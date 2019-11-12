علاقات المغرب وإسبانيا على ضوء انتخابات الأحد

عبد الحميد البجوقي

أثارت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إسبانيا عدة تساؤلات عن مستقبل علاقات هذه الأخيرة بدول الجوار وفي مقدمتها المغرب، السبب في طرح هذه التساؤلات كان دون شك النتائج المُذهلة التي حصل عليها حزب اليمين المتطرف فوكس. الحزب استطاع أن يُدشن دخوله إلى البرلمان الإسباني في انتخابات أبريل الماضي بـ24 مقعدا، وعاد بعد 6 أشهر ليضاعف عدد مقاعده بـ52 مقعدا وما يقرب عن 3 ملايين ونصف من الأصوات. في المقابل يستمر تراجع اليسار وانهيار وسط اليمين الجديد الذي يمثله حزب مواطنون (سيودادانوس).

القلق الذي يثيره صعود حزب فوكس يتعلق أساسا بمواقفه وشعاراته المتطرفة تجاه الأقليات، وبالخصوص الأقليات المسلمة في أوروبا، والمهاجرين من دول الجنوب من مغاربيين وأفارقة. فوكس لا يملك برنامجا واضحا عن سياساته الداخلية والخارجية، بقدر ما يستعرض خطابات حماسية تلهب مشاعر الناخبين من الشباب، ومنها تصريحات قياداته عن طرد المهاجرين، ويقترض مقترحات الرئيس الأمريكي ترامب في إرغام المغرب على بناء جدار عازل بين مدينتي سبتة ومليلية والمغرب، ويدعو صراحة إلى دعم الصحراويين في إقامة دولتهم تعويضا لهم ـ حسب مواقع الحزب في شبكة التواصل الاجتماعي ـ عن تخلي إسبانيا الديموقراطية عنهم وبيعها الصحراء للمغرب ـ دائما حسب تصريحات قيادات من حزب فوكس ـ ولا غرابة في ذلك ما دامت جدور حزب فوكس تعود إلى الماضي الفرانكوي، وقياداته لا تخجل من التصريح بذلك. ويدعو حزب فوكس في ورقته التأسيسية سنة 2014 إلى استعادة "المجد الإمبراطوري" للدولة الإسبانية، ومحاربة الإسلام، وتشديد قوانين الهجرة، وبالخصوص ضد المهاجرين القادمين من الدول المغاربية والإسلامية.

هذه المواقف والشعارات تعني فعلا تهديدا للعلاقات المغربية الإسبانية، لكنها ليست تهديدا مباشرا مادامت احتمالات وصوله إلى السلطة بعيدة في الوقت الحاضر، وهذا لا يعني كذلك أن قوته حاليا لن تؤثر في مواقف وسياسات الحزب الشعبي المتضرر الأول من مزايدات حزب فوكس في مجال العلاقات الخارجية وفي موضوع الهجرة وغيرها من عناصر التعاون بين البلدين، كما أن فريقا برلمانيا بـ52 مقعدا سيكون مؤثرا في السياسات الحكومية ومتابعتها ومراقبتها عبر اللجان البرلمانية، وستضمن له مقعدا في رئاسة البرلمان، ولن يكون سهلا على الحكومة المقبلة تدبير العلاقات مع المغرب بنفس السلاسة التي كانت تدبرها سابقا، عِلما أن الحزب الشعبي سيحاول الإمساك بزمام المبادرة في البرلمان كزعيم للمعارضة، وستحتدم المنافسة بين الحزبين حول من منهما يمثل اليمين ويدافع عن إسبانيا وعن وحدتها وعن مصالحها الداخلية والخارجية. المشهد مُقبل على المزيد من الشعبوية والتطرف اليميني، والمزيد من البلوكاج في ملف كاتالونيا والتطرف الانفصالي.

كما قلت سابقا، العلاقات المغربية الإسبانية لن تتأثر مباشرة بهذه النتائج، لكنها قد تعود إلى الواجهة كموضوع داخلي إسباني قد يعرقل سلاستها الحالية، كلنا نتذكر كيف تحولت العلاقات مع المغرب إلى موضوع انتخابي وداخلي في إسبانيا مع رئيس الحكومة السابق اليميني خوصي ماريا أثنار، وتداعيات ذلك من سحب السفير المغربي، وأزمة جزيرة ليلى وتصريحات وزير الخارجية الإسباني آنذاك الجارحة للمغرب وغيرها. فوكس لن يؤثر في سياسة الدولة في المرحلة الحالية ولا القادمة، لكنه قد يكون سببا في توترات لا تخدم البلدين.

تشكيل حكومة مستقرة في إسبانيا من مصلحة المغرب ودول الجوار؟

الوضع الاقتصادي ومؤشرات أزمة جديدة قادمة، والوضع على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت البريطاني، وأزمة الانفصال الكتلاني، وعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني بين المغرب وإسبانيا.. كلها عناصر تدعو جميع الأطراف باستثناء حزب فوكس إلى تشكيل أو تسهيل تشكيل الحكومة. لا أعتقد أن إسبانيا ستذهب إلى انتخابات خامسة، والمحتمل جدا أن يُشكل بيدرو سانشيز حكومة ائتلافية مع بوديموس بدعم مجموعة من الأحزاب الجهوية باستثناء الانفصالية، ومحتمل جدا أن يمتنع سيودادانوس عن التصويت في أدنى الحالات، كما لا يُستبعد أن يجد حزب اليمين الشعبي صيغة لتسهيل تشكيل الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أن مراكز القرار الاقتصادي والحلفاء الأوروبيين أرسلوا قبل وبعد الإعلان عن النتائج رسائل واضحة في هذا الاتجاه.

الخلاصة أن تشكيل الحكومة وارد وبقوة، واحتمال إعادة الانتخابات للمرة الخامسة ضعيف جدا. لكنها بالتأكيد لن تكون حكومة قوية ومستقرة.