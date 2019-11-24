محاور تهم التنمية الشاملة

يونس فنيش

مقدمة

التنمية الشاملة ليست بالأمر الهين لأنها لا تستثني أي مجال يهم الإنسان. لا وجود لبرنامج عالمي يكفي تطبيقه بحذافيره حتى تتحقق التنمية الشاملة في بلد ما، فكل مجتمع له خصوصياته التي يجب احترامها، وهويته التي لا يجب زعزعتها، كما لا بد من فكرة موحدة ومن أساس توافقي واقعي حتى نضع مشروع التنمية في سكته الصحيحة، وإلا فشل المخطط التنموي مهما كان الفريق المكلف بإنجازه متراصا منظما، بل ولو كان التخطيط من إعداد وتدبير وهندسة أكبر علماء الشؤون الاقتصادية والمالية.

فقبل الشروع في مراجعة الأرقام والجداول وتحديد الأولويات إلى آخره، لا بد، بادئ ذي بدء، من التوافق حول النمط المجتمعي الذي يجب أن يكون خاليا من كل تناقض معيق للتقدم، لا بد من تصفية الأجواء حتى يسمو الفكر النقي، والتفكير الذكي، والإدراك الصحيح، لتتضح الرؤية وتتحقق جميع أسباب النجاح.

في ما يلي أربعة محاور مهمة لا بد من التوقف عندها، قبل الشروع في مباشرة كل دراسة وطنية جادة تمهد لمشروع تنموي شامل جاد، بصفة عامة:

1. الإعلام العمومي الرسمي والإنترنيت

أهمية القنوات الإعلامية العمومية الرسمية تكمن في نوع من الجدية المنطقية في التعامل مع ضيوفها، وبالتالي تظل مسؤولة بنسبة ما على كل المداخلات التي تتم داخل أصوارها وقت التصوير والبث المباشر، كما أنها تظل مسؤولة بنسبة ما على الأسئلة التي تطرحها على ضيوفها إن هم أجابوا بصراحة بناءة مفيدة، خاصة إذا كان شعارها: "الصراحة".

أما جل قنوات الأنترنيت فتظل خاصة لا تسائل، منطقيا، سوى المصرحين بأقوالهم عبر فضائها المتاح للجميع بدون قيد ولا شرط... هذا ما يجعل بعض الكفاءات النزيهة الصادقة تمتنع عن كل إفادة صريحة نافعة شاملة خارج نطاق القنوات الرسمية العمومية. وهذا ما يبرر مبدأ: لا حوارا صريحا مباشرا عبر الأنترنيت في ما يتعلق، مثلا، بشؤون السياسة والمجتمع والتنمية، حتى لا يتحمل كل محاور وطني مواطن لوحده تبعات تصريحاته المفيدة، إن هي "أزعجت بعض الأقوياء"، رغم حسن نيته، لأن لا ضمانات واضحة. إنه الخوف. نعم، الخوف من كل مصيدة تلقائية كانت أو مدبرة. إذن هي مجرد مسألة ثقة لا غير.

فحرية التعبير إذن، كما مستوى النقاشات، لا تقاس عبر قنوات الأنترنيت، بل فقط عبر قنوات التلفزة الرسمية والجرائد الوطنية بكافة توجهاتها. ومعلوم أن لا تنمية بدون حرية تعبير جادة معقولة، وذلك من أجل الاستفادة من كل الاقتراحات النافعة في ظل ثقافة الاعتراف بالكفاءات والقدرات وتشجيعها.

2. الكتاب والروائيون

يمكن، مثلا، محاسبة الكاتب الملتزم، أدبيا، ولكن لا يمكن بتاتا محاسبة الروائي الملتزم. ومن لم يفهم الفرق بين الإثنين بعد، فإنه بعيد كل البعد عن استيعاب الفرق بين الحضارة والفوضى، وبين العلم والجهل، وبين الأبيض والأسود وما بينهما من فكر وخيال وإبداع، وبين الحق والباطل، وبين العدالة والظلم، وبين الصواب والخطأ.

ولذلك يجب التحفظ، مثلا، عن إطلاق الكلام على عواهنه، كما يجب التسلح بالتروي قبل اقتراف تصريحات مجانبة للصواب، مستخفة بالكتاب الملتزمين وبالروائيين الملتزمين، مثلا، سواء كانت عفوية أو مزاجية، أو عن "سبق إصرار وترصد"، حتى يعم جو من الاحترام المتبادل البناء، وتستقر السكينة والطمأنينة في جميع القلوب، وذلك من شروط تحقيق التنمية الشاملة طبعا.

ألا إن الروائيين والكتاب الملتزمين أمناء يستحقون كل التقدير والاحترام لأنهم يعدون من بين أشرف حراس الوطن، ولأنهم يخدمونه دونما انتقاد هدام أو مباشر وقح ضال مضر، وبلا تسبب في اصطدامات غير منتجة، ولا يبتغون من ذلك سوى حماية الوطن، وازدهار الوطن، واستقرار الوطن، مع أنهم لا يستغلون موهبتهم من أجل الإثراء ويكتفون بحساباتهم البنكية الفارغة، وبأرصدتهم السلبية، إلا من تسهيلات آخر الشهر من طرف البنوك مشكورة، رغم كل الإغراءات الجهنمية الواضحة، المباشرة منها والضمنية، والخفية بكل أنواعها، لأن الكتاب والروائيين الملتزمين لا يكافؤون عادة على جهدهم وعطائهم السخي، بل يتعرضون فقط لمحاولات فاشلة لشراء ضمائرهم من طرف بعض أصحاب المصالح الضيقة؛ والله أعلم.

3. "الحريات الفردية المطلقة" و"حرية التعبير المطلقة"

سيداتي سادتي، لقد كاد بعضهم أن يكسب معركة "الحريات الفردية المطلقة" على شاكلة مفهومها الغربي؛ وبما أن الأمر كذلك، فلا مجال للتستر عن كون "الحريات الفردية" تلك توازيها، إلزاما، "حريات التعبير المطلقة" أيضا.

فهل وصلت الفكرة أم لا بد من التصريح بأن الغرب يهدف أساسا إلى ترسيخ "الحريات الفردية المطلقة" في البلد، وفرض التطبيع معها بشكل كامل كلي شامل، ليس من أجل نشر نموذج "حرياته الخاصة" في الفضاء العام فحسب، ولكن أيضا من أجل فرض "حرية التعبير المطلقة" كخطوة محورية، حتى تتضح له خريطة البلد الاجتماعية والسياسية من أجل تطبيق خطة "فوضاه الخلاقة" التي لا تخص سوى "مستعمراته السابقة"، حتى تتاح له فرصة تقسيم البلد، لا قدر الله، إلى دويلات بئيسة؟

فبأي لغة يجب، سيداتي سادتي، أن نقرأ حتى نستوعب مغزى المقالات والكتب الجادة الوطنية الأصيلة الصادقة في هذا الموضوع؟

وأما الحل، ففي استشارة الكفاءات ممن ليست لهم لا أجندات ولا منفعة مادية ولا معنوية، مهما كانت نتيجة كل هذه اللخبطة المفتعلة البعيدة عن الأولويات الحقيقية... وإن كانت الفكرة لم تتضح بعد، سيداتي سادتي، فسبحان الله العظيم.

4. فشل "النموذج المجتمعي الجديد القديم"

سيداتي سادتي، إن الواقع أضحى صلبا لا يتحمل المناورات مهما كانت تهدف إلى أنبل الغايات وأفضل الأهداف. لقد انتهت مدة صلاحية ورقة "بعض الوجوه المعروفة" ومعها كل الدعايات المباشرة وغير المباشرة، الذكية وغير الذكية، لذلك "النمط الجديد القديم" في تدبير شؤون العلاقات المجتمعية الذي أراد بعضهم فرضه على سكان البلد، فلقد باءت كل المحاولات بالفشل.

فلقد انتهت صلاحية، مثلا، كل "القدوات الفنية الجديدة" التي تم تشجيعها إلى أن طغت على الساحة الفنية الرسمية ولكن بدون جدوى.

لقد انتهى كل شيء، ولكن تبقى عملية إنقاذ كل شيء ممكنة إذا فهمنا أن الحل في التوازن ونبذ الإقصاء وتجنب، مثلا، فرض نمط فني معين على آخر.

إذ كيف، مثلا، لـ"فنان" ينعم بدعم رهيب من الإعلام الرسمي والخاص أن يصبح بين عشية وضحاها متجاوزا ونسيا منسيا، وكيف لآخر، مقصي من كل تشجيع أو دعم، مثلا، أن يتصدر "المشهد الفني"؟ والجواب أن الإقصاء يجلب التعاسة والأفكار السلبية مما يؤثر على "الأداء الفني"، ومعلوم أن قاموس التشاؤم والتذمر والسخط يكون "مستحبا" لدى جمهور المتتبعين وقت الكساد الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية.

خلاصة

لا إحباط ولا تشاؤم، فالكفاءات الجدية الوطنية موجودة في كل المجالات، كما أنها تظل مستعدة تنتظر فقط إشراكها في مخطط التنمية الشامل. سيكون النجاح حليف المغرب والمغاربة هذه المرة، إن شاء الله.