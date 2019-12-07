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كُتّاب وآراء
كمْ مِن مَساق للفَسادِ بِفِكرِنا
مِن صُلب قَهْرٍ صادِحٍ بنواقيس ** أفواهُ أشباحٍ بِتيْه بَسابس
وثعالب تَخِمَت وبالَ صِغارها ** بِحُقولِنا، ودَنتْ بِريقِ مَلاحِس
وبِأنْفها شَمَمٌ يَشُمُّ قَذالَنا ** وَهَرِيرُها وذُيولها بِمتارِيس
أقْعَتْ لنا أجْراؤُها كَضَراغِم ** فاحَت لَها أدْرانُنا بِمَناجِس
كَمْ مِن ضِباعٍ مِن رِقاشِ فِرائِها ** حاكَت فُهودا تَزْدَرِي بِفَوارس
مُدّْتْ لها فُرُشُ الحَرير فقهْقهتْ ** وتَبخْترتْ وسَمَتْ بِزَهْوِ طواويس
فَتَبَهْنَسَتْ مِن زَجْرِها بِعرينِها ** أشبالُ أسْدٍ تُعْتلى بِمَكانس
لا يُمْطِرُ الغيمُ الفسادَ وإنَّما ** مِن بَذرِنا يَرْبو بِكلِّ دَسائس
كمْ مِن مَساق للفسادِ بفِكرنا ** تَرْويهِ، إن جَفَّتْ عُروقُ مَغارِس
ألاَّ نُجَفِّفْ نَبعَهُ وحِياضَهُ ** بالنَّفسِ، يَزْهُ شامِخًا بِمَدارِس
في النَّفسِ وَأْدٌ للفساد ومَوْلِدٌ ** ومَزارِعٌ وسلاسِلٌ بِمكابِسٍ
فِي النفْس تُنصَبْ راجِماتُ فسادٍ ** تُرْدِي مُيولاً لِلخَنا وخَسائِس
في النفس يُبني فضلُ كُلِّ خِصالٍ ** وبِها تُفَضُّ قناعَةٌ بِنفائِس
في النفس يَسرِي عِشْقُ كلِّ كَمالٍ ** وبِها تُزَفُّ شَراهةٌ لِمَدانِس
لا تَطلُبوا رَدْعًا لإفْسادٍ بِلا ** طْوْقٍ لِنَفْسٍ لا يَلينُ لِسائِسٍ
إنْ لمْ نُغَيِّر ما بِها لاَ مَنْ يَرَى ** عَرَجًا بِنا، وشَقاءَنا بِهَواجِس
مَن يَرتجِي قَهْرا لأشْباحٍ بِلا ** هَرْسٍ لأطْمَاعٍ بِه بِمَهارِس
كَمَنْ يبتَغِي علما بِلا درس ولاَ ** صَبْرٍ علَى بحث وطول فهارس