟ أليس من حقها ممارسة حريتها في ارتداء ما تشاء من ملابس؟؟

يستحيل على العقل العرقي المتطرف أن يكون منفتحا، ويقبل بالآخر المختلف عنه، العقل البربري المتزمت لا يمكنه أن يكون إلا منغلقا وشموليا ونازيا.. ولهذا يعيش أصحابه في عزلتهم القاتلة والدائمة..
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2
8 - Me again السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:28
الحسين وعزي!
انا على يقين ان افقر و اغبء فليسطيني احسن منك بكثير معيشة و عقلًا! و انا على يقين ان كانت لك فرصة و التقيت معه فستقوم بمجهودات جبارة للتكلم معه بالعربية الفصحى و ستقلد لهجته حثى يفهمك و ستقوم بنفس المجهودات الجبارة لفهمه كذلك! كما انك ستتحدث له عن قضايا فليسطين و سياسة الشرق الاوسط و غطرسة اسرائيل و ستعرض عليه ما حفظت عن ظهر قلب من شعارات و غناء و محفوظات و تعبيرات فليسطينية محضة و لو لم تفهم مغزاها و لا سياقها و لا أهدافها و لا معانيها و هو لا يعرف عنها سوي القليل مما تعرف عن بلده! لكنك، لم تقم ابدا باي مجهود لتعلم و فهم لغة أقربائك و اهلك و جيرانك و اهلك و زملائك و أصدقائك، اعني اللغة الامازيغية او احد لهجاتها، سوى ما تعلمت من الدارجة!
هل حفظت أغنية لايزنزارن او رويشة او الحاج بلعيد او اودادن؟ ليست لك فرصة، استمعت فقط للتلفزة و الراديو و ما أراد المخزن ان تسمعه!
انتهى الكلام!
شكرا هسبريس مسبقا على حق الرد!
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3
9 - ابن سينا السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:34
رقم 5

تقول في تعليقك التالي: (( اسمعي الالة, اللغة العربية ما عمرنا عرفناها حنا فالاطلس المتوسط حتى القرن 19 و بالضبط حتى للستينات ملي بدات كتفرض على ولادنا فالمدرسة اما قبل هاد العهد فاللغة الوحيدة الي كانت و مازالت متجدرة و متأصلة مند 10 الاف سنة و ربما قبل هي الامازيغية)).

بأي لغة ألقى المولى إدريس الأول خطبته حين تمت مبايعته سلطانا على الأمازيغ بعد أن أنكحوه ابنتهم كنزة؟ ألم تكن اللغة العربية المجيدة؟ وبماذا كانت النقود تسكُّ في عهد المرابطين والموحدين والمرينيين، هذه السلالات الأمازيغية التي حكمت المغرب لقرون طويلة؟ أليست سيدتكم اللغة العربية العملاقة؟ بماذا كان الأمازيغ يؤدون صلواتهم منذ وصول الإسلام إلى هذه الديار الطيبة، أليس بكلام الله تبارك وتعالى الذي هوالقرءان الكريم والذي يتلى بالعربية الفصحى الرائعة والخالدة..؟

البربريست العرقيون المنغلقون يكذبون كما يتنفسون، ومن فرط بلادتهم يصدقون أكاذيبهم، ويروجونها كأنها حقيقة.. هل أمثال هؤلاء الكذّابا هم الذين سيحكموننا؟ معاذ الله أن ننصت لهم ولطرهاتهم، إنهم شرذمة تكاد تكون معتوهة، حتى لا نقول: مسعورة ومجنونة يا السي الحسين..
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10 - Maria السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:40
يجب معرفة شيئا مهما هو ان العرقيين المتطرفين في الحركة الامازيغية, كفروا بالاسلام و تصهينووا او باعوا انفسهم للصهاينة المتطرفين او الشيعة المتطرفين الماجوس و يريدون خلق الفتنة في المغرب بالصراع العرقي-الديني. مثلا الشيعة اليساريين ماجوس كفروا بالاسلام فتصهينوا و ضد العروبة و القضية الفلسطينية. لذلك ايران تستعمل الاكراد و الامازيغ اليساريين ضد العرب اهل السنة.
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-2
11 - شوبنهاور السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:46
تحمدين"الله أن هؤلاء ليسوا كثرا، وليسوا مؤثرين"،اذن لماذا كل هذه الجعجعة بدون طحين؟ماذا لو كانوا كثرا ومؤثرين ؟الحقيقة لا تحتاج الى دعم عندما تكون واضحة،وضوحها اكثر قوة وتأثيرا من الكثرة العددية ،هذا ما يخيفكم في مسألة الامازيغية،متى كانت الامازيغية موضوع اهتمام من قبل العروبيين على مختلف تلويناتهم الايديوجية،التقدميون والرجعيون على حد سواء،لماذا هذا الخوف الآن ؟ هل تخافين على العروبة اكثر من خوفك على المغرب؟من قال ان الامازيغية هي مفتاح الحل والعقد لكل المشاكل التي يعاني منها المغاربة ؟ الاعلام الشمال افريقي، يتجنب الحديث عن"مغرب عربي"، ويوظف "المغرب الكبير" وهو اعتراف شبه صريح ان التعريب كان قرارا سياسيا لا علاقة له بتاريخ وجغرافيا المنطقة، وثقافتها هي ثقافة امازيغية او شمال افريقية او متوسطية،العروبة لا تحظر فيها الا كدين او سياسة،اما الطبخ،اللباس،العادات،العلاقات والتقاليد’’’فلا علاقة لها بالعروبة اطلاقا، الاعلام الفرنسي مايزال يوظف مصطلح المغرب العربي،لان فرنسا هي التي صنعت هذا الكيان الوهمي وبهذا يكون هو اداة الامبريالية والصهيونية التي تهدد مستقبل شعوب المنطقة وليست الامازيغية
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12 - Me again السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:54
الشرويطة الكوفية ليست مغربية و لا تعبر عن الاسلام حثى يتبناها المسلمون الامازيغ الأحرار الابرار البررة! حثى الفليسطينيين انفسهم بما فيهم اللاجئون منهم لا يستعملونها و انها فقط للذين يتاجرون بالقضية الفليسطينية!
انتهى عهد القومجية العروبية بدون رجعة!
و ايران وحدها حددت بلاد العرب بالشيعة في اليمن بالجنوب و لبنان شرقا مع تعاطف حماس في غزة و شمالًا بالسيطرة على سوريا و شرقا نفسها و شيعة العراق و البحرين و سيطرتها على الجزر المتنازع عليها مع العمارات المتحدة و تعاطف قطر و في الجنوب الشرقي الاباضية القريبة منها في عمان! لمعرفة الاعراب البعيدين عن شمال افريقيا اسأولوا جيرانهم من الفرس و الأكراد و الأتراك و حتى الفليسطينيين الذين هم تركمان و أكراد أصلا و كذلك الاسراءليين و الآسيويين البدون الذين يشتغلون عندهم!
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13 - Ton الأحد 20 أكتوبر 2019 - 00:03
إلى 10 - Maria

أنت هو Me again، تريد التمويه بالإشارة إلى (( ان العرقيين المتطرفين في الحركة الامازيغية, كفروا بالاسلام و تصهينووا او باعوا انفسهم للصهاينة المتطرفين)). بهذه المقدمة التمويهية تريد تمرير جملة (( أن الشيعة اليساريين ماجوس كفروا بالاسلام فتصهينوا وضد العروبة والقضية الفلسطينية)). تنتقل من هنا إلى هناك، لكي لا تترك لنا الفرصة لنقبض عليك في المناقشة والسجال. هذا أسلوب الفارغ الجبان..
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14 - moha raiss الأحد 20 أكتوبر 2019 - 00:19
يصيبني الذهول حين اسمع بعض الاصوات حين تقول ان الامازيغ اقلية في المغرب .والعكس هو الحاصل .الامازيغ اغلبية وهم سكان المغرب الاصليون تفاعلوا عبر التاريخ مع جميع الاعراق والشعوب والاجناس من الرومان الى الفنيقيين وتاثروا بهم واثروا فيهم ذون مشاكل . وحتى توراتهم ضد الاستعمار الامبريالي في المغرب ازعجت القوى العنصرية الغربية .عبد الكريم الخطابي وموحى او حمو الزياني وغيره . ما جعل الغرب يستعمل النووي لاول مرة ضد انتفاضته في الريف . وموقفه كامازيغي كان واضحا ضد الصهاينة وكذلك حال كل الامازيغ الا من رحم ربي وكان جهاده ضد الصهيونية عملي وتطبيقي .تدريب الفداءيين العرب وتقديم الدعم للفلسطينيين وعدم رغبته في الرجوع الى المغرب لان الاستعمار الغربي لازال الى يومنا الحالي بشكل اخر .
-مشكل الصراع هوما يقوم به العرب من تقديم صورة مشوهة بارقى معانيها للعربية والعروبة .التطبيع مع الصهاينة من قبل دول الخليج . جامعة القباءل العربية .وهي مكتب تابع للبانتاغون في الشرق . الوهابية دراع الاعراب الديني لقتل القومية العربية والمسلمين وكل حركات التحرر في الشرق احداث انقلابات على الشرعية في مصر واليمن الايكفي هذا
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15 - شوبنهاور الأحد 20 أكتوبر 2019 - 00:23
لاشيء يبرر هذا الدفاع بما انهم ليسوا كثرا وليسوا مؤثرين ؟ الامازيغية ظلت طي الكتمان لعقود من الزمن ولم تظهر الى الواجهة بشكل جلي وواضح الا مع الدستور الجديد ، ومنذ ذلك الحين لم يهدأ لكم بال ، تحاولون ان تلصقوا بها كل اخفاقاتكم المتتالية ، ما هو اصيل ووطني تعتبرونه دخيلا وما هو دخيل تعتبرونه اصيلا ، وهذا الوعي الزائف بالذات هم ما يجعل المواطن المغربي يعبش حالة اغتراب وجداني في بلده ، تؤلمه لمشاكل الشرق اكثر ويعتبرها اكثر مما تؤلمه مشاكله الحقيقية ، القدس اهم من سبتة ومليلية والصحراء ، العربية اهم من الامازيغية ، هذا الوعي الزائف او التحول الجنسي الهوياتي هو ما يحرم شعوب شمال افريقيا من الحرية والانعتاق ، يجعلها تعيش مشاكل غيرها على انها مشاكلها الفعلية والحقيقية ، نعم ، فلسطين قضية انسانية نتعاطف معها كما نتعاطف مع كل الشعوب التي تعاني ويلات الاستعمار ، لكنها ليست قضية وطنية مثل الصحراء او سبتة ولا تحضى لدينا بالاولوية او تكون سببا لكره اليهود او اتخاذ مواقف معادية لدولة لا تهدد مصالحنا ، النظام القائم في الجزائر اكثر ضررا بمصالحنا من اسرائيل ، فلماذا لا تكنين له نفس العداء ؟
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16 - مغربي اصيل الأحد 20 أكتوبر 2019 - 00:29
عجبا سيدتي الكريمة! آراك تحملين فلسطين على ظهرك واكيد في عقلك و قلبك. الم تسائلي نفسك يوما على تاريخ وجغرافية وطنك البعيد جدا على ما تحملين من هموم على اقوام آخرين. نعيش انفصام مؤسس بدون ان نعي اننا مستلبوت باديولوجيةاعمت ع محكمة اعمت عقولنا واعيننا. انظري الى خريطة وطنك المبتورة شرقا وجنوبا وشمالا لعلك تعقلين. ايران الفارسية و تركيا العثمانية حافزوا على هويتهم و صقافتهم رغم انهم اقرب بكثير منا من ارض العروبة التي تتوهمين انك منها. مع العلم ان العرب الاقحاح لا يعتبروننا عربا بل بربر امازيغ لا ننتمي لحضارتهم. تحياتي للجميع
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17 - Me again الأحد 20 أكتوبر 2019 - 00:43
Ton
هاذيك غير البارانويا ديال العروبة لي دوخاتك حيث مازال مكتشفتي نفسك بالضبط بانك لست عربي او ما تجاهد ان لا تكون عربي مزور
اما انا فاستعمل دائما نفس الاسم، سوى في مواضيع اخرى مختلفة عندما أتكلم شخصيا عن نفسي و مكان اقامتي و تجاربي و عملي و أشغالي و اهتماماتي الشخصية استعمل اسم مستعار اخر!
على كل حال، بعدما كنت قومجي بسبب التعريب و في أوج القومجية العروبية و شعار العروبة قبل الاسلام، عانقت هويتي الحقيقية الا و هي الامازيغية ثقافيا و الاسلام دينا بمقارنة بسيطة و هي المقارنة بين جدي الذي لا يتكلم العربية سوى ما كان يتلو من لغة الذكر الحكيم فهما من قبيل بسم الله و الحمد لله و ما شاء الله و اعوذ بالله و لا حول و لا قوة الا بالله و نعل الشيطان و الله يرحم الوالدين و الجهاد و انشاء الله و سبحان الله و استغفر الله و الله اكبر و غيرها... و بين ابنه اي ابي المستعرب الذي يتكلم و يقول شكرا، عفوًا، فعلا، تماما، لا، لا، ثم لا مرة اخرى، عبد الناصر، صدام، القذافي، فيروز، النضال (بدل الجهاد) السياسة، الحزب، فليسطين، العراق، مصر، العالم العربي، العروبة و الاسلام( و هو يعني العروبة قبل الاسلام)
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