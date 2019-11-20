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كُتّاب وآراء
من يرفع علم بلادي؟
العلم رمز للوطن، وعنوان كبير لكل هؤلاء الذين يحيون على هذه القطعة من الأرض، التي تسمى مغربا، ويفخرون بانتمائهم إليها، ويتدبرون أمورهم فيها، ويدارون ويدارون، رغم كل جفاء وكل ألم. العلم رمز، والرمز أبلغ من كل كلام، وأوسع من كل معنى، وأبين من كل لغة؛ ولذلك كانت قيمته دائما في ارتفاعه، وقيمة كل مواطن في مدى مساهمته في إدامة واستمرار هذا الارتفاع، بالمعنى الحقيقي والعميق للارتفاع.
يرتفع العلم الوطني بالإخلاص في الانتماء إلى هذا الوطن، بالصدق في خدمته، في مدحه وفي ذمه، في الفرح به، وفي الغضب منه، في الدفاع عنه، وفي انتقاده وتنبيهه. من يرفع راية الوطن لا يسرق أغراضه وأمتعته، من يرفع راية الوطن لا يخون قضاياه، من يرفع راية الوطن لا يفسد مساره ويعيق طريقه ووجهته.
جميل جدا أن نحفظ النشيد الوطني، ونحرص على ترديده في كل المناسبات، والأجمل منه أن نحفظ الوطن، فكثير من حماة هذا الوطن وخدامه الأبرار، وممن سقوه بدمائهم وفدوه بأرواحهم، عبر التاريخ، لم يكونوا يحفظون نشيد الوطن، ولكنهم كانوا يحفظون الوطن، تركوه لنا في أعناقنا، وانصرفوا، والكثير منهم لا يعرفهم منا أحد، فقط نتذكر كل هذا المجد، حين يرتفع علم بلادنا، وحين ينطلق النشيد الوطني، فإذا بالدموع تسبقنا، لتنوب عن كل كلام، وتترجم كل الأشواق، ونحن نتمنى كل الرفعة والسؤدد لهذا الوطن.
من يحب بلاده لا يفر منها ليحرق علمها في بلاد الأغيار، بل يسعى وباستمرار إلى رؤية علمها خفاقا في سماء العالمين، رغم كل الكبوات والعثرات، والمآسي أيضا. إحراق العلم ليس بطولة، والتغيير النبيل والجاد يعني رفع الأعلام، لا إحراقها. من يحب بلده يخاطبها بصدق، ويقسو عليها بصدق، فالعلم لا يهان، لأنه يعني الوطن، والوطن وجد ليرفع، وليظل مرفوعا شامخا في الأعالي، وللجميع أن يسأل نفسه على الدوام، ماذا فعل ويفعل من أجل ارتفاع هذا العلم الوطني؟ ماذا تفعلون من أجل أن يرتفع هذا العلم؟ أيها المسؤولون، أيها الأوصياء المباشرون عن قضاياه، ماذا تفعلون من أجل أن يرتفع علم هذا الوطن؟ أيها المنتخبون أيها المثقفون، أيها الأغنياء، ماذا تفعلون من أجل أن يرتفع علم هذا الوطن؟ ماذا تفعلون من أجل أن يتحول هذا الأحمر الجميل، وهذا الأخضر البديع، إلى عشق مستحق لهذا المواطن؟.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
قلت: صدقت.
"ماذا تفعلون من أجل أن يرتفع هذا العلم؟ أيها المسؤولون، أيها الأوصياء المباشرون عن قضاياه، ماذا تفعلون من أجل أن يرتفع علم هذا الوطن؟ أيها المنتخبون أيها المثقفون، أيها الأغنياء، ماذا تفعلون من أجل أن يرتفع علم هذا الوطن؟ ماذا تفعلون من أجل أن يتحول هذا الأحمر الجميل، وهذا الأخضر البديع، إلى عشق مستحق لهذا المواطن؟."
قلت: اي نعم. ماذا فعلتم?