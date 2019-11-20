المحاور الستة للخطاب الملكي

خالد الشرقاوي السموني

من خلال قراءتنا للخطاب الذي وجّهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر 2019، يمكن استخلاص ستة محاور رئيسية، نذكرها فيما يلي:

1 - المسيرة الخضراء مسيرة التلاحم القوي بين الملك والشعب:

حدث المسيرة الخضراء يخلده المغاربة بكل فخر واعتزاز، لمواصلة السير قدما على درب الإصلاحات والإنجازات، سعيا إلى تثبيت الوحدة ومناهضة كل الأصوات الداعية إلى الانفصال والتقسيم.

كما شكلت أيضا المسيرة الخضراء حدثا يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال ويشكل لحظة قوية لاستحضار بطولة الشعب المغربي ووطنيته وتلاحمه القوي بينه وبين ملكه. حدث سيظل منقوشا بمداد من ذهب في الذاكرة المشتركة للمغاربة، وكذلك مناسبة ووقفة للتأمل.

لقد كان قرار تنظيم المسيرة الخضراء مظهراً من مظاهر عبقرية الملك الحسن الثاني رحمه الله، وسانده في ذلك الشعب المغربي بكل تلقائية وعفوية صادقة وتطوع لا مثيل له. لقد أبان الشعب ذاك الوقت عن وطنيته وحبه للوطن وللملك، وتفانيه من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية. لذلك، فإن هذه الذكرى محطة أساسية لاستحضار الوطنية والوفاء لروح الشهداء.

2 - النهوض بتنمية الإقليم الجنوبية:

أكد جلالة الملك أن الروح، التي مكنت من استرجاع الصحراء سنة 1975، هي التي تدفعنا اليوم إلى النهوض بتنمية كل جهات المملكة؛ وهو ما ينطبق على أقاليمنا الجنوبية، التي تعتبر صلة وصل بين المغرب وإفريقيا، على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي.

وهذا يحيلنا إلى النموذج التنموي من أجل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وضمان الحرية والكرامة لأهلها، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم، وسيجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، كصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

3 - عدالة قضية الصحراء والتأكيد على مبادرة الحكم الذاتي:

مرة أخرى يوكد جلالة الملك أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد الحل العادل لقضية الصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة، ومشروعية حقوقه. وسيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

لذلك، ليس هناك سقف أعلى من سقف مبادرة الحكم الذاتي، تلك المبادرة التي لقيت تأييدا من قبل كافة الدول العظمى وأكثر من 163 دولة في العالم نظرا لمشروعيتها وواقعيتها.

4 - تنزيل أسس الجهوية المتقدمة وخلق التنمية الجهوية المتوازنة:

أصبح من الضروري جعل البعد المجالي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد لحل العديد من المعضلات الاجتماعية والاقتصادية وإرساء عدالة مجالية يمكن لها تحقيق استدامة النموذج الوطني في الإصلاح وفي الاستقرار واستثمار إمكانيات كل جهة أو إقليم وإحداث توزيع عادل للثروات والتخفيف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات بعينها.

ونظرا لتعثر التنمية في بعض مناطق جنوب المغرب، دعا جلالة الملك إلى التفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، وتعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة، مما سيفك العزلة عن هذه المناطق.

وأضاف أنه ليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات، حيث يجب أن تكون جهة سوس - ماسة مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه.

ولن تتحقق تلك الغايات إلا في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات؛ لأن هناك تفاوتا بين الجهات وبالتالي لن ينجح الرؤية الإستراتيجية للجهوية بالمغرب ما لم نكم هناك جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى؛ فتحقيق العدالة المجالية، في ظل الجهوية الموسعة، من شأنه تجاوز حالات العجز الذي تعاني منه عدد من مناطق البلاد، وخاصة أقاليم الجنوب، التي ينبغي تحويل إمكانياتها الكبيرة والغنية إلى ثروات عبر إطلاق مشاريع استثمارية.

ويجب أن ترتكز التنمية الجهوية على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها.

5 - إقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية:

ظل المغرب على الدوام متشبثا بتفعيل البناء المغاربي على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش، انطلاقا من تعزيز الصلات والعلاقات الثنائية بين بلدانه، إيمانا منا بأن التعاون الثنائي يشكل الأساس المتين للعمل المغاربي المشترك.

وكان دائما جلالة الملم يدعو دول المغرب الكبير إلى التحلي بالإرادة الصادقة، لتجاوز العقبات والعراقيل التي تقف أمام الانطلاقة الحقيقية لاتحاد المغرب الكبير، والتأكيد على أهمية انبثاق نظام مغاربي جديد.

والأمر نفسه يؤكده الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء مشيرا إلى أن الوضع الحالي بالمنطقة وبالفضاء المتوسطي يسائل الجميع، ويدعو إلى التحرك الإيجابي، نظرا لما يحمله من فرص وتحديات، كون الشباب المغاربي يطالب بفضاء منفتح للتواصل والتبادل وقطاع الأعمال يطالب بتوفير الظروف للنهوض بالتنمية والإخوة الأفارقة جنوب الصحراء، ينتظرون مساهمة البلدان المغاربية في البرامج والتحديات الكبرى للقارة .

ولذلك، فإن الاتحاد المغاربي أصبح يفرض نفسه كمطلب شعبي وإفريقي ملح وحتمية إقليمية إستراتيجية؛ لأن هذا النظام سيتيح للدول الخمس مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة، وفق مقاربة تشاركية وشاملة، كفيلة برفع مختلف التحديات التنموية والأمنية وتحقيق تنمية شاملة لشعوب المنطقة المغاربية، بما تعنيه من إفراز للثروات ولفرص الشغل.د

6 - دور رائد للمغرب للنهوض بالقارة الإفريقية:

أكد جلالة الملك في خطابه أن القارة الإفريقية، منذ اعتلائه العرش، في صلب السياسة الخارجية المغربية، من خلال القيام بالعديد من الزيارات لمختلف دولها، والتوقيع على حوالي ألف اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون.

وقد كان لذلك أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة؛ فقد أصبحت القارة الإفريقية تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي.

كما استعاد المغرب، بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس، ثقة الدول الإفريقية في قدرة هذا البلد على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة.

مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية