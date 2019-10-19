لا شيء يبرر هذا الهجوم

ثورية تناني

نحمد الله أن الذين يُناوِؤون قيام جبهة عربية تقدمية ليسوا من صناع القرار، ولا حتى من صناع الرأي. وليتهم يريدون إطفاء هذه الشمعة ليوقدوا شمعات أخرى أشد وهجا، وأشد اتقادا وتأججا. شمعات تنير هذا الطريق المعتم، لنتمكن من رؤية كل أمراضنا السياسية والثقافية والأخلاقية. ومن المؤسف أن هؤلاء المناوئين لا يريدون أن يصدقوا أن ثمة تدبيرا سيئا ومرتبا، من جهات أخرى يقف دون قيام هذه الجبهة، وجميع الجبهات التي تسعى إلى مناهضة التسلط والاستبداد. فالصراع مع الإمبريالية والصهيونية، والرجعية العربية لم ينته، ولن ينته، وسيبقى مفتوحا، لأن الإمبريالية هي التجسيد الدامي للعنف، وللإرهاب الدموي، وحرب الإبادة والقتل الجماعي. وأمريكا ذات السجل الحافل بالإجرام ضد الشعوب في الفيتنام، وأمريكا اللاتينية، والعراق وليبيا وفلسطين، لن تتركنا في سلام.

وإذا كان من المهم أن يتشبث المغاربة باللغة الأمازيغية، وأن يناضلوا باستماتة من أجل أن تصبح لغة رسمية فعلا، وليس قولا، فإن ما هو أهم هو ألا يضفوا عليها القداسة التي قد تضرها أكثر مما تفيدها. والأكثر أهمية من هذا وذاك، هو أن يدركوا أن العروبة ليست هي العقبة التي تعترض طريق المغاربة، وتقف في وجه التقدم، وأن يدركوا أيضا أنه ليست الأمازيغية هي القادرة على حل مشاكلهم.

فاللغة العربية ليست غريبة، ولا دخيلة، وإنما هي لغة أصيلة، متجذرة في الذاكرة والوجدان، وهي القادرة على النهوض بالمجتمع المغربي، وانتشاله من التخلف والأمية باعتبارها إرثا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء مهما كانت أصولهم وفصولهم. والعروبة لمن لا يعلم ليست عرقا، ولا جنسا، ولا دينا، وإنما هي انتماء ثقافي جامع يمثل الصيغة القادرة على الصمود أمام المشروع الأمريكي الساعي لتمزيق الأوطان، وتشتيت الشعوب، وأن الجبهة العربية التقدمية - التي أقامت أقلية صغيرة الدنيا ضدها ولم تقعدها- هي القادرة بنزعتها التحررية، على مجابهة التحديات التي تقف أمام تقدمنا، وتحررنا.

في معرض ردهم على انعقاد مؤتمر الجبهة العربية التقدمية في مدينة طنجة، تحرص هذه الأقلية ذات الصوت العالي، على الادعاء بأن المغاربة لا علاقة لهم بالعروبة، وبأنهم أمازيغ تعرضوا للغزو العربي، وأنهم هنا والآن يتعرضون للتهميش والإقصاء والظلم والقهر، وأن الأمازيغ هم أصحاب الأرض الحقيقيين الذين يحق لهم أن يحكموا، وتسود لغتهم، ويؤسسوا جمهوريتهم الأمازيغية النقية. وهم بذلك يتنكرون لأنفسهم، ولتاريخهم، ولمساهمتهم الكبيرة في الحضارة العربية الإسلامية، ويتنكرون لمساهمة أجدادهم في النهوض بتاريخ المغرب، وثقافته وحضارته، ولنضالهم ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني والبرتغالي... وأكثر من ذلك يتعسفون على المغاربة الذين لا يتكلمون اللغة الأمازيغية أو بالأحرى أحد تعبيراتها المتنوعة.

مثلما يتنكرون أيضا لحركة التاريخ؛ إذ أن الصراع في المغرب ليس صراعا بين الأمازيغ والعرب، وإنما هو حرب طبقية شرسة، تشنها الطبقة الحاكمة المتنفذة اقتصاديا وسياسيا، والتي من مكوناتها الرئيسة البورجوازية الفاسية ونظيرتها السوسية، ضد كل فئات الشعب المغربي الناطقة باللغتين الأمازيغية والعربية. وهي بورجوازية تتمثل في الغالب أحلاما مرتبطة بالنسق الثقافي والسياسي والاقتصادي للميتروبول الفرنكوفوني، المهيمن الحقيقي على بلدنا والمستهدف الفعلي لثقافتنا وتعبيراتنا اللغوية الوطنية.

والذي يُغفله هؤلاء أنه ليس ثمة شخص واحد، حتى ولو كان مزهوا بأمازيغيته، يجازف باستعمال اللغة الأمازيغية أمام المغاربة، أثناء تقديمه عرضا، أو محاضرة، أو خطابا، أو أثناء مشاركته في ندوة. فهذا الشخص يدرك بحدسه، وبعقله، وبخبرته، ومن واقع تجربته العملية أن اللغة العربية جميلة، وخلاقة وقادرة على التأثير وصناعة الرأي العام، وهذه حقيقة نعرفها جميعا.

إن الحديث عن أمازيغية المغاربة خارج ذاكرة التاريخ الحي، النابض بالحركية والدينامية والتغيير، من شأنه أن يثير خلافا، ومشاكل لا حصر لها، وتطاحنات، نحن في غنى عنها، خصوصا عندما يتشبث بعض مناصري الرؤية الشوفينية الضيقة للأمازيغية أنهم وحدهم أصحاب الحق في هذا المغرب المنفتح، وفي هذا التراث المغربي المتعدد والمتنوع. وخطورة هذا التشبث ليس في كونه يميز بين المغاربة، ويمزق صفوفهم، ويقسمهم إلى أمازيغ وعرب، وإنما في كونه قد يمنح الفرصة لأعداء الوطن الذين يراهنون على بقعة شقاق علّها تتمدد وتتسع، فنجد أنفسنا أمام حرب أهلية وُقودها نحن، ويَقودها غيرنا.

لذلك أعتقد أن المناضل أيا كان انتماؤه، أو لغته، سيرتكب خطأ فادحا، ومربكا لحركة الصراع، وللأحداث إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الترابط بين النضال ضد الاستبداد والفساد، والنضال ضد عدوة الشعوب.

والذي أثار استغرابي وذهولي في الهجوم على المبادرين إلى عقد مؤتمر الجبهة العربية التقدمية، ليس لأنه صادر عن موقف من الوحدة العربية، ومن القضية الفلسطينية، وإنما مبعث الذهول هو صدوره عن رفاق يساريين، أحبوا أن ينسوا تاريخا جميلا، وصراعا مريرا، وأن يفقدوا ذاكرتهم اليسارية التي وقفت في وجه الاستبداد، وحطمت هيبته، وأن يعلنوا للرأي العام، أن فلسطين وقضيتها، وشعبها الثائر المظلوم، المنزوع غصبا من أرضه، لا يعنيهم، وأننا كشعوب شمال إفريقيا كما أَسْمَتْنا ثقافة حلف الناتو نرحب بشعوب الشرق الأوسط، ومن ضمنها كيان الإرهاب الصهيوني عدو الإنسانية وقيمها النبيلة التي راكمتها بتضحيات جسيمة على مدى السنين.

لذلك نحمد الله أن هؤلاء ليسوا كثرا، وليسوا مؤثرين.